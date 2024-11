De concurrentiestrijd tussen Elon Musk en Mukesh Ambani neemt toe nu beide miljardairs hun pijlen richten op de opkomende Indiase satellietbreedbandsector.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Nadat de Indiase overheid had aangekondigd dat satellietspectrum voor breedband administratief zou worden toegewezen in plaats van via veiling, zijn de belangen groter geworden.

Advertisement

Wat is satellietbreedband?

Copy link to section

Satellietbreedband biedt internettoegang in grote gebieden, vooral in afgelegen gebieden waar traditionele opties zoals DSL en kabel niet beschikbaar zijn.

Deze technologie kan de digitale kloof dichten en connectiviteit voor kansarme bevolkingsgroepen waarborgen.

Volgens kredietbeoordelaar ICRA zullen er in India tegen 2025 naar verwachting twee miljoen abonnees zijn op satellietinternet.

De markt is zeer competitief, waarbij Reliance Jio van Mukesh Ambani de koploper is, versterkt door een partnerschap met het in Luxemburg gevestigde SES Astra, een vooraanstaande satellietoperator.

In tegenstelling tot Musks Starlink, dat gebruikmaakt van satellieten in een lage baan om de aarde (LEO) voor een snellere service, maakt SES gebruik van satellieten in een gemiddelde baan om de aarde (MEO), wat een kosteneffectievere oplossing biedt.

Starlink beschikt over meer dan 6.400 satellieten en vier miljoen abonnees in 100 landen. Sinds 2021 kampt het bedrijf echter met regelgevingsproblemen bij de lancering van diensten in India.

Als Musk succesvol is, kan zijn toetreding de initiatieven van premier Narendra Modi ondersteunen om buitenlandse investeringen aan te trekken en het pro-zakelijke imago van India te verbeteren.

Satellietspectrum: India’s regelgevingslandschap

Copy link to section

De Indiase telecomautoriteit heeft nog geen prijzen voor satellietspectrum bekendgemaakt.

Hoewel de administratieve toewijzing in overeenstemming is met internationale normen, betoogt Ambani’s Reliance dat een veiling noodzakelijk is om eerlijke concurrentie te garanderen. Hij wijst daarbij op het gebrek aan duidelijke juridische kaders voor satellietbreedbanddiensten.

In de recente brieven van Reliance aan toezichthouders wordt de noodzaak van een ‘gelijk speelveld’ tussen satelliet- en terrestrische diensten benadrukt.

Musk reageerde op berichten dat Ambani lobbyde tegen het administratieve prijsmodel door voor te stellen dat hij contact zou opnemen met Ambani om te bespreken of Starlink in India mag concurreren.

Analisten geven aan dat Ambani’s weerstand voort zou kunnen komen uit de wens om een concurrentievoordeel te behouden, waardoor Starlink mogelijk van de markt wordt uitgesloten.

Telecomgiganten in India, waaronder Ambani en Sunil Mittal van Bharti Airtel, controleren een aanzienlijk deel van de markt en pleiten voor veilingen om concurrentie van internationale spelers te voorkomen.

Deze defensieve strategie is erop gericht de kosten voor nieuwkomers te verhogen en hun dominantie in het veranderende landschap van internettoegang te beschermen.

40% van de 1,4 miljard inwoners van India heeft geen toegang tot internet

Copy link to section

Bijna 40% van de 1,4 miljard inwoners van India heeft geen toegang tot internet, vooral in plattelandsgebieden. Het potentieel voor satellietbreedband is dan ook enorm.

Hoewel de internetpenetratie in India nog steeds achterblijft bij het wereldwijde gemiddelde, wijzen recente trends erop dat er vooruitgang wordt geboekt bij het dichten van deze kloof.

Als de kosten voor satellietbreedband effectief zijn, kan dit de connectiviteit vergemakkelijken en de ontwikkeling van het Internet of Things (IoT) bevorderen.

De prijs zal van cruciaal belang zijn, vooral in een land waar mobiele data ongelooflijk betaalbaar is: slechts 12 cent per gigabyte.

Analisten voorspellen dat er waarschijnlijk een prijzenoorlog zal ontstaan, waarbij Musk mogelijk zijn financiële middelen zal gebruiken om concurrerende deals aan te bieden en zo de markt te betreden, zo meldde de BBC.

De hogere operationele kosten van Starlink (bijna tien keer zo hoog als die van grote Indiase providers) kunnen echter een uitdaging vormen zonder overheidssubsidies.

Bovendien zijn sommige zorgen van Indiase aanbieders mogelijk overdreven, aangezien terrestrische netwerken over het algemeen kosteneffectiever zijn, behalve in dunbevolkte gebieden.

De strijd om de Indiase markt voor satellietinternet laait op, waarbij Musk klaar is om als eerste over de brug te komen.

Naarmate de competitie vordert, worden de gevolgen voor het connectiviteitslandschap van India en de strategieën die deze miljardairs hanteren, nauwlettend in de gaten gehouden.