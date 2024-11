Heeft de aandelenkoers van IBM zijn hoogtepunt bereikt?

Op 24 oktober herhaalde Morgan Stanley zijn ‘Equal-weight’-rating voor IBM, maar stelde het koersdoel naar beneden bij van $ 217 naar $ 208.

Deze aanpassing weerspiegelt zorgen over de wisselende prestaties van het bedrijf in het derde kwartaal, waarbij de omzet van $ 14,97 miljard lager uitviel dan de raming van $ 15 miljard, voornamelijk als gevolg van zwakke Consulting- en Infrastructuursegmenten.

De inkomsten uit consultancy bleven gelijk op $ 5,15 miljard, terwijl het segment Infrastructuur een scherpe daling van 7% liet zien. Morgan Stanley schreef deze daling toe aan cyclische uitdagingen die mogelijk tot 2025 aanhouden.

Ondanks de tegenvallende omzet, stegen de brutomarges aanzienlijk. Deze bedroegen 57,5%, vergeleken met de geraamde 56,4%. Dit werd mede veroorzaakt door een positieve verschuiving richting softwareverkoop.

De aandelen van IBM, die op 14 oktober een recordhoogte van $ 235,26 bereikten, daalden donderdag met 6,4%. Dit onderstreept de gevoeligheid van de markt voor gemengde resultaten op deze hoge niveaus.

Q3-winst: sterke softwaregroei gecompenseerd door andere segmenten

De winst van IBM in het derde kwartaal tot en met 30 september liet een omzetgroei van 1% op jaarbasis zien, tot $ 15 miljard.

Deze groei werd voornamelijk aangestuurd door het Software-segment, dat een jaar-op-jaar stijging van 9,7% liet zien tot $ 6,5 miljard, wat de verwachtingen overtrof. Het segment vormt nu bijna 45% van de totale omzet van IBM.

De andere belangrijke segmenten van het bedrijf kampten echter met uitdagingen: de omzet in Consulting bleef steken op $ 5,15 miljard en de Infrastructuur-omzet daalde met 7% tot $ 3,04 miljard.

De aangepaste winst per aandeel van IBM van $ 2,30 overtrof de marktramingen van $ 2,23 en toonde sterke operationele prestaties ondanks de tegenvallende inkomsten.

CEO Arvind Krishna bleef optimistisch en stelde dat de omzetgroei in het vierde kwartaal vergelijkbaar zou zijn met die in het derde kwartaal, met aanhoudend sterke software en een stabiele vraag naar consultancy.

Nieuwe ontwikkelingen in AI en databeveiliging

IBM introduceerde onlangs het IBM Guardium Data Security Center, een product dat generatieve AI-mogelijkheden integreert om risicobeoordeling en monitoringworkflows te stroomlijnen.

Deze lancering is onderdeel van IBM’s bredere initiatief om AI in zijn gehele bedrijf te benutten en vormt een aanvulling op de Granite 3.0-modellen die eerder deze maand werden onthuld.

Granite 3.0, dat speciaal is ontworpen voor AI-taken in ondernemingen, zal naar verwachting het hybride cloudaanbod van IBM verbeteren door efficiëntere generatieve AI- en datagovernancemogelijkheden te bieden.

Deze strategische ontwikkelingen onderstrepen IBM’s voortdurende inzet om zijn zakelijke AI-portfolio uit te breiden, die inmiddels is uitgegroeid tot een omzet van 3 miljard dollar.

De overnamestrategie van IBM blijft een belangrijke groeimotor.

Het bedrijf zal naar verwachting de overname van HashiCorp ter waarde van 6,4 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2024 of begin 2025 afronden, waarmee het zijn softwaresegment verder uitbreidt.

Analisten van Stifel verwachten dat deze overnames de software-inkomsten van IBM in 2025 met ruim 4% zullen doen stijgen.

Bovendien wordt verwacht dat de mainframe-activiteiten van IBM, die doorgaans een cyclus van 10 tot 12 kwartalen volgen, opnieuw zullen groeien met de lancering van de volgende mainframeserie in de eerste helft van 2025.

De laatste mainframecyclus van IBM (gelanceerd in het tweede kwartaal van 2022) genereerde in de eerste 12 maanden ongeveer 1,5 miljard dollar aan segmentomzet.

Beoordeling van de waardering van IBM

Op het huidige niveau noteert IBM tegen een verwachte koers/winstverhouding van 22,8x, aanzienlijk boven het vijfjarig gemiddelde van 14,4x.

Deze hogere waardering is deels te danken aan de toegenomen interesse van beleggers in het groeipotentieel van AI, zoals blijkt uit de stijging van 34,3% van het aandeel dit jaar.

Sommige analisten betwijfelen echter of de huidige veelvouden van IBM gerechtvaardigd zijn, gezien de trage groei in de Consulting- en Infrastructure-segmenten en de bescheiden verwachte winst per aandeel van ongeveer 5,5% per jaar tot 2026.

Bovendien wijzen de beperkte dividendgroei en de aandeleninkopen van IBM, ondanks een dividendrendement van 2,9%, op afnemende rendementen tegen de huidige waardering.

De resultaten van IBM over het derde kwartaal en de strategische ontwikkelingen benadrukken zowel de kansen als de uitdagingen die ons te wachten staan.

Nu het softwaresegment veerkracht toont ondanks de toenemende zorgen en het bedrijf doorgaat met AI-ontwikkelingen en overnames, hebben investeerders veel om over na te denken.

Gezien de huidige marktdynamiek kan het bestuderen van de koersontwikkeling van IBM en de belangrijkste technische niveaus waardevolle inzichten opleveren in de toekomst van het aandeel.

Wordt de stier overreden?

Hoewel de aandelen van IBM het afgelopen jaar enorm zijn gestegen, lijkt het erop dat de koers na de beweging van vandaag op een dieptepunt is beland.

Bron: TradingView

Vóór de bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal werd het aandeel enkele dagen verhandeld rond de $ 234, maar de grens van $ 240 werd niet doorbroken.

Beleggers die een optimistische visie hebben, maar het aandeel nog niet hebben gekocht, mogen daarom alleen nieuwe longposities openen als de dagelijkse slotkoers van het aandeel boven de $ 242 ligt.

Handelaren met een pessimistische visie kunnen profiteren van deze zwakte op korte termijn door het aandeel te shorten op een koers dichter bij $ 220 met een stop loss op $ 240,2.

Als deze kortstondige zwakte leidt tot een ommekeer in het momentum, zal het aandeel dalen tot de dichtstbijzijnde ondersteuning rond $191,80, waar winst kan worden geboekt.