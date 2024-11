Japan krijgt voorlopig geen Bitcoin ETF’s: dit is de reden

Japanse cryptobeleggers zullen nog even moeten wachten voordat ze cryptovaluta-gebaseerde exchange-traded funds in handen krijgen, omdat toezichthouders terughoudend zijn.

Deze terughoudendheid blijft bestaan, ook al omarmen andere markten soortgelijke producten.

Volgens Oki Shiozawa, beleggingsdirecteur bij Sumitomo Mitsui Trust Asset Management, zijn toezichthouders in Japan nog niet bereid om ETF’s op basis van cryptovaluta goed te keuren.

In een interview met de Financial Times legde Shiozawa uit dat de Financial Services Agency (FSA) “conservatief” blijft over dergelijke producten.

Hij gaf aan dat het onder de huidige omstandigheden lastig zou zijn om de autoriteiten ervan te overtuigen crypto-ETF’s goed te keuren, hoewel hij de mogelijkheid niet volledig uitsloot.

Keisuke Kimura, vicevoorzitter van de Japan Crypto Asset Business Association, voegde toe dat wettelijke beperkingen een groot obstakel vormen voor bredere acceptatie van crypto in Japan.

Hij koppelde deze beperkingen aan de schandalen uit het verleden van het land, zoals de instorting van Mt. Gox en de hack van DMM, die tot aanzienlijke verliezen voor investeerders hebben geleid.

Kimura voegde toe dat de Japanse wetgeving momenteel niet toestaat dat cryptovaluta worden opgenomen in beleggingstrusts zoals ETF’s vanwege deze zorgen.

Japan blijft, ondanks zijn cryptovriendelijke imago, hoge belastingen heffen op digitale activa, wat een groot afschrikmiddel vormt.

Momenteel heft het land belasting op winsten uit crypto-investeringen onder ‘diverse inkomsten’, met tarieven die oplopen tot 55%.

Dit staat in contrast met traditionele beleggingen zoals ETF’s, die worden belast met een veel lager vermogenswinsttarief van 20%.

Onlangs stelde Yuichiro Tamaki, de leider van de Japanse Democratische Partij voor het Volk, voor om de belasting op cryptowinsten te verlagen naar 20% als hij verkozen wordt. Zo zou het gelijklopen met de belastingen op traditionele investeringen.

In de tussentijd hebben zowel de Verenigde Staten als Hongkong Bitcoin- en Ether-ETF’s goedgekeurd, die al aanzienlijke interesse van investeerders hebben gewekt.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) keurde in januari spot-ETF’s voor Bitcoin goed en in juli voor Ether-ETF’s.

Hongkong volgde in april.

Tot op heden is er meer dan 21,15 miljard dollar geïnvesteerd in de 12 Bitcoin ETF-aanbiedingen in de VS.

Japan blijft pro-crypto

Ondanks hun voorzichtige houding hebben Japanse toezichthouders toch interesse getoond in het verbeteren van de regelgeving voor crypto.

Zoals eerder gemeld door Invezz, heeft de FSA zich bereid getoond om het huidige kader voor digitale activa, die momenteel worden gereguleerd onder de Payments Act, opnieuw te evalueren.

Deskundigen denken dat het belastingtarief op crypto-investeringen mogelijk verlaagd zou kunnen worden naar 20%, wat het gelijk zou stellen aan het belastingtarief voor traditionele activa.

De nieuwgekozen premier van Japan, Shigeru Ishiba, staat naar verluidt ook open voor het verkennen van blockchaintechnologie en Web3-innovaties, wat gunstig zou kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van de sector.

Ondertussen zijn Japanse bedrijven blijven investeren in crypto. Zo heeft Metaplanet bijvoorbeeld agressief Bitcoin verzameld.

Op 7 oktober kocht het bedrijf 108,78 BTC, ter waarde van ongeveer 6,92 miljoen dollar. Daarmee kwam het totale Bitcoin-bezit op bijna 640 BTC.

Uit een onderzoek van Nomura en Laser Digital in juni bleek dat meer dan 500 vermogensbeheerders in Japan overwogen om te investeren in cryptovaluta. Dit onderstreept de groeiende belangstelling van het land voor deze opkomende activaklasse.