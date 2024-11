Is India van plan om cryptovaluta te verbieden?

India staat op het punt een cruciaal besluit te nemen over cryptovaluta, aangezien de regering overweegt om private digitale valuta te verbieden.

De focus verschuift nu naar de ontwikkeling van een digitale centrale bankvaluta (CBDC): de digitale roepie.

Deze mogelijke beleidswijziging zou het digitale financiële landschap van India kunnen veranderen, waarbij de voordelen van een door de staat gesteunde digitale valuta ten opzichte van ongereguleerde alternatieven worden benadrukt.

De groeiende belangstelling voor CBDC’s komt op een moment dat er zorgen zijn over het misbruik van cryptovaluta. Dit heeft geleid tot een nationale dialoog over de toekomst van digitale transacties in India.

India’s toenemende focus op CBDC’s

De Indiase overheid heeft nog geen officiële verklaring afgegeven, maar veel beleidsmakers stellen dat cryptovaluta aanzienlijke risico’s met zich meebrengen, waaronder de mogelijkheid van witwassen en marktinstabiliteit.

Daarentegen wordt een CBDC, zoals de digitale roepie, gezien als een betaalmiddel dat de voordelen van digitale betalingen biedt, zoals snellere transacties en minder afhankelijkheid van contant geld, zonder de bijbehorende veiligheidsrisico’s.

Nu de Reserve Bank of India (RBI) de ontwikkeling van de digitale roepie aanstuurt, streven de financiële toezichthouders van het land ernaar een gereguleerde en stabiele digitale valuta te bieden.

In juli 2024 benadrukte Ajay Seth, de Indiase minister van Economische Zaken, dat een interministeriële groep werkte aan een uitgebreid beleidsdocument over cryptovaluta.

Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de RBI en de Securities and Exchange Board of India (SEBI).

De verwachte publicatie van dit beleidsdocument in september is uitgesteld, waardoor er onzekerheid is ontstaan over het uiteindelijke standpunt van India.

Als het voorgestelde verbod van kracht wordt, kan dit leiden tot strengere regels tegen particuliere cryptovaluta. Daarmee zou de digitale roepie de belangrijkste digitale valuta van het land kunnen worden.

RBI’s streven naar digitale roepie mikt op 1 miljoen transacties tegen het einde van het jaar

De RBI is een voortrekkersrol gaan spelen bij de bevordering van het gebruik van de digitale roepie in de detailhandel. Het doel is om in december 2024 een miljoen dagelijkse transacties te realiseren.

Hoewel het huidige transactievolume rond de 18.000 per dag ligt, werkt de RBI aan het verbeteren van de bruikbaarheid van de digitale roepie door middel van functies zoals offline transacties.

Er zijn ook plannen om de digitale roepie te integreren met India’s Unified Payments Interface (UPI). Het doel is om digitale betalingen soepeler en toegankelijker te maken voor de bevolking.

India’s transitie naar de digitale roepie weerspiegelt de bredere ambities van het land op het gebied van digitale financiën.

Met meer dan 5 miljoen gebruikers en 16 deelnemende banken is de digitale roepie snel een integraal onderdeel van het financiële systeem van het land aan het worden.

De voortdurende inspanningen om de acceptatie door gebruikers en het transactievolume te vergroten, onderstrepen de inzet van de RBI om de digitale roepie een levensvatbaar alternatief te maken voor particuliere cryptovaluta, door een stabielere en meer gereguleerde digitale betalingsoptie te bieden.

Een mogelijk verbod op cryptovaluta in India zou een grote verandering in het financiële ecosysteem van het land kunnen betekenen.

Voor liefhebbers van digitale valuta biedt de digitale roepie een gereguleerd alternatief dat het gemak van digitale transacties combineert met het toezicht van een centrale autoriteit.

Deze verschuiving naar CBDC’s vermindert weliswaar risico’s zoals marktvolatiliteit, maar kan ook de vrijheid die gepaard gaat met gedecentraliseerde cryptovaluta beperken.

Het uiteindelijke beleidsbesluit kan daarom de manier waarop India met digitale valuta omgaat opnieuw definiëren en een precedent scheppen voor andere opkomende markten die soortgelijke stappen overwegen.