Op 25 oktober kreeg Denny’s Corp (NASDAQ: DENN) een boost toen analisten van Citi het aandeel verhoogden van “neutraal” naar “kopen”.

De verhoging ging gepaard met een herziene koersdoelstelling van $ 7,50 naar $ 7,00. Dit weerspiegelt het toegenomen optimisme rond de strategische initiatieven van het bedrijf.

Analisten van Citi noemden verbeteringen in de kostendiscipline en de sluiting van zwakkere winkels als belangrijke factoren die hun positieve vooruitzichten beïnvloedden.

Het doel impliceert een potentieel stijgingspotentieel van ongeveer 20% ten opzichte van de vorige sluiting, gedreven door verwachtingen van een verbeterde vrije kasstroom en optimisme onder beleggers.

De aandelen van Denny’s stegen vrijdag met 5%, wat duidt op een positieve reactie op de nota van analisten.

Q3-winsten laten gemengde resultaten zien

Voor het derde kwartaal rapporteerde Denny’s een totale omzet van $ 111,8 miljoen, een daling van 2,1% op jaarbasis en ongeveer $ 3,6 miljoen lager dan de consensusverwachtingen.

De binnenlandse omzet van restaurants bleef gelijk op -0,1%, terwijl de omzet van eigen restaurants met 0,4% daalde.

In het kwartaal daalde de omzet van de restaurants van het bedrijf licht tot $ 52,7 miljoen, vergeleken met $ 53,2 miljoen een jaar geleden. Dit was voornamelijk te wijten aan de sluiting van vier vestigingen van Denny’s.

De aangepaste operationele marge van de bedrijfsrestaurants daalde van 14,3% vorig jaar naar 11,8%. De druk op de marge werd toegeschreven aan hogere marketinginvesteringen en hogere bezettingskosten.

De aangepaste winst per aandeel bedroeg $ 0,14 en lag daarmee $ 0,01 onder de consensusramingen. Dit wijst op aanhoudende uitdagingen op het gebied van winstgevendheid.

Bedrijfsprestaties en strategische verschuivingen

Ondanks de aanhoudende uitdagingen in het familierestaurantsegment heeft Denny’s strategische stappen gezet om de prestaties te stabiliseren.

Met de sluiting van zwakkere winkels wil het bedrijf de winstgevendheid verbeteren. Het management streeft naar een netto toename van het aantal geopende winkels in de komende twee jaar. Dit is een positieve ontwikkeling ten opzichte van 2017.

Denny’s heeft initiatieven geïntroduceerd zoals het menu met een waarde van $ 2,-, $ 4,-, $ 6,- en $ 8,- en heeft de virtuele aanwezigheid van zijn merk uitgebreid om ook buiten de deur te kunnen dineren.

Deze inspanningen worden aangevuld met technologische verbeteringen in de bedrijfsrestaurants om de klantervaring te verbeteren en de omzetgroei te stimuleren.

Het management is ook optimistisch over de restaurantketen Keke’s. Verwacht wordt dat de verbeterde drankensector en de uitbreiding van de off-premise-service de toekomstige groei zullen stimuleren.

Waardering weerspiegelt potentieel voordeel

De aandelen van Denny’s worden momenteel verhandeld tegen een geschatte koers/winstverhouding van 6,1x de EBITDA van Citi over het afgelopen boekjaar. Dit geeft aan dat beleggers het potentiële voordeel van lopende initiatieven mogelijk onderschatten.

Het rendement op de vrije kasstroom bedraagt een robuuste 9%, wat duidt op een gunstig risico-rendementsprofiel.

Analisten zijn van mening dat Denny’s de mogelijkheid heeft om te profiteren van winkelsluitingen, investeringen in technologie en renovaties om de omzetgroei te vergroten.

Hoewel er nog steeds uitdagingen in de sector zijn, wijst de herziene koersdoelstelling van Citi van $ 7,50 op potentieel voor aanzienlijke rendementen vanaf de huidige niveaus.

Navigeren door uitdagingen in de industrie

De familierestaurantsector kampt met aanhoudende uitdagingen: sinds 2019 is het aantal gasten met ruim 20% afgenomen, zo blijkt uit gegevens uit de sector.

Denny’s strategie om zwakkere winkels af te stoten en het menu en de promoties aan te passen om in te spelen op veranderende consumentenvoorkeuren, is erop gericht deze druk aan te pakken.

Ondanks de tegenvallende verkoopcijfers in de sector, tonen de inspanningen van Denny’s om het voordelige menu nieuw leven in te blazen en digitale merkinitiatieven uit te breiden aan dat het bedrijf zich richt op het terugwinnen van verloren terrein.

De verwachting is dat de herlancering in het derde kwartaal van het menu met een waarde van $ 2, $ 4, $ 6 en $ 8, samen met verbeteringen in de klantervaring door middel van technologische upgrades, een deel van de druk zal verlichten.

Strategische focus op winkelsluitingen en -verbouwingen

Uit het rapport van Citi blijkt dat de sluiting van Denny’s-filialen heeft bijgedragen aan het opruimen van slecht presterende locaties, wat heeft geleid tot een sterkere basis voor toekomstige groei.

Met een pijplijn van 150 nieuwe internationale winkels in ontwikkeling verwacht Denny’s de komende twee jaar een netto toename van het aantal winkels te realiseren.

Door zich te richten op het vernieuwen en behouden van een relevante marketingboodschap, lijkt het merk een antwoord te bieden op een aantal historische uitdagingen waarmee de familierestaurantsector kampt.

Daarnaast zijn initiatieven zoals de technologische upgrades van Xenial, waaronder QRPay en draagbare servers, erop gericht de operationele efficiëntie en de betrokkenheid van klanten te verbeteren.

Nu de winkelsluitingen op schema liggen en strategische initiatieven zoals het vernieuwde beloningsprogramma en de digitale uitbreiding van het merk zijn doorgevoerd, lijkt Denny’s goed gepositioneerd om de uitdagingen op de korte termijn het hoofd te bieden en tegelijkertijd de weg vrij te maken voor een stabielere toekomst.

Laten we nu dieper ingaan op de technische ontwikkeling van het aandeel om meer inzicht te krijgen in wat de grafieken onthullen over de toekomstige prijsbewegingen van Denny.

Verandering in het momentum op korte termijn

De aandelen van Denny’s bevinden zich nog steeds in een dalende trend sinds de hoogste prijs ooit, bijna $ 24,- in 2019.

Bron: TradingView

De recente stijging van de aandelenkoers nadat het bedrijf zijn resultaten voor het derde kwartaal bekendmaakte, heeft echter geleid tot een opwaartse beweging op korte termijn.

Rekening houdend hiermee kunnen beleggers die een optimistische kijk op het bedrijf hebben, zoals analisten bij Citi, een longpositie innemen op het huidige niveau met een stop loss onder de recente swing low van $ 5,40.

Handelaren die nog steeds pessimistisch zijn over het aandeel, moeten afzien van het openen van nieuwe shortposities op de huidige niveaus.

Een shortpositie moet alleen worden overwogen als de aandelenkoers weer boven de $ 8,80 uitkomt.