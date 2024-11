Waarom heeft Microsoft moeite met het behouden van vrouwelijke en minderheidswerknemers?

Microsoft Corp. ondervindt steeds meer problemen bij het behouden van vrouwelijke, zwarte en Latijns-Amerikaanse werknemers, ondanks voortdurende inspanningen om een divers personeelsbestand te bevorderen.

Volgens het laatste rapport van het bedrijf over diversiteit en inclusie, waarin zowel vrijwillige als onvrijwillige vertrekken worden gemeten, vertrekken deze groepen steeds sneller, wat een uitdaging vormt voor de diversiteitsinitiatieven van de techgigant.

In het fiscale jaar dat eindigde op 30 juni waren vrouwen goed voor 32,7% van de vertrekken, een stijging ten opzichte van 31% het jaar ervoor.

Zwarte werknemers vertegenwoordigden 10% van de uitstroom in de VS, vergeleken met 8,7% in 2023, terwijl het aantal uitstroom onder Latijns-Amerikaanse werknemers steeg van 8% naar 9,8%.

Daarentegen merkte het rapport op dat er in dezelfde periode minder mannelijke en Aziatische werknemers het bedrijf verlieten.

Stroperij en bedrijfsverschuivingen worden als oorzaken genoemd

Microsoft schrijft deze stijgende trend in vertrekken toe aan een combinatie van factoren, waaronder een toename van het aantal werknemers dat wordt weggekaapt door concurrerende bedrijven en een strategische verschuiving weg van de fysieke en online retailactiviteiten, die historisch gezien een meer divers personeelsbestand hadden.

Lindsay-Rae McIntyre, Microsoft’s Chief Diversity Officer, erkende de uitdaging in een interview. “Zodra dat talent bij Microsoft arriveert, weten we dat we meer moeten doen,” zei ze, volgens een rapport van Bloomberg.

“Daartoe behoort het bieden van mentoren en carrièremogelijkheden die hen een blijvende reden geven om te investeren en bij Microsoft te blijven.”

McIntyre benadrukte ook het toenemende aantal banen in cloud computing-datacenters, die verspreid zijn over verschillende geografische locaties.

Ze merkte op dat deze functies kansen bieden om de diversiteit bij het aannemen van personeel te verbeteren, maar dat er ook meer moeite gedaan moet worden om deze werknemers op de lange termijn te behouden.

Diversiteit cruciaal voor ontwikkeling van AI-producten

De inzet voor de diversiteitsinspanningen van Microsoft is hoog, vooral omdat het bedrijf ervoor wil zorgen dat zijn nieuwe producten voor kunstmatige intelligentie (AI) vrij zijn van vooroordelen op basis van ras, geslacht en andere factoren.

“Er zijn veel perspectieven nodig om een betrouwbare AI te creëren waarmee iedereen wil communiceren”, aldus McIntyre.

Microsoft is niet de enige die met dit probleem worstelt. Weinig bedrijven maken gegevens over het behoud van werknemers openbaar, uitgesplitst naar ras en geslacht.

Vorig jaar publiceerde BlackRock Inc. echter een audit waaruit bleek dat de hoge vertrekpercentages onder zwarte en Latijns-Amerikaanse leiders de vooruitgang die het bedrijf boekte op het gebied van de diversificatie van de leiderschapsrangen vrijwel tenietdeden.

Nu Microsoft met deze uitdagingen op het gebied van personeelsbehoud te maken krijgt, is het van cruciaal belang om deze uitdagingen aan te pakken voor de diversiteit van het toekomstige personeelsbestand en de inclusiviteit van de AI-producten.