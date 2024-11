Beleggers moeten overwegen winst te nemen in Apple Inc (NASDAQ: AAPL), aangezien de aandelenkoers de komende twaalf maanden aanzienlijk kan dalen, waarschuwt Brandon Nispel, analist bij KeyBanc.

Vrijdag verlaagde Nispel de iPhone-maker naar “onderwogen” en zei dat de aandelen tot $ 200 zouden kunnen dalen, wat duidt op een potentiële daling van 13% vanaf hier.

Hij is positief over de techgigant, omdat de lancering van de iPhone SE begin 2025 ‘mogelijk kannibalistisch zou kunnen zijn voor de verkoop van de iPhone 16’.

De aandelen van Apple zijn de afgelopen zes maanden met zo’n 40% gestegen.

iPhone SE kan een tegenwind zijn voor Apple-aandelen

KeyBanc verlaagde vandaag de rating van Apple naar aanleiding van een recent onderzoek waaruit bleek dat 59% van de deelnemers wilde upgraden naar de iPhone 16.

Maar 61% van de respondenten die aangaven interesse te hebben in een upgrade, toonden ook interesse in de aankomende iPhone SE.

“Volgens ons kunnen de iPhone-aantallen stijgen als de iPhone SE succesvol is, maar de gemiddelde verkoopprijs kan dalen, in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen”, betoogde hij in zijn onderzoeksrapport.

De laatste keer dat AAPL een iPhone SE uitbracht, was in 2022.

Brandon Nispel werd vanmorgen pessimistisch over Apple-aandelen, ook omdat de verwachtingen dat de omzet van het bedrijf in 2025 in alle regio’s en categorieën zal stijgen, “onrealistisch” zijn.

En het is ook niet zo dat het bedrijf met het hoofdkantoor in Cupertino een superlucratief dividendrendement heeft dat investeerders aantrekt om op de huidige koersen in de aandelen te stappen.

AI zal tijd nodig hebben om Apple-aandelenkoers te helpen

KeyBanc’s dovish call over Apple Inc komt slechts enkele dagen voordat het op de Nasdaq genoteerde bedrijf zijn financiële resultaten voor het vierde kwartaal moet rapporteren. De consensus is dat het $ 1,54 per aandeel zal verdienen, vergeleken met $ 1,46 per aandeel een jaar geleden.

In juni kondigde het multinationale bedrijf Apple Intelligence aan, een eigen merk AI-oplossingen, in de hoop dat dit zou resulteren in een grote upgradecyclus.

Analisten maken zich er de laatste tijd echter zorgen over dat Apple Intelligence de vraag op korte termijn niet kan aanwakkeren.

Brandon Nispel sprak ook over de noodzaak voor AAPL om “een plan te formuleren om Apple Intelligence te gelde te maken” bij de komende publicatie van de winstcijfers, zodat de aandelenkoers verder omhoog kan.

“Zo te zien werkt Apple aan bewustwording, maar het zal tijd kosten om daar geld mee te verdienen”, vertelde hij vrijdag aan zijn cliënten.

Eerder deze week waarschuwden analisten van UBS ook dat de verkoop van iPhones in het derde kwartaal van het bedrijf waarschijnlijk gelijk zal blijven op jaarbasis. Dit laat zien dat de AI-hype vooralsnog geen weerspiegeling is van de omzet.