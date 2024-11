Tijdens een recente top benadrukte de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva de noodzaak van het creëren van nieuwe betalingssystemen voor de BRICS-landen.

Hij benadrukte het belang van financiële onafhankelijkheid en opperde dat hun New Development Bank een haalbaar alternatief zou kunnen zijn voor de conventionele Bretton Woods-instellingen.

Lula, die vanwege een recent hoofdletsel via een videoverbinding sprak, benadrukte het belang van een multipolair financieel systeem dat de doelstellingen van de BRICS-groep voor de wereldeconomie weerspiegelt.

Hij pleitte voor een serieuze, voorzichtige aanpak van dit probleem, ondersteund door technologische expertise, en adviseerde om snel actie te ondernemen.

Kunnen de BRICS-landen leiden tot economische ontwikkeling en wereldwijde betekenis?

Lula benadrukte de cruciale rol die de BRICS-landen spelen bij de hervorming van de internationale financiële structuur. Daarmee willen ze afstappen van het paradigma waarin ontwikkelingslanden vooral geïndustrialiseerde landen steunen.

Hij benadrukte de bijdrage van het blok aan de wereldwijde economische vooruitgang en de rol die het blok speelt bij het ontwikkelen van een eerlijker internationaal handelsklimaat.

Naast economische onderwerpen herhaalde Lula zijn oproepen voor diplomatieke onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne en veroordeelde hij de militaire acties van Israël in Gaza.

Hij waarschuwde voor de mogelijke escalatie van het conflict op de Westelijke Jordaanoever en in Libanon. Zijn nadruk op diplomatie sluit aan bij de missie van BRICS om discussie aan te moedigen en wereldwijde geschillen vreedzaam op te lossen.

BRICS-groei en Russisch leiderschap

De diplomatieke groep BRICS bestond oorspronkelijk uit Brazilië, Rusland, India, China en later Zuid-Afrika. Inmiddels is de groep uitgebreid met landen als Egypte, Ethiopië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten.

De Russische president Vladimir Poetin heeft een belangrijke rol gespeeld bij het versterken van de positie van de BRICS-landen als tegenwicht tegen de westerse invloed op de wereldpolitiek en handel.

De voorstellen van president Lula da Silva voor nieuwe financiële strategieën voor de BRICS-landen zijn een belangrijke stap in de richting van financiële zelfredzaamheid en hervorming van het wereldwijde economische systeem.

Naarmate de impact van de BRICS-landen toeneemt en ze aandringen op diplomatieke oplossingen voor wereldwijde conflicten, wordt hun bijdrage aan het creëren van een multipolaire wereld steeds belangrijker.

Brazilië’s standpunt over de poging van Venezuela om zich bij de BRICS aan te sluiten

In een poging om haar isolement op het wereldtoneel te doorbreken, vooral na de recente presidentsverkiezingen, probeert de Venezolaanse regering zich aan te sluiten bij de BRICS-landen. Deze landen behoren tot landen als India, Rusland, Iran, China, Zuid-Afrika en Brazilië.

Er is echter sterke tegenstand vanuit Brazilië, een land dat voorheen als een voorstander werd beschouwd.

President Luiz Inacio Lula Da Silva zou zijn minister van Buitenlandse Zaken, Mauro Vieira, opdracht hebben gegeven de aanvraag van Venezuela voor lidmaatschap af te wijzen.

Bovendien heeft Celso Amorim, een belangrijke adviseur internationale zaken van de Braziliaanse regering, zijn zorgen geuit over de toetreding van Venezuela tot de groep.

Hij benadrukte dat voorzichtigheid geboden is om te voorkomen dat de BRICS-landen te snel groeien.

Hoewel Rusland, China en Iran nauwe betrekkingen onderhouden met Venezuela, is Brazilië’s prominente rol in Zuid-Amerika zo dat zijn standpunt in deze situatie bijzonder invloedrijk is.

Een besluit van Brazilië om Venezuela de toegang tot het land te ontzeggen, zou de diplomatieke inspanningen van Venezuela aanzienlijk kunnen belemmeren en zou kunnen aantonen dat een groot deel van de internationale gemeenschap terughoudend is om de gebeurtenissen rond de presidentsverkiezingen van 28 juli te negeren.