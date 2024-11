Goudmijnen hebben moeite om te profiteren van de toegenomen vraag naar het gele metaal, vanwege de hogere input- en bedrijfskosten.

De aandelen van Newmont Corp, het grootste goudmijnbedrijf ter wereld, daalden met 15% na de winstcijfers, omdat de winst en omzet de verwachtingen van analisten niet overtroffen.

Volgens het Amerikaanse bedrijf waren de slechte prestaties het gevolg van hoge arbeidskosten, dieselkosten en andere bedrijfskosten.

Ook andere grote mijnbouwbedrijven uit Canada, Barrick Gold en Agnico Eagle Mines, zagen hun aandelen dalen.

Hoge arbeidskosten teisteren de mijnbouwsector

Terwijl de goudprijzen sinds het begin van het jaar flink zijn gestegen, hebben hogere arbeidskosten een negatieve invloed op de activiteiten van grote mijnbouwbedrijven.

De goudprijs is sinds het begin van het jaar met 30% gestegen vanwege de gunstige vooruitzichten voor de rentetarieven en de toenemende vraag naar veilige havens vanwege geopolitieke spanningen.

De meeste mijnbouwbedrijven zijn er echter niet in geslaagd te profiteren van de prijsstijgingen.

“Maar de resultaten van Newmont lieten zien dat grote goudproducenten nog steeds worstelen met inflatiedruk, vooral met betrekking tot arbeidskosten, die langer aanhoudt dan verwacht”, meldde Bloomberg News.

Deskundigen zijn van mening dat als de conclusies van Newmont kloppen, de risico’s voor de hele mijnbouwsector gelden.

Newmont besteedt meer aan het delven van goud

Het Amerikaanse bedrijf gaf aan dat het meer geld heeft uitgegeven aan het delven van goud in zijn mijnen in Australië, Canada, Peru en Papoea-Nieuw-Guinea dan in het voorgaande kwartaal.

De kapitaaluitgaven stegen eveneens met 10% als gevolg van uitbreidingsprojecten in Australië en Argentinië.

Een aantal van de hoogste uitgaven van het bedrijf kwamen voort uit belangrijke activa die het vorig jaar verwierf via de overname van Newcrest Mining Ltd. ter waarde van 15 miljard dollar.

Het bedrijf uit Denver is de eerste grote goudproducent die resultaten publiceert in een winstseizoen waarin analisten uitstekende rendementen voor de sector verwachten.

Stijgende arbeidskosten

De stijgende arbeidskosten in Newmont kunnen een bron van zorg zijn voor de gehele mijnbouwsector.

CEO Tom Palmer werd door Bloomberg News geciteerd:

Die stijging zien we vooral bij de arbeidskosten.

“Of het nu gaat om onderhoudsstops, onderhoud dat u gebruikt om uw personeelsbestand aan te vullen, kosten voor het runnen van kampen, kosten voor het vliegen van mensen van en naar de kampen – dat is waar we een zekere escalatie zien die verder gaat dan wat we aan het begin van het jaar hadden verwacht.”

Barrick Gold Corp. voldoet niet aan productieverwachtingen

Barrick Gold Corporation meldde vorige week een lagere goudproductie dan verwacht in het derde kwartaal, vanwege een daling van de productie in de mijnen Carlin en Cortez in Nevada.

De totale voorlopige goudproductie van Barrick bedroeg 943.000 ounces in het derde kwartaal dat eindigde in september, vergeleken met de schatting van analisten van 975.000 ounces.

Het bedrijf rapporteerde een lagere goudproductie tegen een achtergrond van hogere operationele kosten voor de gehele mijnbouwsector.

De op één na grootste goudproducent ter wereld zal naar verwachting begin november zijn winstcijfers bekendmaken.

Ondanks een daling van de aandelen kunnen goudmijnbedrijven enige verlichting krijgen van de recordprijzen

Ondanks een daling van de aandelen van mijnbouwbedrijven en teleurstelling onder investeerders, kunnen mijnbouwbedrijven toch een beter vierde kwartaal tegemoet zien.

Barrick verwacht een aanzienlijk sterker vierde kwartaal en een productie in 2024 die binnen de bandbreedte van de jaarlijkse goud- en koperprognose ligt.

Bovendien boekte Newmont zijn hoogste kwartaalwinst in vijf jaar, ondanks dat het de verwachtingen van analisten niet haalde. Dit komt vooral door de recordhoge goudprijzen.

Carey MacRury, een mijnbouwanalist bij Canaccord Genuity, vertelde Bloomberg:

De verwachtingen van de straat waren te hoog. Het was negatief, dat staat vast, maar ik denk niet dat het zo negatief is als wat de markt ons vandaag vertelt.