SPX6900 duikt omlaag; cryptohandelaren richten zich op Vantard, een superfonds voor memecoins

Het SPX6900 (SPX) token heeft het de afgelopen weken goed gedaan, aangezien deze steeg van een dieptepunt van $0,1170 op 1 oktober naar een hoogtepunt van $1,200 op 10 oktober. Vervolgens is het token met meer dan 37% gedaald tot $0,7495, wat hem een marktkapitalisatie van $692 miljoen opleverde.

Nu het SPX-token zich in een bearmarkt bevindt, richten handelaren zich op Vantard, een aankomende meme-coin waarvan de seed-ronde op 23 oktober begint.

Waarom steeg het SPX6900-token?

Het SPX6900-token is een meme-coin dat een beter alternatief wil zijn voor de S&P 500-index, de populairste aandelenindex in de VS, die de grootste namen in corporate America volgt. Het heeft enkele van de topbedrijven in het land, zoals Apple, Microsoft, Nvidia en Tesla.

De index werd in 1957 opgericht en is sindsdien gestegen van minder dan $50 naar bijna $6.000. Dat wil zeggen dat een belegging van $1.000 nu meer dan $133.000 waard is.

De SPX6900 meme coin verschilt aanzienlijk van de S&P 500 index omdat deze niet uit een bedrijf bestaat. In plaats daarvan is deze gebaseerd op de simpele overtuiging dat 6.900 groter is dan 500.

De token heeft de afgelopen maanden aan populariteit gewonnen, met gegevens van CoinCarp die aantonen dat het meer dan 17.000 houders heeft. De top tien houders hebben 30% van alle tokens, terwijl de top 50 ongeveer 53% heeft.

Het SPX-token is gestegen vanwege de toenemende vraag naar meme-coins onder investeerders. Gegevens van CoinGecko laten zien dat deze tokens een marktkapitalisatie van meer dan $61,9 miljard hebben opgebouwd.

De meeste meme-coins, zoals Turbo, Cat in a dogs world, Brett, Neiro en Mog Coin, hebben het veel beter gedaan dan Bitcoin en andere utility-tokens zoals Ethereum, Solana en Avalanche.

Vantard zou de volgende grote hit kunnen zijn

Vantard wil de volgende grote speler in de crypto-industrie worden door het eerste meme-coin superfonds te creëren. Geïnspireerd door het succes van Vanguard, zal Vantard investeerders helpen om op de lange termijn substantiële rendementen te behalen.

Er zijn verschillende redenen waarom het de volgende grote hit in de crypto-industrie kan worden. Ten eerste zijn er tekenen dat crypto-investeerders meer geïnteresseerd zijn in meme-coins dan in andere activa. Het is bijvoorbeeld niet ongewoon dat meme-coins zoals Turbo en Dogwifhat een hoger volume hebben dan blue-chip-tokens zoals Chainlink en Polkadot.

Ten tweede laten recente gegevens zien dat er een robuuste vraag is naar crypto-gerichte fondsen. Ten eerste hebben spot Bitcoin ETF’s dit jaar net meer dan $21 miljard aan instroom toegevoegd, hoger dan wat de meeste analisten hadden verwacht.

Ten derde heeft miljardair Paul Tudor Jones zijn steun uitgesproken voor Bitcoin, verwijzend naar de stijgende Amerikaanse staatsschuld en de kans op hogere inflatie. Bovendien is er een kans dat de vraag naar risicovolle activa op korte termijn zal blijven stijgen, nu de rentetarieven dalen. Ook zijn er tekenen dat Bitcoin op het punt staat een bullish uitbraak te maken nu het het weerstandspunt van $70.000 nadert. Een beweging boven de all-time high zal op korte termijn de sluizen van de crypto-industrie openen.

Hier kun je meer te weten komen over Vantard en deelnemen aan de tokenverkoop.