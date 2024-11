Miljardair Michael Saylor: ‘Net als Satoshi geef ik mijn Bitcoins aan de beschaving’

In een recent interview met Markets with Madison onthulde Michael Saylor, medeoprichter van MicroStrategy, zijn motivatie om flink te investeren in Bitcoin.

Saylors voornemen om zijn aanzienlijke vermogen aan de wereld na te laten, heeft de aandacht getrokken, met name binnen de cryptogemeenschap.

Geïnspireerd door de mysterieuze schepper van Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ziet Saylor de rol van Bitcoin in de toekomst als revolutionair, en vergelijkt de betekenis ervan met innovaties als staal en elektriciteit. Hij zei:

Ik ben een alleenstaande man. Ik heb geen kinderen. Als ik weg ben, ben ik weg. Net zoals Satoshi een miljoen Bitcoins aan het Universum naliet, laat ik alles wat ik heb na aan de beschaving, maar het valt me op dat 8 miljard mensen met cryptostaal of economisch staal iets veel grootser kunnen bouwen in de 21e eeuw dan alle economen uit de 20e eeuw die worstelden met klei en suikerspin.

Terwijl velen Bitcoin als een investering zien, ziet Saylor het als een streven naar “rijkdom voor de mensheid”.

Hij heeft geen directe erfgenamen, maar zijn inzet voor liefdadigheid is gebaseerd op een diepe bewondering voor Nakamoto’s visie.

Dit perspectief heeft Saylor’s strategische beslissingen bij MicroStrategy vormgegeven, waardoor het bedrijf een van de grootste Bitcoin-houders ter wereld is geworden.

Zijn doel is om MicroStrategy om te vormen tot een ‘Bitcoin Bank’ en zo de positie van Bitcoin als stabiele waardeopslag te waarborgen te midden van economische onzekerheden.

Waarom Saylors bewondering voor Satoshi Nakamoto ertoe doet

Saylors toewijding aan Bitcoin gaat verder dan alleen het rendement op investeringen.

Zijn inspiratie van Satoshi Nakamoto weerspiegelt zijn geloof in het potentieel van Bitcoin om grote maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen.

Voor Saylor onderstreept Nakamoto’s besluit om anoniem te blijven zijn onbaatzuchtige streven naar een gedecentraliseerd financieel systeem.

Saylors verbondenheid met deze ethiek blijkt uit zijn besluit om zijn vermogen te investeren in de ondersteuning van het Bitcoin-ecosysteem.

Velen in de crypto-industrie zien dit als een bepalend kenmerk van zijn strategie, waarmee hij streeft naar een bredere impact op het digitale activalandschap.

Bitcoin-bezittingen van MicroStrategy

De agressieve overnamestrategie van MicroStrategy heeft het bedrijf gepositioneerd als een toonaangevend beursgenoteerd bedrijf in Bitcoin-eigendom.

Momenteel heeft het bedrijf ongeveer 252.220 BTC in bezit, ter waarde van ongeveer $ 16,89 miljard. Dit vertegenwoordigt ongeveer 1,201% van de totale Bitcoin in omloop.

Sinds augustus 2020 zijn de bezittingen van MicroStrategy gestaag gegroeid, beginnend met 21.454 BTC en medio 2021 bereikten ze ruim 91.000 BTC.

In januari 2022 waren de bezittingen van het bedrijf verdubbeld tot 125.051 BTC, wat aantoont dat het bedrijf op lange termijn optimistisch is over Bitcoin.

Tussen november 2023 en juli 2024 stegen de bezittingen van MicroStrategy van 152.400 BTC naar 226.500 BTC, wat aantoont dat het bedrijf nog steeds gelooft in het potentieel van Bitcoin.

Alleen al de afgelopen maand kocht het bedrijf 25.720 BTC extra, wat aangeeft dat er steeds meer vertrouwen is in de toekomst van de digitale valuta.

Saylors enthousiasme voor Bitcoin als waardeopslag is gebaseerd op een kritische blik op fiatvaluta.

Hij stelt dat traditionele valuta’s onvermijdelijk in waarde dalen in de loop van de tijd vanwege inflatiedruk.

Bitcoin wordt daarentegen door Saylor gezien als een “batterij die nooit zijn lading verliest”, waardoor het een potentieel stabiele asset is in onzekere economische klimaten.

Hij is ervan overtuigd dat de unieke eigenschappen van Bitcoin een oplossing kunnen bieden voor veel wereldwijde economische uitdagingen en een nieuwe vorm van financiële stabiliteit kunnen bieden voor toekomstige generaties.

MicroStrategy transformeren tot een ‘Bitcoin Bank’

Een belangrijk onderdeel van Saylors visie is het ontwikkelen van MicroStrategy tot een ‘Bitcoin Bank.’

Deze verschuiving van zijn roots als softwarebedrijf wordt gedreven door de overtuiging dat Bitcoin een ongeëvenaard potentieel op de lange termijn biedt.

Door aanzienlijke Bitcoin-reserves te verzamelen, wil MicroStrategy zijn positie op de cryptomarkt vergroten en zo mogelijk de manier waarop bedrijven digitale activa integreren in hun bedrijfsmodellen opnieuw definiëren.

Deze transformatie onderstreept de strategie van het bedrijf om een belangrijke speler te worden in het Bitcoin-ecosysteem, door zowel zakelijke klanten als individuele investeerders toegang te bieden tot deze nieuwe vorm van financiële activa.

Saylors plan om via Bitcoin een blijvende impact op de wereld te hebben, zal de volgende generatie crypto-enthousiastelingen en leiders inspireren.

Zijn focus op het ontwikkelen van een visie op de lange termijn in plaats van alleen kortetermijnwinsten onderscheidt hem van veel anderen in de digitale activabranche.

Door prioriteit te geven aan het grotere potentieel van Bitcoin, zou Saylors aanpak meer bedrijven kunnen aanmoedigen om innovatieve strategieën binnen de cryptovalutasector te verkennen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een bredere acceptatie en begrip van de rol van Bitcoin in de wereldeconomie.