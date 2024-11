Is betaalbaarheid bepalend voor de toekomst van de Amerikaanse automarkt?

De groeiende trend naar auto’s met een prijs tussen de $ 20.000 en $ 30.000 verandert het landschap van de Amerikaanse automarkt.

Volgens autoanalisten vindt er een ‘betaalbaarheidsverschuiving’ plaats, omdat meer kopers de noodzaak heroverwegen om gemiddeld $ 47.000 te betalen voor nieuwe auto’s. Dat is een stijging van meer dan 20% ten opzichte van de niveaus van vóór de pandemie.

Tegen de huidige tarieven zou de aanschaf van een nieuwe auto voor die prijs de gemiddelde koper ongeveer $ 737 per maand kosten, uitgaande van een lening gefinancierd tegen 7,1% over bijna zes jaar, volgens gegevens van Edmunds.com.

Voor velen is dit financieel gezien een te grote uitdaging, waardoor er een verschuiving plaatsvindt naar kleinere, goedkopere modellen.

Toch zijn het niet alleen kopers die zich een voertuig van $ 47.000 niet kunnen veroorloven, die op zoek zijn naar goedkopere alternatieven.

Veel consumenten zouden de hogere prijs wel kunnen betalen, maar zien er de waarde niet van in.

Deze veranderende mentaliteit zorgt ervoor dat Amerikaanse autofabrikanten hun strategieën moeten herzien. De verkoop van nieuwe auto’s steeg in september namelijk met slechts 1% ten opzichte van vorig jaar.

Als deze trend zich voortzet, kunnen fabrikanten gedwongen worden om kortingen te verhogen en de prijzen van voertuigen te verlagen. Hierdoor komen de winstmarges in de hele sector onder druk te staan.

Kevin Roberts, directeur marktinformatie bij CarGurus, een populaire website voor het kopen van auto’s, wijt de verschuiving aan economische onzekerheid en aanhoudend hoge rentetarieven, waardoor de autoprijzen hoog blijven.

“Consumenten worden voorzichtiger nu ze te maken hebben met economische onzekerheid, nog steeds hoge rentetarieven en aanhoudend hoge autoprijzen”, vertelde hij aan Associated Press.

De opkomst van budgetvriendelijke voertuigen

Fabrikanten hebben hierop gereageerd door grotere kortingen te bieden op veel duurdere modellen. Volgens Edmunds zijn de gemiddelde kortingen het afgelopen jaar bijna verdubbeld tot $ 1.812.

General Motors hield bijvoorbeeld de voertuigprijzen stabiel rond de $49.000 tussen juli en september, wat het bedrijf hielp een stijging van $900 miljoen in de winst vóór belastingen te behalen. De automaker verwacht echter niet dat deze winsten in het vierde kwartaal zullen aanhouden.

Interessant is dat de verkoop van voertuigen met een prijs tussen $ 20.000 en $ 30.000 goed was voor 43% van de groei in de verkoop van nieuwe auto’s tot en met september. Dit is het grootste aandeel voor dit segment in vier jaar.

Cox Automotive meldt dat de vraag naar compacte en subcompacte auto’s en SUV’s sinds 2018 het snelst groeit, waarbij betaalbare modellen steeds populairder worden op de markt.

De hernieuwde vraag naar budgetvriendelijke voertuigen weerspiegelt in feite de trends van vóór de pandemie.

In 2018 bestond bijna 35% van alle nieuwe autoverkopen in de VS uit compacte en subcompacte voertuigen.

Door het tekort aan halfgeleiders als gevolg van de pandemie moesten autofabrikanten echter prioriteit geven aan de productie van duurdere vrachtwagens en SUV’s. Hierdoor daalde het aandeel betaalbare voertuigen in 2022 tot onder de 30%.

Nu de marktomstandigheden stabiliseren, is dat aandeel dit jaar weer gestegen naar 34%.

Compacte auto’s maken een comeback

De opleving in de verkoop van kleinere voertuigen was aanzienlijk.

De verkoop van compacte sedans is bijvoorbeeld met 16,7% gestegen ten opzichte van vorig jaar tot en met september. Daarentegen is de verkoop van grotere pick-ups en SUV’s veel langzamer gegroeid, waarbij grote trucks minder dan 6% groei lieten zien en grote SUV’s nauwelijks groeiden, aldus CarGurus.

Opvallend is dat het bestverkochte voertuig in de VS nog steeds de F-Series-truck van Ford is. Deze is al bijna vijf decennia lang de bestverkochte auto.

De Ram-pick-up van Stellantis, traditioneel de op twee na bestverkochte auto, is echter naar de zesde plaats gezakt en wordt ingehaald door goedkopere modellen zoals de Toyota RAV4, Honda CR-V en Tesla’s Model Y, die profiteert van een Amerikaanse belastingaftrek van $ 7.500.

De verschuiving naar betaalbaarheid kwam voor autofabrikanten als een verrassing, omdat veel van hen te veel dure trucks en SUV’s op voorraad hadden.

Stellantis, dat voertuigen van Chrysler, Jeep en Ram produceert, heeft zelfs gewaarschuwd dat deze trend een negatieve invloed kan hebben op de winstgevendheid dit jaar.

Hoge rentetarieven veranderen het koopgedrag

Sommige bedrijven, zoals Chevrolet, anticipeerden op de beweging naar meer budgetbewuste voertuigen.

In het voorjaar van 2023 lanceerde het merk een vernieuwde versie van de compacte SUV Trax, waarmee het zich goed positioneerde om in te spelen op de trend.

Volgens Mike MacPhee, directeur verkoopactiviteiten van Chevrolet, zijn de verkopen van de Trax dit jaar met 130% gestegen. Daarmee is het de bestverkochte subcompacte SUV in de VS.

Ondanks deze verschuiving blijft de toekomst van de markt onzeker.

Zoals Charlie Chesbrough, hoofdeconoom bij Cox Automotive, opmerkt, zouden mogelijke verlagingen van de rentetarieven uiteindelijk de kosten van autoleningen kunnen verlagen, waardoor consumenten mogelijk weer grotere, duurdere voertuigen kopen.

“De trends zullen waarschijnlijk veranderen als de rentetarieven gaan dalen”, vertelde Chesbrough aan AP.

We zullen zien dat consumenten steeds meer overstappen op deze grotere voertuigen.

Op dit moment kiezen veel kopers echter voor kleinere, goedkopere voertuigen, omdat ze te maken hebben met stijgende leenrentes, stijgende verzekeringskosten en een voorzichtig economisch vooruitzicht.

Of deze trend aanhoudt of juist afneemt naarmate de marktomstandigheden veranderen, is nog maar de vraag.