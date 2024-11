Dow Jones daalt voor de derde dag terwijl de rendementen stijgen; McDonald’s en Tesla dalen, Walmart bereikt recordhoogte

De Amerikaanse benchmark-aandelenmarkten daalden woensdag doordat de rendementen op staatsobligaties bleven stijgen, terwijl de vooruitzichten voor de renteverlagingscyclus van de Federal Reserve somber waren.

Op het moment van schrijven was de Dow Jones Industrial Average 1,4% gedaald. De gemiddelde koers verloor meer dan 600 punten en daalde voor de derde sessie op rij.

De S&P 500-index daalde met 1,5%, terwijl de Nasdaq Composite met meer dan 420 punten daalde.

Eerder in de sessie bereikte het rendement op de 10-jarige staatsobligatie een niveau van ruim 4,25%, het hoogste niveau sinds 26 juli.

Robuuste economische gegevens stuwen rendementen omhoog

Sterke economische cijfers uit de VS zorgen voor een stijging van de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties.

De Amerikaanse economie blijft veerkrachtig, wat ook de hoop op een grotere renteverlaging door de Fed in november tempert.

“Voor mij draait het allemaal om de impact van hogere tarieven. De markt prijst de waarschijnlijkheid dat de Fed de tarieven agressief kan verlagen opnieuw in,” vertelde Brent Schutte, chief investment officer bij Northwestern Mutual Wealth Management, aan CNBC.

“Er zijn delen van de economie die de impact van de stijgende rentetarieven nog niet hebben gevoeld, maar hoe langer de tarieven hoog blijven, hoe meer verschillende delen van de economie zich moeten aanpassen aan die realiteit… de economie is uit evenwicht”, vertelde Schutte aan CNBC.

Aandelen Coca Cola en Tesla dalen

De aandelen van Coca Cola daalden woensdag met ongeveer 2%, ondanks het feit dat de winst van het bedrijf in het derde kwartaal de verwachtingen overtrof.

De aandelen van Tesla daalden eveneens met ruim 1,5%, aangezien het bedrijf woensdag na sluiting van de beurs de winstcijfers over het derde kwartaal bekend zal maken.

Aandelen McDonald’s dalen na uitbraak E. coli

Aandelen van McDonald’s stonden op het punt hun slechtste dag sinds maart 2020 te beleven, nu de fastfoodgigant moeite heeft de schade van een E. coli-uitbraak te beperken.

Volgens een rapport van Reuters is er bij de uitbraak van Quarter Pounder-hamburgers in meerdere Amerikaanse staten één persoon om het leven gekomen en zijn bijna 50 anderen ziek geworden.

Volgens het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn er door de uitbraak ook mensen ziek geworden in meer dan 10 Amerikaanse staten. 10 van hen zijn in het ziekenhuis opgenomen vanwege ernstige ziekte.

Het CDC en McDonald’s onderzoeken de voorraden van McDonald’s met gesneden uien en Quarter Pounder-rundvleesburgers in een poging de oorzaak van de E. coli-uitbraak te achterhalen, meldt Reuters.

Op het moment van schrijven waren de aandelen van McDonald’s Corp. bijna 5% gedaald ten opzichte van de vorige sluiting.

Walmart-aandelen stijgen, maar Boeing daalt

De aandelen van Walmart stegen woensdag met bijna 1% en bereikten daarmee een nieuw record.

Volgens CNBC hebben de aandelen van Walmart de S&P 500-index in 2024 overtroffen, met een stijging van 57% vergeleken met de sprong van bijna 22% van de index dit jaar.

Ondertussen daalde de aandelenkoers van Boeing met bijna 3% nadat het bedrijf het grootste kwartaalverlies sinds 2020 rapporteerde.

Het bedrijf rapporteerde een verlies van bijna 6 miljard dollar in het derde kwartaal, terwijl het ook een verlies van meer dan 4 miljard dollar leed in de commerciële vliegtuigsector.

Ondertussen daalden de aandelen van Starbucks met 1% nadat de koffieketen zijn resultaten voor het vierde kwartaal bekendmaakte.

Het bedrijf rapporteerde een daling van de omzet in vergelijkbare winkels, de netto-omzet en de winst als gevolg van de zwakkere vraag in de VS.