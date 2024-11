De Russische Poetin stelt voor om een graanbeurs voor BRICS-landen op te richten

Rusland stelde woensdag voor om een graanbeurs voor de BRICS-landen op te richten. Deze beurs zou later ook gebruikt kunnen worden om andere belangrijke grondstoffen te verhandelen.

Tijdens de 16e BRICS-top in Rusland zei president Vladimir Poetin woensdag dat een graanbeurs de landen in de groep en landen in het mondiale zuiden zou helpen beschermen tegen buitensporige prijsschommelingen.

Poetin zei op de top:

BRICS-landen behoren tot de grootste producenten van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden ter wereld. In dit verband hebben we voorgesteld om een BRICS-graanbeurs te openen.

Eerlijke en voorspelbare prijsindicatoren

Poetin zei woensdag dat de oprichting van een graanbeurs zou bijdragen aan het creëren van een stabiele markt.

De beurs “zal bijdragen aan de vorming van eerlijke en voorspelbare prijsindicatoren voor producten en grondstoffen, gezien de bijzondere rol die de beurs speelt bij het waarborgen van de voedselzekerheid.”

Bovendien zei Poetin dat de implementatie van een dergelijke uitwisseling ook zou helpen de nationale markten van landen binnen de groep te beschermen tegen inmenging van buitenaf.

Poetin zei verder dat het de markten zal beschermen tegen buitensporige speculatie en pogingen om een kunstmatig voedseltekort te creëren.

Poetin zei dat er een aparte beurs zou kunnen worden opgericht waar edelmetalen zoals goud, zilver en diamanten verhandeld zouden kunnen worden voor de BRICS-landen.

BRICS-landen: gemiddelde economische groei zal mondiale groei overtreffen

Poetin zei in zijn toespraak op woensdag ook dat de gezamenlijke economische groei van de BRICS-landen in 2024-2025 hoger zal zijn dan de wereldwijde economische groei.

Volgens Poetin zal de gemiddelde economische groei van de BRICS-landen in 2024-25 3,8% bedragen, vergeleken met een wereldwijde groei van 3,2-3,3%.

“De trend dat de BRICS een leidende rol gaan spelen in de wereldeconomie zal alleen maar sterker worden”, zei Poetin, waarbij hij bevolkingsgroei, verstedelijking, kapitaalaccumulatie en productiviteitsgroei als sleutelfactoren noemde.

Grensoverschrijdend betalingssysteem

Ondertussen steunden andere leiders van de BRICS-groep de oprichting van een grensoverschrijdend betalingssysteem.

Het grensoverschrijdende betalingssysteem zou de BRICS-landen in staat kunnen stellen om met elkaar handel te drijven, zonder dat daarbij het huidige betalingssysteem in dollars nodig is.

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva zei dat een alternatief betalingssysteem cruciaal is voor de BRICS-landen.

Hij zei ook dat de Nationale Ontwikkelingsbank van de groep is ontworpen als alternatief voor het Internationale Monetaire Fonds.

De premier van India, Narendra Modi, zei woensdag tijdens de top dat hij voorstander is van financiële integratie van de BRICS-landen.

Bovendien drong de Chinese president Xi Jinping er bij de BRICS-landen op aan om de financiële en economische samenwerking te verdiepen.

In zijn toespraak riep Poetin ook op tot de oprichting van een BRICS-investeringsplatform, dat wederzijdse investeringen tussen BRICS-landen zal vergemakkelijken en ook kan worden gebruikt voor investeringen in andere landen in het mondiale zuiden, aldus een rapport van Reuters.