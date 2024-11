SAFE-token stijgt met 16% nu Binance een eeuwigdurend contract noteert

De veilige prijs is de afgelopen 24 uur enorm gestegen, omdat de community de SAFE-token van het gedecentraliseerde bewaarprotocol steunt.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Op 25 oktober maakte de cryptobeurs Binance bekend dat het van plan is om het eeuwigdurende contract SAFEUSDT aan zijn platform toe te voegen.

Advertisement

Het contract gaat in op vrijdag 25 oktober 2024 om 12:30 UTC en biedt handelaren toegang tot een hefboomwerking tot 75x.

Een notering op Binance heeft vaak gezorgd voor een marktboost voor tokens, met een grotere zichtbaarheid en meer tractie.

Zoals onlangs gebeurde met het REEF-token, kunnen schrappingen van de beursnotering het negatieve sentiment versterken.

SAFE-tokenprijs stijgt met 16%

Copy link to section

Safe (voorheen Gnosis Safe) is een protocol voor slimme contracten waarmee gebruikers digitale activa kunnen beheren via een multi-sig wallet-architectuur.

Het protocol was onderdeel van Gnosis (GNO), een bouwer van Ethereum-infrastructuur.

In april 2022 vond er echter een stemming over het bestuur plaats, waardoor Gnosis Safe werd afgesplitst.

De governance-token SAFE van het project bereikte in april dit jaar een hoogtepunt van $ 3,56 en bereikte daarmee, net als de bredere markt, een recordhoogte.

Een neerwaartse trend zorgde ervoor dat de prijs van de altcoin daalde, totdat de bulls begin augustus een dieptepunt van $0,64 bereikten, te midden van de crash op de cryptomarkt die ook de Bitcoin-bulls decimeerde.

SAFE noteerde de afgelopen twee maanden een wisselend koersverloop.

Deze week zorgde een uitbraak ervoor dat kopers het psychologische niveau van $1 konden doorbreken.

Opvallend is dat SAFE/USD de afgelopen week met meer dan 75% is gestegen, deels als gevolg van positief nieuws uit het ecosysteem.

Vrijdag werd de grens van $1,75 overschreden en het huidige prijsniveau is het hoogste sinds juni 2024.

SAFE price 1 day chart. CoinMarketCap

Openstaande rente stijgt

Copy link to section

Volgens gegevens van CoinGecko schommelde de SAFE-prijs rond de $ 1,65 om 8 uur ‘s ochtends ET op 25 oktober – een stijging van meer dan 109% in de afgelopen 30 dagen.

Elders is het vertrouwen van handelaren in SAFE zichtbaar via de futures open interest-metriek. Coinglass-gegevens tonen aan dat Safe open interest de afgelopen 24 uur met meer dan 12% is gestegen tot meer dan $ 19 miljoen.

Dat is het hoogste niveau ooit.

Opvallend is dat de OI in deze altcoin op 24 oktober nog maar $885k bedroeg.

Wat is de toekomst van SAFE?

Copy link to section

Binance heeft nog geen spothandel voor SAFE toegevoegd, maar de aankondiging van een eeuwigdurend contract heeft nieuwe interesse onder kopers aangewakkerd.

De totale waarde van het protocol is enorm gestegen door de nieuwe acceptatie.

In een recent bericht op X wees het Safe-team erop dat de TVL van het project veel hoger ligt dan die van enkele van de grootste gecentraliseerde beurzen op de markt.

Op 2 oktober had de handelsapp Robinhood bijvoorbeeld een TVL van 13 miljard dollar en OKX van 18 miljard dollar.

Ter vergelijking: Safe’s TVL bedroeg ongeveer $ 69 miljard. Binance, ‘s werelds grootste cryptobeurs, had een TVL van $ 110 miljard.

Veilige plannen om de overstap te maken van on-chain naar off-chain liquiditeit.

Groeicijfers en bredere marktdynamiek kunnen samen een opwaartse impuls geven aan de SAFE-prijs.

Analisten voorspellen ook dat SAFE mee kan profiteren van de gunstige wind om een recordhoogte te bereiken.