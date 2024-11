Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeiverwachting voor China herzien en de prognose voor 2024 verlaagd naar 4,8%. Dat is 0,2 procentpunt lager dan de raming van juli.

Deze aanpassing komt op een moment dat de Chinese vastgoedmarkt nog steeds onder druk staat en het IMF waarschuwt voor een mogelijke verdere verslechtering.

In het rapport van het agentschap werd benadrukt dat de neergang van de vastgoedsector gevolgen kan hebben voor de wereldwijde economische stabiliteit. Als de situatie aanhoudt, bestaat het risico op een lager consumentenvertrouwen en een lagere binnenlandse vraag.

Ook voor 2025 wordt een daling verwacht, met een verwachte groei van 4,5%.

De vastgoedmarkt in China stort in

Het IMF benadrukte de uitdagingen die de Chinese vastgoedmarkt met zich meebrengt en merkte op dat aanhoudende prijscorrecties en verminderde investeringen een aanzienlijke bedreiging voor het wereldwijde economische landschap kunnen vormen.

Historische parallellen, zoals de vastgoedcrisis in Japan in de jaren negentig en de ineenstorting van de Amerikaanse huizenmarkt in 2008, benadrukken de risico’s van een ongebreidelde neergang in de Chinese vastgoedsector.

Volgens het IMF kan een diepere crisis leiden tot een daling van de consumptie door huishoudens en een afname van de algehele economische activiteit.

De laatste groeiprognoses van het IMF voor China

In zijn recente rapport heeft het IMF de groeiverwachting voor China voor dit jaar bijgesteld naar 4,8%, een daling ten opzichte van de vorige raming van 5,0%.

Ook voor 2025 is de groeiverwachting verlaagd naar 4,5%.

De instelling in Washington benadrukte dat de recente maatregelen van de Chinese autoriteiten weliswaar enige steun kunnen bieden, maar dat ze de onderliggende problemen op de vastgoedmarkt nog niet volledig hebben aangepakt.

Groeiverwachting 2024: naar beneden bijgesteld naar 4,8%

Groeiprognose voor 2025: Geprojecteerd op 4,5%

Belangrijkste risico’s: verdere krimp van de vastgoedmarkt en impact op de wereldeconomie

China heeft verschillende initiatieven geïntroduceerd om de vertragende economische groei en de malaise in de vastgoedsector aan te pakken.

In september verlaagde de Chinese centrale bank de reserveverplichtingen om liquiditeit in de economie te pompen.

Kort daarna maakten Chinese leiders plannen bekend om de neergang op de huizenmarkt een halt toe te roepen en het herstel te stimuleren.

Grote steden als Guangzhou en Shanghai hebben ook maatregelen genomen om de huizenkoop te stimuleren.

De Chinese minister van Financiën, Lan Fo’an, gaf aan dat het land zijn schulden mogelijk zal verhogen om de economie verder te stimuleren.

Hij zinspeelde op beleidsaanpassingen die het begrotingstekort van de overheid zouden kunnen vergroten, waardoor er meer agressieve steun mogelijk zou zijn.

Het ministerie van Volkshuisvesting heeft de ‘witte lijst’ van vastgoedprojecten uitgebreid met als doel de bankleningen voor onafgemaakte projecten te versnellen.

Deze maatregelen zijn weliswaar gericht op het stabiliseren van de vastgoedmarkt, maar ze brengen ook het risico met zich mee dat de overheidsfinanciën onder druk komen te staan.

‘De goede kant op’

Het IMF heeft een aantal van deze maatregelen in zijn laatste prognoses opgenomen, maar blijft voorzichtig over de mogelijke impact ervan.

Pierre-Olivier Gourinchas, hoofdeconoom van het IMF, merkte op dat China’s inspanningen om de groei te ondersteunen weliswaar “de goede kant opgaan”, maar dat ze de groei niet wezenlijk hebben veranderd.

De recentere maatregelen, die nog volledig moeten worden geëvalueerd, kunnen opwaartse risico’s voor de Chinese economische productie met zich meebrengen.

Uit economische cijfers voor het derde kwartaal bleek echter dat de groei 4,6% bedroeg. Dat is iets hoger dan de marktverwachtingen, wat duidt op gemengde vooruitzichten.

BBP-groei derde kwartaal: 4,6%, boven de voorspelde 4,5%

Mogelijk voordeel: niet-beoordeelde maatregelen kunnen de productie stimuleren

Blijvende zorgen: evenwicht tussen economische steun en stabiliteit op de lange termijn

Het IMF waarschuwt in zijn rapport ook dat extra overheidsinterventies de financiële gezondheid van China verder onder druk kunnen zetten.

Pogingen om de export te stimuleren door middel van gerichte subsidies kunnen de relaties met belangrijke handelspartners onder druk zetten, waardoor de handelsspanningen kunnen toenemen.

Het rapport benadrukt het delicate evenwicht dat China moet vinden tussen het stabiliseren van zijn economie en het onderhouden van internationale handelsrelaties.