Ondanks de koersval van Lucid, zie ik een mooie toekomst voor het bedrijf.

De aandelen van Lucid Group zijn de afgelopen vijf dagen met meer dan 15% gedaald. Het bedrijf is van plan om meer geld op te halen door aandelen te verkopen, iets wat geen enkele investeerder wil zien gebeuren.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De prestaties van het aandeel zijn sinds begin 2022 slecht geweest, met een aanhoudende daling, waardoor het aandeel van $ 42 naar $ 2,78 is gedaald.

Advertisement

De inzinking is niet zonder geldige redenen gebeurd. Het bedrijfsmodel van het bedrijf blijft in twijfel worden getrokken, ondanks dat de technologie indruk maakt op consumenten. Een goed product maken is één ding.

Het verkopen aan de massa is een andere. Lucid worstelt om in een positie te komen waarin het zijn activiteiten kan opschalen en winstgevend kan worden.

Maar niet alles is kommer en kwel voor het bedrijf. Hier is waarom ik geloof dat er genoeg sap in het potentieel van het bedrijf zit om wat meer optimisme te rechtvaardigen dan we op de markt vinden met betrekking tot Lucid-aandelen.

Lucid stock: Saudi’s zullen er geen moeite mee hebben om geld uit te geven

Copy link to section

De kans dat Lucid op korte termijn winst maakt, is klein. Daarom wil niemand ook maar in de buurt van het aandeel komen.

Er wordt niet verwacht dat het bedrijf vóór 2028 een positieve vrije kasstroom zal rapporteren.

Maar laten we niet vergeten dat het 17 jaar duurde voordat Tesla winst maakte.

Elon Musk verbrandde enorme hoeveelheden geld om de activiteiten van zijn bedrijf op te schalen.

Lucid zit in een vergelijkbaar schuitje, al beweren velen dat het product beter is dan dat van Tesla.

Maar gezien Tesla’s dominante positie in de sector, zijn investeerders niet bereid om op dezelfde manier op Lucid te wedden als ze dat wel deden op Tesla.

De meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf, Saudi Arabia’s Investment Fund, wil nog eens 374 miljoen aandelen van het bedrijf kopen om het belang van 58,8% te behouden.

Dit besluit komt nadat het bedrijf heeft besloten 262,44 aandelen te verkopen om geld op te halen, waardoor de aandelenkoers vandaag met 15% is gedaald.

De Saoedi’s zullen er geen probleem mee hebben om zoveel geld uit te geven om het bedrijf in leven te houden, in de hoop dat het bedrijf uiteindelijk winstgevend wordt.

Lucid Group weet dit en neemt daarom mogelijk de tijd om de activiteiten op te schalen zonder zich zorgen te maken over de winst.

Als een bedrijf de steun van de Saudi’s zou hebben, zou het lang duren om op zijn bestemming te komen. De financiering kan een grote zorg zijn voor de investeerders van het bedrijf, maar het is heel waarschijnlijk dat het management garanties heeft van zijn grootste belanghebbende.

Heldere aandelen: hoge korte rente en piekpessimisme

Copy link to section

Het LCID-aandeel maakte in de eerste helft van het jaar een flinke rally door. De koers verdubbelde bijna ten opzichte van de dieptepunten in april.

Dergelijke rally’s komen steeds vaker voor, wat erop wijst dat shorts niet altijd de controle hebben.

Maar het korte belang van 28% suggereert wel dat veel handelaren nog steeds tegen het bedrijf wedden.

Dit laat zien hoe pessimistisch het aandeel momenteel is.

Deze korte rente zou echter uiteindelijk de aanjager van een stijgende trend kunnen worden zodra de situatie verbetert.

Het bedrijf haalde de productieramingen in het derde kwartaal niet, maar er werden wel 2781 voertuigen geleverd. Daarmee overtrof het de ramingen van analisten met maar liefst 30%.

Dit bewijst opnieuw dat mensen bereid zijn om het product van het bedrijf te kopen, maar het bedrijf is gewoon niet in staat om de productie op te schalen. Dit zou met de tijd moeten verbeteren.

Lucid moet dit kwartaal 3300 voertuigen produceren om zijn jaarlijkse richtlijn te halen. Die doelstelling wordt misschien niet gehaald, maar de markt heeft dat mogelijk al ingeprijsd.

Door de toenemende vraag zullen de verkoopcijfers naar verwachting hoog blijven. Hierdoor is het aandeel op de huidige prijs het kopen waard.