De aandelen van Colombia’s Ecopetrol kelderen als gevolg van dalende olieprijzen en problemen met het bestuur

Ecopetrol, het Colombiaanse staatsoliebedrijf, zag afgelopen woensdag de aandelenkoers flink dalen, wat gevolgen had voor de koers op zowel de lokale effectenbeurs als op Wall Street.

Volgens deskundigen is deze daling voornamelijk te wijten aan de aanhoudende daling van de olieprijzen, in combinatie met zorgen over de governance-praktijken van het bedrijf.

Aandelenrendement

De aandelen van Ecopetrol sloten op $1.720 op de Colombiaanse effectenbeurs (BVC), een daling van 0,86%.

Ondertussen daalde het aandeel op Wall Street met 1,60% en sloot op $ 8,01.

Deze gegevens markeren een aanzienlijk dieptepunt, dat we sinds de epidemiepiek bijna vier jaar geleden, op 28 oktober 2020, niet meer hebben gezien, toen de aandelen op $ 1.715 stonden.

Het aandeel heeft het dit jaar moeilijk gehad, met een daling van 33% in New York en een daling van 26% in de BVC.

Deskundigen noemen verschillende belangrijke redenen voor de neergang, waarbij de daling van de olieprijzen een belangrijke factor is.

Dit is niet alleen een probleem voor Ecopetrol; ook andere oliemaatschappijen ondervinden de gevolgen van de lagere olieprijzen.

Ecopetrol kampt echter met extra uitdagingen die voortkomen uit zorgen over de bestuursstructuur. Deze zorgen worden versterkt door de inmenging van de overheid.

Impact van schommelingen in de olieprijs

Afgelopen woensdag daalden de olieprijzen nadat uit rapporten bleek dat de voorraden in de Verenigde Staten hoger waren dan verwacht, ondanks een toename van de raffinageactiviteiten.

Desondanks stegen de olie futures deze week met ongeveer 2%, voornamelijk vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten.

Naast schommelingen in de olieprijzen hebben zorgen over het ondernemingsbestuur van Ecopetrol een substantiële impact gehad op de aandelenkoers van het bedrijf.

Analisten zijn van mening dat problemen met het bestuur de aandelenkoersen in zowel Colombia als de Verenigde Staten doen dalen.

De impact van onzekerheid over bestuur

Volgens La República is de onzekerheid rondom de CEO van Ecopetrol, Ricardo Roa, bijzonder zorgwekkend voor investeerders.

De politieke houding van de raad van bestuur leidt tot zorgen over toekomstige projecten en heeft geleid tot waarschuwingen van meerdere kredietbeoordelingsbureaus. Dit heeft de situatie van het bedrijf verslechterd.

De huidige aandelenproblemen van Ecopetrol zijn in feite het gevolg van een combinatie van externe factoren, zoals dalende olieprijzen, en problemen met het interne bestuur.

De komende dagen zijn cruciaal om te evalueren hoe het bedrijf deze uitdagingen aanpakt om het vertrouwen van investeerders terug te winnen en de aandelenkoers te stabiliseren.

Ecopetrol: uitdagingen op het gebied van bestuur en terugkoop van obligaties afgerond

Juan David Ballén, directeur Analyse en Strategie bij Casa de Bolsa, zegt dat bestuurlijke zorgen en overheidsregelgeving belangrijke variabelen zijn die de aandelenkoers van Ecopetrol beïnvloeden.

Onzekerheid over het management van het bedrijf, het energietransitieproces en problemen met corporate governance ondermijnen het vertrouwen van investeerders, wat resulteert in een daling van de aandelenwaarde.

Daarnaast heeft Ecopetrol het obligatie-inkoopproces afgerond dat gericht is op de overname van alle internationale obligaties die in juni 2026 aflopen en die in 2015 werden uitgegeven voor een bedrag van 1,25 miljard dollar.

Het bedrijf ontving biedingen ter waarde van in totaal US$ 803 miljoen, wat overeenkomt met 64% van het uitstaande bedrag. Dit overtrof het terugkooppercentage dat in januari 2024 werd behaald.

Met deze aanbiedingen is het nominale bedrag van de obligaties verlaagd tot $447 miljoen.

Er wordt nu een kennisgeving verzonden voor de vervroegde aflossing van de uitstaande obligaties ter waarde van in totaal $ 447 miljoen, wat een substantiële financiële stap voor de onderneming betekent.