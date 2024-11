Bank of Canada verlaagt belangrijkste rentetarief met 50 basispunten tot 3,75% te midden van economische vertraging

In een belangrijke stap verlaagde de Bank of Canada haar belangrijkste rentetarief met 50 basispunten. Zoals verwacht werd deze in haar besluit van oktober 2024 verlaagd naar 3,75%. Hiermee gaf ze aan dat ze de rente zal blijven verlagen als de economie zich ontwikkelt zoals verwacht.

Deze stap is in lijn met de verwachtingen van de markt en toont aan dat de bank bereid is om verdere renteverlagingen te onderzoeken als de huidige economische situatie zich blijft voordoen zoals voorspeld.

De huidige renteverlaging van de Bank of Canada volgt op drie eerdere verlagingen van in totaal 25 basispunten.

Deze techniek werd ingegeven door recente gegevens die een aanzienlijke daling van de Canadese inflatiecijfers lieten zien.

In september daalde de inflatie tot 1,6%. Dit is de eerste keer in drie jaar dat de inflatie onder de doelstelling van 2% zakt.

Bovendien constateerde de bank een daling van de consumptie per hoofd van de bevolking en een verzwakkende arbeidsmarkt, wat werd onderstreept door een werkloosheidspercentage dat is gestegen tot ruim 6,5%, een niveau dat al ruim twee jaar niet meer is gezien.

Samen duidden deze indicatoren erop dat er behoefte is aan lagere leenkosten om de economische druk te verlichten.

Inzichten uit het Monetair Beleidsrapport

Het actuele monetaire beleidsrapport van de Bank of Canada biedt inzicht in de inflatie- en BBP-groeiverwachtingen van de bank.

Beleidsmakers verwachten dat de inflatie in de nabije toekomst dicht bij de streefniveaus zal blijven, waarbij de inflatierisico’s in beide richtingen redelijk in evenwicht lijken te zijn.

Verder voorspelt de bank dit jaar een gematigde BBP-groei van 1,2%, terwijl volgend jaar een hogere groei van 2,1% wordt verwacht.

Deze schattingen zijn voorzichtig optimistisch, gezien de aanhoudende economische zorgen.

Verwacht wordt dat de BBP-groei gedurende de projectieperiode gestaag zal versnellen, geholpen door dalende rentetarieven.

Deze prognose houdt rekening met het netto-effect van een bescheiden stijging van de consumentenuitgaven per persoon en een lagere bevolkingsgroei.

Verwacht wordt dat de groei van de investeringen in woningen ook zal versnellen, omdat de sterke vraag naar woningen de verkoop en de uitgaven voor renovatie zal doen toenemen.

De verwachting is dat de bedrijfsinvesteringen zullen toenemen naarmate de vraag toeneemt. Ook de export zal naar verwachting sterk blijven, geholpen door de aanhoudende vraag vanuit de Verenigde Staten.

In het rapport voorspelt de Bank dat de inflatie gedurende de prognoseperiode dicht bij de doelstelling zal blijven, waarbij de opwaartse en negatieve druk op de inflatie ongeveer gelijk zullen zijn.

De opwaartse druk vanuit de woningmarkt en andere diensten neemt geleidelijk af en de neerwaartse druk op de inflatie neemt af naarmate het overschot aan aanbod in de economie wordt geabsorbeerd.

Over het geheel genomen verwacht de Bank een BBP-groei van 1,2% in 2024, 2,1% in 2025 en 2,3% in 2026. Naarmate de economie verbetert, wordt het overaanbod geleidelijk geabsorbeerd.

Beoordeling van de wereldwijde economische vooruitzichten van de Bank of Canada

Volgens de laatste inzichten uit het Monetary Policy Report voorspelt de Bank of Canada nog steeds dat de wereldeconomie de komende twee jaar met ongeveer 3% zal groeien.

Interessant genoeg wordt er voor de Verenigde Staten een sterkere groei verwacht dan eerdere ramingen, terwijl de economische vooruitzichten voor China minder robuust lijken.

In de eurozone is de groei traag, maar volgend jaar zal er naar verwachting sprake zijn van een bescheiden herstel.

In de ontwikkelde economieën is de inflatie de laatste tijd gedaald, waardoor ze dichter bij de doelstellingen van de centrale banken komen.

Bovendien zijn de wereldwijde financiële omstandigheden sinds juli soepeler geworden, grotendeels vanwege de verwachtingen van de markt ten aanzien van lagere beleidsrentes.

Het is ook vermeldenswaard dat de huidige wereldwijde olieprijzen ongeveer $ 10 lager liggen dan wat werd geraamd in het Monetary Policy Report van juli.

Deze grondige beoordeling laat zien dat de Bank of Canada zorgvuldig rekening houdt met verschillende economische factoren die de wereldwijde omgeving vormgeven.

Waarom is de renteverlaging belangrijk?

Het besluit van de Bank of Canada om haar belangrijkste rentetarief te verlagen, heeft grote gevolgen voor verschillende economische partijen.

Door de leenrente te verlagen hoopt de bank de consumptie en investeringen te verhogen en zo de algehele economische activiteit te vergroten en de groei te bevorderen.

Lagere rentetarieven bieden ook verlichting voor zowel bedrijven als huishoudens, omdat de kosten voor het aflossen van schulden dalen. Dit kan leiden tot een hoger besteedbaar inkomen en een betere financiële stabiliteit.

Uiteindelijk laat deze renteverlaging zien dat de centrale bank zich inzet om het economisch herstel te bevorderen en de huidige uitdagingen aan te pakken, terwijl ze tegelijkertijd streeft naar het behoud van een stabiel en duurzaam economisch klimaat voor Canada.

Samenvattend kan gesteld worden dat het besluit van de Bank of Canada om de belangrijkste rente te verlagen, getuigt van haar proactieve aanpak van veranderende economische omstandigheden.

Door het monetaire beleid aan te passen om de complexiteit van inflatie en groei aan te pakken, hoopt de bank de onzekerheid te overwinnen en de Canadese economie belangrijke steun te bieden.