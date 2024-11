Waarom Tesla’s winst de druk zou kunnen vergroten om zijn plek in de Magnificent Seven te rechtvaardigen

Door de dalende winsten en de ondermaatse prestaties van de aandelen, wordt Tesla Inc. steeds kritischer bekeken. Het bedrijf is een buitenbeentje geworden ten opzichte van de andere grote technologiebedrijven.

Volgens een rapport van Bloomberg maken investeerders zich vooral zorgen in aanloop naar de winstrapportage van het bedrijf over het derde kwartaal, die Tesla’s rol als zwakste schakel in de zogenaamde “Magnificent Seven” zou kunnen bevestigen.

Tesla zal naar verwachting vandaag na sluiting van de beurs zijn winstcijfers bekendmaken.

Dalende winsten en schattingen verlagen het vertrouwen

Tesla is het enige lid van de Magnificent Seven waarvan verwacht wordt dat het een daling van de winst zal rapporteren voor het laatste kwartaal, terwijl de andere zes bedrijven – Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, Meta en Nvidia – allemaal naar verwachting zullen groeien.

Analisten op Wall Street hebben hun winstramingen voor Tesla gestaag verlaagd, wat de problemen van het bedrijf nog eens onderstreept.

Daarentegen zijn de aandelen van de tech-tegenhangers in 2024 flink gestegen, terwijl de koers van Tesla met 12% is gedaald.

Ondanks de beursproblemen blijft Tesla het duurste bedrijf binnen de groep op basis van winst. Het bedrijf noteert tegen 74 keer de verwachte winst.

Deze hoge waardering zorgt ervoor dat het bedrijf een uitdaging heeft om investeerders te imponeren met de komende resultaten.

Het rapport over het derde kwartaal, dat woensdag wordt gepubliceerd, had een kleinere impact kunnen hebben als Tesla eerder deze maand voor opwinding had gezorgd met de langverwachte onthulling van zijn robotaxi.

Het evenement voldeed echter niet aan de verwachtingen, waardoor investeerders zich zorgen maakten over het vermogen van Tesla om zijn innovatieve voorsprong te behouden.

“Beleggers beginnen hun geduld met Tesla te verliezen, vooral na het robotaxi-evenement dat lang op het idee zat, maar nog niet echt in de uitvoering, en omdat de groeiverwachtingen van hun kernactiviteiten de komende twee jaar laag blijven”, aldus David Wagner, portefeuillebeheerder bij Aptus Capital Advisors in het rapport.

De vertraging van de verkoop van elektrische voertuigen blijft een last voor Tesla

Een van de grootste uitdagingen voor Tesla is de afnemende vraag naar elektrische voertuigen (EV’s), die al sinds eind 2023 afneemt.

Inflatie, stijgende leenkosten en zorgen over een economische vertraging hebben ertoe geleid dat consumenten bezuinigen op grote aankopen, zoals auto’s, waaronder elektrische auto’s.

Tesla reageerde op deze situatie door de prijzen agressief te verlagen om kopers aan te trekken. Deze strategie was echter niet voldoende om de vraag volledig te doen herleven.

De omzet voor het derde kwartaal wordt geraamd op ongeveer 25,4 miljard dollar, een stijging van 8,9% op jaarbasis.

Analisten verwachten echter dat de winst per aandeel (EPS) met 10% zal dalen en uitkomt op 60 cent per aandeel, vergeleken met 67 cent in het voorgaande kwartaal en een daling ten opzichte van $ 1,09 een jaar geleden.

Bovendien wordt verwacht dat de brutomarge van Tesla’s automobielsector, een belangrijke maatstaf die investeerders nauwlettend in de gaten houden, onder druk zal blijven staan. De ramingen voor het derde kwartaal bedragen 14,9%, iets meer dan de 14,6% die in het tweede kwartaal werd gerapporteerd.

“De belangrijkste factor voor het aandeel op de korte termijn is of de vraagtrends boven of onder de verwachtingen uitkomen en of de brutomarges boven of onder de verwachtingen liggen”, aldus Cole Wilcox, portefeuillebeheerder bij Longboard Asset Management in het rapport.

Hij voegde eraan toe dat Tesla weliswaar sterk blijft op de EV-markt in vergelijking met concurrenten, maar dat “de vraag naar EV’s niet meer de explosief groeiende categorie is die het ooit was.”

Analisten voorzichtig over vooruitzichten Tesla

Terwijl Tesla deze uitdagingen het hoofd biedt, waarschuwen sommige analisten dat een sterk herstel van het aandeel onwaarschijnlijk is als er niet meer inzicht is in de groeivooruitzichten van het bedrijf op de lange termijn.

Volgens Alexander Potter, analist bij Piper Sandler, zullen de katalysatoren voor een positieve herwaardering van het aandeel pas volgend jaar zichtbaar worden. Naar verwachting zal Tesla dan nieuwe producten introduceren en mogelijk goedkeuring krijgen van de regelgevende instanties voor zijn geavanceerde software voor bestuurdersassistentie in belangrijke regio’s zoals China.

“Ongeacht de resultaten van het derde kwartaal denken wij dat een duurzaam optimistische herwaardering pas zal plaatsvinden als investeerders redenen hebben om hun schattingen op te krikken”, schreef Potter in een bericht aan cliënten.

Ondanks deze zorgen geloven veel investeerders dat Tesla’s plek tussen de Magnificent Seven intact blijft vanwege de reputatie van het bedrijf als innovator en het potentieel om de auto-industrie te revolutioneren met zelfrijdende voertuigen.

Het laatste winstrapport van het bedrijf kan echter van cruciaal belang zijn voor de manier waarop investeerders Tesla’s toekomstige rol in de tech-elite zien.

“De komende winstcijfers van Tesla zijn cruciaal, maar ze maken deel uit van een groter geheel”, aldus Adam Sarhan, oprichter en CEO van 50 Park Investments.

Het is nog te vroeg om Tesla af te schrijven van de Mag 7, maar de druk om te bewijzen wat het waard is, is zeker groot.

Nu investeerders hun geduld verliezen en er nog steeds geen duidelijk groeiplan is, zal Tesla zowel qua winst als productinnovaties indruk moeten maken om zijn positie in het competitieve technologielandschap te behouden.