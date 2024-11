Argentinië verzekert zich van $8,8 miljard aan financiering van Wereldbank en IDB

Om de economie te versterken en dringende sociale uitdagingen aan te pakken, heeft Argentinië een belangrijke financieringsovereenkomst gesloten met de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Uit de recente aankondiging van het ministerie van Economische Zaken van het land blijkt dat er 8,8 miljard dollar wordt geïnvesteerd. Dit bedrag is van groot belang voor de financieel krappe Argentijnse regering, die te maken heeft met moeilijke economische omstandigheden.

Als onderdeel van dit financieringspakket zal de Wereldbank de komende maanden 2 miljard dollar investeren om sociale welzijnsactiviteiten te ondersteunen.

Een aanzienlijk deel van dit geld zal worden besteed aan belangrijke sectoren zoals onderwijs, transport en elektriciteitsuitgaven. Hierbij wordt vooral de meest kwetsbare groepen in de samenleving geholpen.

Bovendien zal de Wereldbank de komende jaren nog eens 3 miljard dollar investeren om projecten in de particuliere sector te ondersteunen.

Deze investering zal naar verwachting een impuls geven aan projecten in cruciale sectoren zoals mijnbouw, hernieuwbare energie, gezondheidszorg, staal en luchtvaart. Dit toont een allesomvattende aanpak om economische groei en duurzaamheid te bevorderen.

Ondersteuning van de IDB: verbetering van de sociale en economische ontwikkeling

Ook de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) schiet Argentinië te hulp en kent meer dan 2,4 miljard dollar toe aan overheidsprogramma’s die gericht zijn op het vergroten van de sociale zekerheid.

De IDB zal, net als de Wereldbank, haar steun richten op belangrijke gebieden zoals onderwijs en energiediensten, met bijzondere nadruk op achtergestelde gemeenschappen in het hele land.

Bovendien zal de IDB nog eens 1,4 miljard dollar investeren om de particuliere sector te versterken. Dit onderstreept de gezamenlijke inspanning van beide instellingen om het economische landschap van Argentinië de komende twee jaar te verbeteren.

In een verklaring over deze samenwerking benadrukte minister van Economie Luis Caputo het belang van deze financiering om Argentinië te helpen economisch herstel en sociale verbetering te bewerkstelligen.

Hij benadrukte de essentiële rol van internationale geldschieters bij het helpen van het land om een langdurige periode van economische achteruitgang te boven te komen.

Deze aankondiging volgt op bijeenkomsten op hoog niveau in Washington, waar Argentijnse functionarissen en vertegenwoordigers van zowel de Wereldbank als de IDB gesprekken voerden om deze aanzienlijke financiële steun definitief te maken.

Waarom is deze financiering op dit moment zo belangrijk voor Argentinië?

Het jaarlijkse inflatiecijfer in Argentinië steeg in september met 209%. Dit is de vijfde maand van desinflatie en de laagste groei van het jaar. In augustus bedroeg de groei nog 236,7%, maar dit cijfer ligt over het algemeen in lijn met de prognoses.

Het BBP van Argentinië daalde met 1,70 procent in het tweede kwartaal van 2024 vergeleken met het voorgaande kwartaal. De BBP-groei van Argentinië bedroeg gemiddeld 0,46 procent van 1993 tot 2024, met een recordhoogte van 10,94 procent in het derde kwartaal van 2020 en een recorddieptepunt van -13,95 procent in het tweede kwartaal.

Hoewel Milei’s regering succesvol de inflatie heeft teruggedrongen en de economie heeft gestabiliseerd, heeft het beleid sociale onrust veroorzaakt en de armoedekloof in het land vergroot. Bovendien heeft Argentinië nog steeds het hoogste inflatiecijfer in Latijns-Amerika.

Nu deze fondsen beschikbaar zijn, is Argentinië goed gepositioneerd om dringende sociale en economische problemen aan te pakken en tegelijkertijd de basis te leggen voor langetermijnstrategieën die de nadruk leggen op inclusiviteit en duurzaamheid.

De aanzienlijke financiering door de Wereldbank en de IDB weerspiegelt het vertrouwen van de internationale gemeenschap in het vermogen van Argentinië om economische uitdagingen het hoofd te bieden en er veerkrachtig uit te komen.

Dit partnerschap opent de deur naar een stabielere en welvarendere toekomst voor het Zuid-Amerikaanse land en bevordert een geest van samenwerking en ondersteuning in de bredere context van wereldwijde economische herstelpogingen.