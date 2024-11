Zijn er nog meer voordelen te behalen voor AppLovin?

AppLovin Corp (NASDAQ: APP) zet zijn opmerkelijke stijging voort en bereikte dagelijks nieuwe recordhoogtes, waaronder een piek van $ 163,13 gisteren.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Op 22 oktober startte Loop Capital met de berichtgeving over het aandeel met een ‘Kopen’-rating en een koersdoel van $181.

Advertisement

Analist Rob Sanderson benadrukte de onmisbare rol van AppLovin in de mobiele gamingindustrie en de opkomende positie van het bedrijf op het gebied van big data en AI.

Hij merkte op dat ondanks de indrukwekkende groei van het aandeel en de recente uitbraak, het nog relatief onontdekt en verkeerd begrepen is.

Sanderson vergeleek AppLovin ook met The Trade Desk en benadrukte dat de softwaretak van AppLovin groter is en hogere marges kent.

Hij opperde dat een uitbreiding naar e-commerce-advertenties de totale markt die het bedrijf kan bereiken aanzienlijk zou kunnen vergroten.

AppLovin: sterke Q3-winst verwacht

Copy link to section

Het bedrijf zal naar verwachting op 6 november zijn Q3-winstcijfers bekendmaken en de verwachtingen zijn hooggespannen. Dertien Wall Street-analisten die het aandeel volgen, hebben een consensusprognose van de winst per aandeel (EPS) van $ 1,21 op een omzet van $ 1,13 miljard.

Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke stijging ten opzichte van de winst per aandeel van $ 0,30 op de omzet van $ 864,3 miljoen die in het derde kwartaal van het voorgaande jaar werd gerapporteerd.

Opvallend is dat alle 13 analisten hun winst per aandeel-ramingen in de afgelopen 90 dagen naar boven hebben bijgesteld, wat aangeeft dat er veel vertrouwen is in de prestaties van AppLovin.

Gemengde analistenbeoordelingen en koersdoelen voor AppLovin

Copy link to section

Hoewel de vooruitzichten van Loop Capital positief zijn, hebben andere analisten uiteenlopende meningen.

Op 14 oktober verlaagde Goldman Sachs het advies voor het aandeel van ‘Kopen’ naar ‘Neutraal’, terwijl het ook het koersdoel licht verhoogde van $147 naar $150.

Analist Eric Sheridan wees erop dat het risico-rendementsprofiel evenwichtiger is geworden, na een stijging van 113% sinds het laatste winstrapport.

Hij erkende de sterke uitvoering en winstgevendheid van het bedrijf, maar waarschuwde voor voorzichtigheid in aanloop naar de bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal.

Morgan Stanley handhaafde de rating ‘Equal-weight’, maar verhoogde het koersdoel van $80 naar $110.

Analist Matthew Cost betwijfelde of AppLovin’s ambitieuze doel om zijn advertentie-inkomsten met 20-30% te laten groeien wel houdbaar is, vooral omdat de consumentenuitgaven aan mobiele games naar verwachting met slechts 5% zullen groeien.

Hij merkte op dat het bedrijf de laatste tijd weliswaar een aanzienlijke voorsprong heeft verworven, maar dat het om deze groei te kunnen behouden, wellicht beter moet presteren dan concurrenten als Meta en Google.

Tegenover de voorzichtige visies stelde Citi dat het zijn koersdoel verhoogde van $110 naar $155. Het bedrijf gaf daarbij aan dat het er steeds meer vertrouwen in heeft dat AppLovin een omzetgroei van meer dan 20% zal behalen.

Analist Jason Bazinet benadrukte meerdere groeimogelijkheden, waaronder een toename van het marktaandeel in mobiele gaming-advertentie-uitgaven, hogere opnamepercentages en uitbreiding naar e-commerce-advertenties.

UBS verhoogde tevens het advies voor het aandeel van ‘Neutraal’ naar ‘Kopen’ en verhoogde daarmee het koersdoel van $100 naar $145.

