Cryptobeurs Kraken is van plan om in 2025 een eigen blockchainnetwerk te lanceren

Kraken, een van ‘s werelds grootste cryptobeurzen, heeft plannen aangekondigd om begin 2025 een eigen blockchainnetwerk te lanceren, genaamd “Ink”.

Het bedrijf uit San Francisco positioneert dit nieuwe initiatief als een oplossing om decentrale financiën (DeFi) toegankelijker te maken voor zowel particuliere als institutionele gebruikers.

Deze stap is onderdeel van een bredere trend onder cryptobeurzen zoals Coinbase, dat in 2023 zijn eigen blockchain Base lanceerde.

De voorgestelde Ink-blockchain

Ink is een Ethereum layer-2 (L2) schaaloplossing, een netwerk dat is ontworpen om de mogelijkheden van Ethereum te verbeteren door snellere en goedkopere transacties aan te bieden.

Net als Base van Coinbase zal Ink gebruikmaken van de ontwikkelaarsstack van Optimism en gebruikmaken van geavanceerde technologie ter ondersteuning van gedecentraliseerde applicaties (dApps).

De blockchain van Kraken ondersteunt een breed scala aan DeFi-protocollen, zoals gedecentraliseerde beurzen (DEX’s) en leenplatforms, en vereenvoudigt tegelijkertijd de gebruikerservaring via de wallet-app.

De oprichter van Ink, Andrew Koller, benadrukte Kraken’s focus op het gebruiksvriendelijk maken van DeFi, en merkte op dat de interface is ontworpen om vertrouwd aan te voelen voor gebruikers van traditionele financiële applicaties. “Het is een zeer gebruiksvriendelijke, Apple-achtige ervaring”, legde Koller uit in een interview met Bloomberg.

Kraken wil gecentraliseerde en gedecentraliseerde ecosystemen samenvoegen, zodat gebruikers naadloos en op een betrouwbare manier financiële activiteiten on-chain kunnen uitvoeren.

Een opvallend kenmerk van Ink is dat Kraken niet van plan is om zijn eigen token uit te geven, een duidelijke afwijking van de strategieën die andere exchanges hanteren. In plaats daarvan concentreert Kraken zich op het uitbreiden van zijn services en het integreren ervan in het platform, waarmee het een alles-in-één ecosysteem voor zijn gebruikers biedt.

Deze beslissing staat in contrast met de opmerkelijke groei die exchange-tokens, zoals BNB van Binance, doormaken. Deze zijn een centrale rol gaan spelen in de ecosystemen van hun respectievelijke platforms.

Ink’s ontwikkelaarstestnet gepland voor eind 2024

Kraken verwacht bij de lancering meer dan een dozijn dApps op Ink te presenteren, waaronder populaire DeFi-diensten als Aave en de gedecentraliseerde exchange Aerodrome, die al succesvol zijn gebleken op Coinbase’s Base.

Naast DeFi-handel en -leningen is Kraken van plan om het aanbod van Ink uit te breiden met real-world asset-tokenisatie en geavanceerde leentoepassingen. Dit onderstreept de ambitie van Kraken om de use cases van de blockchain uit te breiden.

Een ontwikkelaarstestnet staat gepland voor eind 2024, zodat bouwers kunnen beginnen met experimenteren met Ink vóór de lancering van het mainnet. Kraken zal in eerste instantie de transactiesequentie op het netwerk beheren, maar is van plan om in de loop van de tijd over te stappen op volledige decentralisatie.

Opvallend is dat Kraken’s beslissing om zijn eigen blockchain te lanceren, de optimistische vooruitzichten op de toekomst van het Amerikaanse cryptovalutalandschap weerspiegelt, met name na de Amerikaanse verkiezingen van 2024. De oprichter van de beurs, Jesse Powell, haalde eerder dit jaar de krantenkoppen met een donatie van $ 1 miljoen in crypto aan de campagne van Donald Trump, wat Kraken’s betrokkenheid bij zowel de financiële als politieke sfeer onderstreept.

Nu Kraken met Ink de blockchainwereld betreedt, wil het bedrijf DeFi vereenvoudigen en toegankelijker maken voor een breder publiek. Tegelijkertijd wil het zijn aanbod in de opkomende gedecentraliseerde financiële sector uitbreiden.