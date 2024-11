Marktanalist legt uit wat Floki Inu onderscheidt van DOGE, SHIB en PEPE

De bekende marktanalist Scofield heeft voor opschudding gezorgd in de wereld van meme-cryptovaluta door te onthullen hoe Floki Inu (FLOKI) verschilt van andere populaire themamunten.

Dat gebeurde nadat Floki onlangs zijn auto-burn-mechanisme lanceerde, en Scofield gelooft dat de activa daardoor meer opschepperij kregen dan Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) en PepeCoin (PEPE).

De analist benadrukte Floki’s geldprinter, die het netwerk in staat stelt om (automatisch) FLOKI-tokens te kopen en te vernietigen. Dat richt zich op verbeterde deflatoire mechanismen.

Opvallend is dat de ontwikkelaars van Floki op 18 oktober een belangrijke mijlpaal in het verbrandingsinitiatief van het project onthulden.

Het koop-brandinitiatief van Floki

Het FLOKI-team maakte bekend dat de koop-/brandfunctie van de handelsbot, die tijdelijk was stopgezet nadat deze niet goed functioneerde na de lancering van het hoofdnetwerk, vrijdag weer operationeel is.

Ondertussen verzamelt en vernietigt de auto-burn-functionaliteit 50% van de handelskosten die zijn verzameld door Floki’s handelsbot.

In de aankondiging stond:

Als onderdeel van deze upgrade wordt 50% van de meer dan $ 1 miljoen aan kosten die zijn gegenereerd uit eerdere transacties, gebruikt om FLOKI te kopen en te verbranden, in lijn met onze oorspronkelijke belofte toen we de Floki Trading Bot aankondigden.

Opvallend is dat de op Telegram gebaseerde bot 1% kosten per transactie in rekening brengt en dat gebruikers munten kunnen kopen en verkopen via de platforms Binance Chain, Ethereum en Base.

Ondertussen is Floki niet de enige meme-token die zich richt op token burns. De meeste gethematiseerde cryptocurrencies maken gebruik van deze mechanismen om hun totale aanbod te verminderen voor een grotere schaarste en vraag.

Shiba Inu heeft een auto-burn-mechanisme, dat 70% van de transactiekosten op het L2-platform Shibarium vernietigt, waar de activiteit de laatste tijd enorm is toegenomen.

Toch heeft de originele Dogecoin met hondenthema geen regelmatige tokenburns.

Hierbij wordt gebruikgemaakt van een inflatoire aanpak, waarbij jaarlijks een vast aantal tokens aan de totale voorraad wordt toegevoegd.

Ondertussen past Floki’s auto-burn bij het doel van het project om de aanwezigheid van de meme-asset in de financiële sector te versterken.

Het team betrad in augustus 2024 de reguliere sportwereld om de status van het token te verheffen tot meer dan alleen een meme-asset.

FLOKI-prijsvooruitzichten

De meme-token bleef hangen op $0,0001458 nadat het de vorige dag ruim 3% was gedaald.

De zichtbare bearishment komt doordat de brede markt zich terugtrekt na de recente poging van Bitcoin om de grens van $ 70.000 te heroveren.

Ondertussen presteerden thematische activa de afgelopen dag beter, waarbij de marktkapitalisatie van de populairste memes met bijna 20% steeg tot $ 74,80 miljard, aldus Coingecko.

GOAT (+73%), Simon’s Cat (+14%) en SPX (+7%) hielden de sector de afgelopen 24 uur overeind.

Kopers van FLOKI zouden de huidige koers moeten omkeren en de alt richting de dichtstbijzijnde weerstand op $0,00017480 moeten duwen.

Als dit obstakel wordt overwonnen, betekent dit een winst van 20% ten opzichte van de huidige prijzen.

De huidige koers van FLOKI duidt echter op zwakte en de daling van 30% in het dagelijkse handelsvolume suggereert dat er meer dalingen zullen zijn voordat er mogelijk sprake is van herstel.