Olieprijzen blijven stijgen door toegenomen spanningen in het Midden-Oosten

Volgens deskundigen stegen de prijzen van ruwe olie donderdag, omdat de geopolitieke spanningen de markt bleven beïnvloeden.

De olieprijzen zijn deze week tot nu toe met ongeveer 4% gestegen, nadat ze vorige week met 7% daalden vanwege zorgen over een zwakke vraag.

Op het moment van schrijven bedroeg de prijs van West Texas Intermediate ruwe olie $ 71,19 per vat, een stijging van 0,6%, terwijl Brent ruwe olie 0,5% hoger lag op $ 75,36 per vat.

Spanningen in het Midden-Oosten drijven olieprijzen op

De toegenomen spanningen tussen Israël en de door Iran gesteunde Hezbollah en de berichten dat Noord-Korea Rusland in Oekraïne zou helpen, zorgen voor een stijging van de olieprijs.

Woensdag meldden de VS voor het eerst dat ze bewijs hadden gezien dat Noord-Korea 3.000 troepen naar Rusland heeft gestuurd voor mogelijke inzet in Oekraïne, aldus een rapport van Reuters.

Deze stap zou kunnen leiden tot een ernstige escalatie van de Russische oorlog tegen Oekraïne.

In het Midden-Oosten bleven Israël en Hezbollah vechten, waardoor er een groter risico ontstond op de levering van olie uit de regio.

Meer dan de helft van de wereldoliereserves bevindt zich in het Midden-Oosten.

Donderdag werd gemeld dat Israëlische aanvallen op Hezbollah de Syrische hoofdstad Damascus zouden hebben getroffen.

De aanhoudende escalatie in de regio zorgt voor een blijvende risicopremie op de olieprijzen.

James Hyerczyk, auteur op Fxempire.com zei in een notitie:

Deze geopolitieke onzekerheid, gecombineerd met de angst voor mogelijke beleidswijzigingen in de VS in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, heeft voor onrust gezorgd.

Stijgende Amerikaanse voorraden beperken opwaarts potentieel

De olievoorraden in de VS stegen vorige week fors met 5,5 miljoen vaten.

De VS is de grootste producent van ruwe olie ter wereld.

De forse toename van de voorraden ruwe olie had een negatieve invloed op het marktsentiment, aangezien de olieprijzen eerder op donderdag kortstondig daalden.

Ook de productie van ruwe olie in de VS bleef vorige week op recordniveau.

Volgens officiële gegevens van de Energy Information Administration bedroeg de productie in het land in de week die eindigde op vrijdag gemiddeld 13,5 miljoen vaten per dag.

De import van ruwe olie steeg vorige week in de VS met bijna 1 miljoen vaten per dag, wat aangeeft dat de lokale vraag naar brandstof groot blijft in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen begin november.

“Ondanks deze negatieve gegevens hebben aanhoudende zorgen over aanbodschokken in het Midden-Oosten geholpen de prijzen te stabiliseren, waardoor een aanzienlijke terugval werd voorkomen”, aldus Hyerczyk van Fxempire.

Saoedi-Arabië plant productieverhoging

Saoedi-Arabië, de feitelijke leider van de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) en bondgenoten, zal naar verwachting vanaf december zijn olieproductie verhogen.

De productieverhoging is onderdeel van een plan van de OPEC+-alliantie om de vrijwillige productieverlagingen van olie, die neerkomen op 2,2 miljoen vaten per dag, geleidelijk af te bouwen.

Deze stap zal waarschijnlijk leiden tot een groter marktaandeel voor Saoedi-Arabië en andere Golfstaten.

Volgens een peiling van Reuters zal de economische groei van Saoedi-Arabië naar verwachting versnellen tot 4,4% in 2025, ondersteund door een hogere olieproductie. Dit jaar werd een groei van 1,3% verwacht.

Bovendien zal de economie van de VAE naar verwachting met 4,9% groeien in 2025, dankzij de toegenomen olieproductie.

De aanbodbalans op de oliemarkt lijkt comfortabel voor volgend jaar. Als de geopolitieke spanningen afnemen, kunnen de olieprijzen scherp dalen vanwege voldoende aanbod.

Kortetermijnprognose voor olieprijzen

Wat WTI-ruwe olie betreft, zullen de prijzen op de korte termijn waarschijnlijk hoog blijven vanwege de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten.

Volgens Fxempire zullen de prijzen waarschijnlijk weerstand ondervinden nabij het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van $ 73,01 per vat.

Als het niveau van $73 wordt doorbroken, kunnen de WTI-prijzen verder stijgen tot $75 per vat.

Hyerczyk zei:

Op korte termijn blijven de vooruitzichten voorzichtig positief, waarbij geopolitieke risico’s een cruciale rol spelen in de prijsontwikkeling.

Voor Brent-prijzen ligt de directe weerstand op $ 76,28 per vat. Als de prijzen dit niveau kunnen doorbreken, kan het zijn bullish run voortzetten.