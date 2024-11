Bitcoin-voorstander Michael Saylor pleit voor een inclusief ecosysteem, waarin alle bewaaropties voor Bitcoin worden omarmd.

De voorzitter van MicroStrategy kreeg echter kritiek van leiders in de cryptovalutagemeenschap nadat hij opmerkingen maakte waarin gebruikers die Bitcoin zelf bewaren, in twijfel werden getrokken.

Saylor opperde dat “crypto-anarchisten” die zich uitsluitend verzetten tegen institutionele beveiliging, de regelgevende veiligheid en brede acceptatie van Bitcoin ondermijnen.

Zijn opmerkingen leidden tot heftige reacties van figuren als Erik Voorhees, oprichter van ShapeShift, en Vitalik Buterin van Ethereum. Buterin noemde Saylors visie op voogdij ‘krankzinnig’.

Zonder rechtstreeks op de kritiek in te gaan, deelde Saylor op 23 oktober een bericht waarin hij zijn steun uitsprak voor het idee dat gebruikers de vrijheid moeten hebben om te kiezen hoe hun Bitcoin wordt opgeslagen.

Hij pleitte voor de acceptatie van alle beschikbare voogdijopties, gebaseerd op individuele voorkeuren.

Zelfbewaring is een kernprincipe in de cryptocurrencygemeenschap sinds de oprichting van Bitcoin. De beweging ontstond uit wantrouwen in traditionele instellingen en een verlangen om geld te scheiden van staatscontrole.

Vijftien jaar na de lancering van Bitcoin hebben innovaties zoals spot BTC ETF’s nieuwe manieren geopend om de cryptocurrency te bewaren. Hoewel ETF’s wereldwijde acceptatie hebben ondersteund, blijft de roep om self-custody sterk.

Discussies over decentrale opslag van activa zoals Bitcoin zijn in 2024 geïntensiveerd. Voorstanders beweren dat dit de beste verdediging is tegen censuur en gecentraliseerde mislukkingen.

Bitcoin-bezittingen van MicroStrategy

De agressieve Bitcoin-acquisitiestrategie van MicroStrategy heeft het bedrijf tot een belangrijke speler gemaakt in Bitcoin-bezit onder beursgenoteerde bedrijven.

Momenteel heeft het bedrijf ongeveer 252.220 BTC in bezit, met een waarde van ongeveer $ 16,89 miljard. Dit is 1,201% van de totale Bitcoin-voorraad in omloop.

Sinds de eerste aankoop van 21.454 BTC in augustus 2020 heeft MicroStrategy zijn bezittingen gestaag uitgebreid en medio 2021 werd de grens van 91.000 BTC overschreden.

In januari 2022 was het totaal verdubbeld tot 125.051 BTC, wat aantoont dat het bedrijf op de lange termijn vertrouwen heeft in Bitcoin.

Tussen november 2023 en juli 2024 breidde het bedrijf zijn bezittingen uit van 152.400 BTC naar 226.500 BTC, wat het blijvende vertrouwen in het potentieel van Bitcoin onderstreept.

Nog maar vorige maand voegde MicroStrategy er 25.720 BTC aan toe, waarmee het zijn positie in de digitale valuta verder versterkte.