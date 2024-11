Sterke resultaten derde kwartaal en Elliott-deal: is Southwest Airlines klaar voor een grote vlucht?

Southwest Airlines (NYSE: LUV) verraste beleggers vandaag met resultaten over het derde kwartaal die de verwachtingen van Wall Street overtroffen.

Het bedrijf boekte een winst van $ 0,15 per aandeel, aanzienlijk hoger dan de verwachte $ 0,04 per aandeel, en behaalde een recordomzet van $ 6,9 miljard, een stijging van 5,3% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks de stijgende bedrijfskosten (12% vanwege hoge onderhouds- en arbeidskosten) en een winstdaling van tweederde, toonde de luchtvaartmaatschappij veerkracht in een uitdagende markt.

Het positieve winstnieuws ging gepaard met de aankondiging van een schikking met de activistische investeerder Elliott Management.

Na maanden van onderhandelingen en een dreigende strijd om de macht, stemde Southwest ermee in om zes nieuwe bestuurders te benoemen in de raad van bestuur, terwijl CEO Bob Jordan zijn functie behoudt.

Voorzitter van de raad van bestuur Gary Kelly zal zijn pensionering vervroegd afleggen op 1 november 2024 en zal de titel van emeritus-voorzitter op zich nemen.

Met deze overeenkomst wordt het risico op een proxy-oorlog effectief beëindigd en wordt beoogd de luchtvaartmaatschappij onder een nieuw leiderschap naar een winstgevendere toekomst te leiden.

De schikking met Elliott Management volgt nadat de activistische investeerder een belang van 11% in Southwest had verworven en aandrong op ingrijpende veranderingen, waaronder het ontslag van CEO Bob Jordan en een volledige herziening van de raad van bestuur.

De overeenkomst is het resultaat van een compromis waarbij het huidige leiderschap behouden blijft en er tegelijkertijd nieuwe perspectieven aan het bestuur worden toegevoegd.

Gregg Saretsky, voormalig CEO van WestJet, zal de vernieuwde financiële commissie voorzitten, wat een strategische verschuiving in het financiële toezicht van het bedrijf inluidt.

Sterke vraag en strategische initiatieven

Ondanks operationele uitdagingen vervoerde Southwest in het derde kwartaal 0,5% meer passagiers vergeleken met het voorgaande jaar, terwijl de bezettingsgraad met 50 basispunten steeg tot 81,2%.

Het bedrijf merkte op dat de vraag naar reizen nog steeds groot is en dat er veel boekingen zijn voor het komende vakantieseizoen.

Om op deze vraag in te spelen, implementeert Southwest verschillende strategische initiatieven, waaronder de lancering van wereldwijde partnerschappen met luchtvaartmaatschappijen in 2025, het aanbieden van vakantiepakketten, de introductie van nachtvluchten en de overstap naar een model met toegewezen stoelen in 2026.

Deze initiatieven zijn erop gericht de inkomsten te verhogen en het gebruik van activa te optimaliseren zonder dat er aanzienlijke kapitaaluitgaven nodig zijn.

Door premiumdiensten aan te bieden, zoals toegewezen zitplaatsen en extra beenruimte, verwacht Southwest haar EBIT tegen 2027 met 1,5 miljard dollar te verhogen.

De introductie van nachtvluchten en verbeterde doorlooptijden zal naar verwachting leiden tot een capaciteitsverhoging met een equivalent van 44 extra vliegtuigen, wat de omzetgroei verder zal stimuleren.

Financiële positie en waarderingsmaatstaven

Southwest heeft een sterke financiële positie met een liquiditeit van $ 10,4 miljard, wat hoger is dan de uitstaande schuld van $ 8,0 miljard.

Het bedrijf kondigde een versneld aandeleninkoopprogramma van $ 250 miljoen aan als onderdeel van de aandeleninkoopautorisatie van $ 2,5 miljard, wat aangeeft dat er vertrouwen is in de toekomstige kasstromen.

Moody’s heeft echter de vooruitzichten voor Southwest verlaagd van stabiel naar negatief. Hierbij wordt gewezen op uitvoeringsrisico’s die samenhangen met de nieuwe strategische initiatieven en de mogelijke impact op de vrije kasstroom als de prestaties in de komende jaren tegenvallen.

De aandelen van Southwest worden verhandeld tegen een verwachte koers-winstverhouding die aangeeft dat de markt de verwachte verbeteringen nog niet volledig heeft ingeprijsd.

Jefferies schat de winst per aandeel van het bedrijf in 2027 op $ 2,50, wat lager is dan het geïmpliceerde bereik van $ 4,00 tot $ 5,00 per aandeel, en hanteert een koersdoel van $ 32 op basis van 6x EBITDAR.

De focus van de luchtvaartmaatschappij op kostenbeheersing en strategieën voor het verhogen van de omzet kan, als deze succesvol worden uitgevoerd, tot positieve resultaten leiden. Analisten zijn echter nog steeds sceptisch over de haalbaarheid en timing van deze initiatieven.

Terwijl Southwest Airlines aan deze transformatieve reis begint, zullen de financiële markten de voortgang nauwlettend volgen.

De combinatie van sterke vraag, strategische initiatieven en een vernieuwd leiderschapsteam creëert de voorwaarden voor potentiële groei.

De vraag is of deze factoren voldoende zijn om de aandelenkoers te laten stijgen.

Door de technische indicatoren en grafiekpatronen te bestuderen, kunt u meer inzicht krijgen in de vooruitzichten van het bedrijf en de toekomstige koers van het aandeel.

Komt er een einde aan de langdurige neerwaartse trend?

Hoewel de aandelen van Southwest Airlines dit jaar sinds augustus aanzienlijk zijn gestegen, wordt het aandeel nog steeds verhandeld met een korting van meer dan 50% ten opzichte van de hoogste waarden ooit in 2021.

Bron: TradingView

Deze recente opleving heeft op de korte termijn voor een opwaartse trend gezorgd, maar of dit op de middellange termijn ook tot een opwaartse trend leidt, is nog maar de vraag.

De eerste indicatie hiervan is dat de aandelenkoers een dagsluiting laat zien boven de kortetermijnweerstand van $34,96.

Beleggers die het aandeel willen kopen, moeten daarom slechts een kleine positie innemen op het huidige niveau en deze uitbreiden als het aandeel boven de $ 34,96 sluit.

Handelaren die nog steeds een negatieve kijk op het aandeel hebben, kunnen een shortpositie innemen op niveaus boven $32 met een stop loss van $35,2.

Als het kortetermijnmomentum afneemt, kan het aandeel weer dalen naar het niveau van $ 24,20, waarop winst kan worden geboekt.