De analisten gaven aan dat er op de middellange termijn beter zicht is op de omzetgroei en dat er potentieel voordeel te behalen is door uitbreiding naar nieuwe sectoren zoals e-commerce.

AppLovin: zakelijke fundamenten laten robuuste groei zien

Copy link to section

De financiële prestaties van AppLovin zijn sterk. In Q2 2024 rapporteerde het bedrijf een omzet van $ 1,08 miljard, een stijging van 44% op jaarbasis, grotendeels gedreven door het softwaresegment.

De aangepaste EBITDA steeg met 80% tot $ 601 miljoen, wat resulteerde in een aangepaste EBITDA-marge van 56%, ten opzichte van 52% in het voorgaande kwartaal.

Het softwareplatform droeg $ 711 miljoen bij aan inkomsten en $ 520 miljoen aan aangepaste EBITDA met een marge van 73%.

Deze groei is toe te schrijven aan verbeteringen in hun AXON-systeem, waardoor het platform beter in staat is om gebruikers met een hoge waarde voor adverteerders te identificeren.

APP-aandelen: waarderingscijfers

Copy link to section

De snelle waardering van het aandeel heeft geleid tot hogere waarderingsveelvouden. Sommige analisten waarschuwen dat het aandeel zijn fundamentals mogelijk heeft overtroffen.

Als we bijvoorbeeld een discounted cashflow-analyse met optimistische aannames gebruiken, lijkt het aandeel nog steeds zo’n 10-20% overgewaardeerd te zijn.

Het model van Morningstar suggereert ook een eerlijke waarde die lager ligt dan de huidige handelsprijs.

Toekomstgerichte statistieken geven echter aan dat de koers-winstverhouding de komende jaren aanzienlijk zal dalen. Dit suggereert dat de waardering redelijker kan worden als de groei zich voortzet zoals verwacht.

Insiderverkoop roept zorgen op

Copy link to section

Recente insidertransacties hebben wat wenkbrauwen doen fronsen. De CEO verkocht aandelen ter waarde van $ 21,5 miljoen en andere leidinggevenden hebben onlangs ook aanzienlijke aandelen verkocht.

Hoewel insiderverkopen om verschillende redenen kunnen plaatsvinden, kunnen aanzienlijke verkopen erop duiden dat insiders denken dat het stijgingspotentieel van het aandeel op korte termijn beperkt is.

De opkomst van AppLovin wordt ondersteund door sterke financiële prestaties, strategische uitbreidingsplannen en een positief sentiment onder analisten, al zijn er wel enkele kanttekeningen.

Het aankomende kwartaalrapport over de winstcijfers van het derde kwartaal zal een belangrijke graadmeter zijn voor de vraag of het bedrijf kan voldoen aan de hoge verwachtingen van analisten en of het de huidige waardering kan rechtvaardigen.

Nu de aandelenkoers nieuwe recordhoogtes bereikt en er belangrijke ontwikkelingen in het verschiet liggen, is dit een goed moment om de technische factoren te onderzoeken die van invloed kunnen zijn op de toekomstige koers.

Drievoudige opbrengsten YTD: Sterke opwaartse dynamiek voor APP

Copy link to section

AppLovin is dit jaar een van de best presterende large-cap tech-aandelen, met een koersstijging tot nu toe van bijna het drievoudige.

De aandelenkoers bereikt elke dag nieuwe recordhoogtes en vertoont een uitzonderlijke opwaartse trend over de verschillende tijdsperioden heen.

Bron: TradingView

Aangezien beleggers en handelaren met een optimistische visie de aandelen op de huidige niveaus kunnen kopen.

Voorzichtige beleggers met een optimistische visie kunnen echter wachten op een retracement of een kleine terugval richting $138-niveaus voordat ze nieuwe longposities openen.

Handelaren die de tegenovergestelde transactie willen uitvoeren, moeten dit vermijden, aangezien de sterke koers een sterk opwaarts momentum vertoont in de kortetermijngrafieken.

Een shortpositie moet alleen worden overwogen als het aandeel weerstand ondervindt en lagere toppen en dalen gaat bereiken.