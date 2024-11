De Britse bank Barclays rapporteerde donderdag een nettowinst van £1,6 miljard ($2 miljard) voor het derde kwartaal. Daarmee overtrof het de verwachtingen van analisten.

Dit resultaat overtrof de £1,17 miljard die in een peiling van LSEG werd voorspeld en betekende een stijging van 23% ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

De omzet voor het kwartaal bedroeg £ 6,5 miljard, iets meer dan de voorspelde £ 6,39 miljard.

Eerder dit jaar voerde Barclays een strategische herziening door, gericht op het verlagen van de kosten, het verhogen van het rendement voor aandeelhouders en het waarborgen van financiële stabiliteit op de lange termijn.

Deze strategie verlegde de focus meer naar binnenlandse kredietverlening, terwijl de meer onvoorspelbare investment banking-activiteiten behouden bleven.

Als onderdeel van de reorganisatie nam Barclays de Britse retailbanktak Tesco Bank over.

In het tweede kwartaal zag Barclays de nettowinst licht dalen ten opzichte van een jaar eerder, vanwege de lagere inkomsten van haar Britse consumenten- en zakelijke banken.

De investeringsbank zag de nettowinst echter met 10% stijgen tot £3,02 miljard.

De aandelen van Barclays zijn dit jaar tot nu toe met 55% gestegen, na een daling in 2023.

Vanwege zorgen over krimpende nettorentemarges als gevolg van dalende rentetarieven, hebben verschillende banken ook herstructureringen aangekondigd.

Eerder deze week maakte HSBC plannen bekend om haar activiteiten te consolideren in vier bedrijfseenheden, terwijl Deutsche Bank het derde kwartaalcijferseizoen begon met een winst die hoger was dan verwacht. Dit kwam door een omzetstijging van 11% in zowel de investmentbank- als de vermogensbeheerdivisies.

Moet u BARC-aandelen kopen?

Stephen Wright analyseert Barclays en benadrukt de indrukwekkende prestaties in 2024, waarbij de aandelenkoers steeg van £1,55 naar £2,42. Daarmee is het bedrijf een van de beste presteerders op de FTSE 100.

Analisten hanteren momenteel een gemiddeld koersdoel van £2,75, wat duidt op een potentieel stijgingspotentieel van ongeveer 13,5% ten opzichte van de huidige prijs.

Er is echter sprake van aanzienlijke variatie in de voorspellingen, waarbij de schattingen variëren van £2 tot £3,30. Dit brengt een mate van onzekerheid met zich mee over toekomstige prestaties.

Wright wijst op de uitdagingen bij het doen van nauwkeurige voorspellingen voor Barclays, met name vanwege de uiteenlopende meningen van analisten en de complexe dynamiek van de bankensector.

Hij merkt op dat de gediversifieerde structuur van Barclays, die naast de retailkredietactiviteiten ook een belangrijke investment banking-divisie omvat, zou kunnen profiteren van een toename van de investment banking-activiteiten naarmate de rentetarieven dalen.

Dit staat in contrast met andere banken, zoals Lloyds en NatWest, die zich voornamelijk richten op retail banking.

Ondanks de optimistische vooruitzichten voor Barclays, waarschuwt Wright investeerders om rekening te houden met de huidige waardering, aangezien het aandeel wordt verhandeld tegen ongeveer 62% van de boekwaarde.

Deze waardering weerspiegelt het positieve sentiment onder investeerders ten aanzien van het potentieel van de bank om een hoog rendement op het eigen vermogen te genereren.

Wright waarschuwt echter dat een groot deel van de verwachte groei van de investment banking-sector mogelijk al is ingeprijsd.

Bovendien kunnen mogelijke dalingen in de leenmarges een risico vormen voor de waardering van het aandeel, wat kan leiden tot een krimp als de verwachtingen niet worden waargemaakt.