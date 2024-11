POPCAT draait FLOKI om na het bereiken van een nieuwe ATH

In een opmerkelijke wending van gebeurtenissen is de prijs van POPCAT naar nieuwe hoogten gestegen en bereikte een recordhoogte (ATH) van $ 1,67, waarmee het zijn oude concurrent FLOKI van de troon stootte.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Deze snelle opkomst heeft de positie van POPCAT als de op twee na grootste meme-munt in het Solana-ecosysteem verstevigd, direct achter Dogwifhat (WIF) en Bonk (BONK). Daarmee is de munt snel uitgegroeid tot een van de best presterende cryptovaluta’s van het jaar.

Advertisement

Waarom stijgt de POPCAT-prijs?

Copy link to section

Hoewel de koers van POPCAT op het moment van schrijven licht daalde tot ongeveer $ 1,54, is deze de afgelopen drie dagen met ruim 17% gestegen. Daarmee is de marktkapitalisatie gestegen tot ruim $ 1,5 miljard, een flinke stijging ten opzichte van slechts $ 457 miljoen in september.

Deze waardestijging is het gevolg van een aanzienlijke toename in de interesse van investeerders. Dit blijkt uit de stijging van het aantal houders, dat is gestegen van een dieptepunt van 65.000 naar ruim 77.700.

Interessant genoeg bevatten de top tien wallets volgens gegevens van HolderScan slechts ongeveer 21% van het totale aanbod, wat duidt op een gezonde verdeling onder investeerders.

Een andere belangrijke factor achter de recente prijsstijging van POPCAT is de aanzienlijke stijging van de open futures-positie. Deze bereikte een recordhoogte van $ 277 miljoen, maar daalde ten tijde van het ter perse gaan naar $ 237,95 miljoen.

Dit is een enorme stijging ten opzichte van de minder dan 20 miljoen dollar van slechts een paar maanden geleden. Dit onderstreept de toegenomen vraag onder handelaren.

Een hogere open interest wordt doorgaans gezien als een positief signaal, wat aangeeft dat veel handelaren inzetten op de aanhoudende groei van de munt.

Bovendien is het handelsvolume voor POPCAT flink gestegen. Op het moment van schrijven werd er donderdag al meer dan 146 miljoen dollar verhandeld, terwijl het gemiddelde de afgelopen weken op ruim 120 miljoen dollar lag.

Het grootste deel van deze handelsactiviteit is geconcentreerd op Bybit, maar er vinden ook aanzienlijke volumes plaats via Gate.io, Raydium en Orca.

Deze robuuste handelsomgeving weerspiegelt een bredere interesse in POPCAT, aangezien investeerders zich afkeren van gecentraliseerde beurzen. Dit wordt vaak gezien als een positief teken voor toekomstige prijsstabiliteit.

De marktdynamiek wordt verder geïllustreerd door de sterke stijging van het aantal shortposities, dat meer dan $ 720.550 bedroeg, vergeleken met slechts $ 367.030 voor bullish posities.

Dit suggereert dat veel handelaren die tegen POPCAT hadden gewed, hun posities hebben moeten sluiten. Dit wijst op een sterk optimistisch sentiment dat de prijs van de munt opdrijft.

Source: Coinglass

De rally van POPCAT viel ook samen met een bredere opleving in het Solana-ecosysteem, waarbij andere tokens zoals Cat in a Dogs World en GOAT met meer dan 20% stegen.

Bovendien is de rol van Solana in de gedecentraliseerde beurssector (DEX) versterkt: het handelsvolume over zeven dagen is gestegen tot meer dan $ 14,724 miljard, vergeleken met $ 7,898 miljard voor Ethereum, volgens gegevens van DefiLlama.

Nu POPCAT steeds populairder wordt, blijven analisten optimistisch over de vooruitzichten op korte termijn.

Mocht de prijs door belangrijke weerstandsniveaus heen breken, dan kunnen de volgende koersdoelen worden vastgesteld op $0,7416 en $1,4926. Dit markeert een spannend hoofdstuk in de voortdurende saga van cryptovaluta-investeringen.