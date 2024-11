S&P 500 en Nasdaq Composite stijgen, Dow zakt; Tesla stijgt door sterke winsten, Boeing daalt

De Amerikaanse benchmark-aandelengemiddelden vertoonden donderdag een gemengd beeld, maar de S&P 500-index steeg licht, aangevoerd door winsten van Tesla en andere bedrijven.

Op het moment van schrijven was de S&P 500 index licht gestegen met 0,1%, terwijl de Nasdaq Composite 0,6% steeg. Echter, de Dow Jones Industrial Average daalde 0,6% ten opzichte van de vorige sluiting.

Volgens CNBC heeft meer dan 32% van de S&P 500 tot nu toe derdekwartaalcijfers gerapporteerd. Van die bedrijven heeft 76% de verwachtingen van analisten overtroffen, aldus FactSet.

Aandelen kwamen van steile verliezen van de sessie van woensdag. Dow Jones daalde woensdag meer dan 400 punten, terwijl S&P 500 en de Nasdaq Composite respectievelijk 1% en 1,6% verloren.

Ondertussen daalden de Treasury yields op donderdag, wat enige verlichting bracht voor aandelen. De yields stegen woensdag fors, wat leidde tot zware verliezen voor de benchmark equity averages.

Rob Haworth, senior beleggingsstrateeg bij US Bank Asset Management, vertelde aan CNBC:

De druk op de markt kwam van de rentezijde. Dat is echt wat het enthousiasme op de aandelenmarkt heeft getemperd, en er is nog niet genoeg winstnieuws geweest om de markt naar een nieuw hoogtepunt te drijven… we zien ook niet zo’n breed momentum als we zagen.

Tesla stijgt na positieve resultaten

De aandelen van Tesla stegen met bijna 20% nadat analisten de verwachtingen voor de winstcijfers van het derde kwartaal hadden bevestigd.

De fabrikant van elektrische voertuigen verwacht volgend jaar een omzetgroei van 20-30%, wat tot verrassing van investeerders leidde.

De robuuste winst werd aangejaagd door verbeterde marges en betere vooruitzichten voor leveringen, aldus het bedrijf.

Pogingen van het bedrijf om zich te diversifiëren buiten de kernactiviteit automobiel, met uitstapjes naar robotaxi’s en kunstmatige intelligentie, waren eerder in oktober ook al grotendeels mislukt, aldus een rapport van Reuters.

India presteert beter dan opkomende markten: IMF

Het Internationaal Monetair Fonds zei donderdag dat India de sterkst groeiende grote opkomende markt ter wereld is. Het IMF verwacht dat de groei de komende jaren zal aanhouden.

Het IMF zei verder dat India heeft geprofiteerd van cyclische groei, aldus CNBC. Het fonds schat dat de Indiase economie dit jaar met 7% zal groeien en met 6,5% in 2025.

“Er is ruimte voor nog meer potentieel met meer structurele hervormingen, specifieke hervormingen van de arbeidsmarkt, enkele fiscale hervormingen en misschien een grotere infrastructuur-impuls”, werd Krishna Srinivasan, directeur van de afdeling Azië en de Stille Oceaan van het IMF, geciteerd door CNBC.

United Parcel Service stijgt met 5%

De aandelen van United Parcel Service stegen donderdag met meer dan 5%, nadat het bedrijf over het derde kwartaal een hogere winst en omzet had behaald.

Volgens Tipranks.com steeg de aangepaste winst van het transport- en logistieke bedrijf met 12,1% op jaarbasis naar $ 1,76 per aandeel. Dat is hoger dan de verwachtingen van analisten van $ 1,63 per aandeel.

Ondertussen steeg de aandelenkoers van Lam Research met meer dan 6% nadat de cijfers van de fabrikant van halfgeleiderapparatuur voor het eerste fiscale kwartaal de verwachtingen overtroffen.

Aandelen Boeing dalen nadat werknemers laatste deal afwijzen

De aandelen van Boeing bleven donderdag dalen en daalden met bijna 2% nadat stakende werknemers het laatste contractaanbod van het bedrijf hadden afgewezen.

Ongeveer 64% van de fabrieksarbeiders van de vliegtuigbouwer aan de Amerikaanse westkust heeft het contractaanbod woensdagavond afgewezen.

Ook de belangrijkste leveranciers van Boeing ondervonden de druk van de laatste ontwikkeling.

Aandelen Spirit AeroSystems verloren donderdag 4%.

Aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen daalt

Daarentegen daalde het aantal mensen dat vorige week voor het eerst een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering indiende in de VS onverwachts met 15.000.

Uit de laatste cijfers blijkt dat de Amerikaanse economie veerkrachtig bleef voorafgaand aan de beleidsvergadering van de Federal Reserve in november.

Beleggers houden ook de politieke situatie in de VS nauwlettend in de gaten.

Volgens een peiling van de Wall Street Journal van woensdag had voormalig president Donald Trump het gewonnen van vicepresident Kamala Harris.