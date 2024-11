Waymo, de divisie voor zelfrijdende auto’s van Alphabet, heeft een aanzienlijke financieringsronde van 5,6 miljard dollar afgerond om de groei van zijn robotaxidienst te stimuleren. Deze groei vindt voornamelijk plaats in de VS, maar er zijn plannen voor wereldwijde uitbreiding.

Deze laatste serie C-financiering, geleid door Alphabet, werd gesteund door grote investeerders zoals Andreessen Horowitz, Silver Lake en Tiger Global, zo meldde CNBC.

Dankzij de investering kan Waymo zijn aanwezigheid in grote steden, zoals Los Angeles, San Francisco en Phoenix, uitbreiden en technologische vooruitgang boeken op het gebied van autonoom rijden.

De financieringsronde onderstreept bovendien de unieke positie van Waymo als een van de weinige Amerikaanse bedrijven die een commerciële robotaxidienst in meerdere steden exploiteert.

Focus op uitbreiding robotaxi-service

Waymo co-CEO’s Tekedra Mawakana en Dmitri Dolgov benadrukten dat deze financiering hun Waymo One robotaxi-service in belangrijke Amerikaanse steden zal uitbreiden. In een verklaring aan CNBC zeiden de CEO’s:

Dankzij deze nieuwste investering kunnen we meer reizigers verwelkomen bij onze ritdienst Waymo One in San Francisco, Phoenix en Los Angeles, en in Austin en Atlanta via onze uitgebreide samenwerking met Uber.

Met de serie C-financiering komt het totale opgehaalde kapitaal van Waymo op $ 11,1 miljard, nadat het in twee eerdere rondes al $ 3,2 miljard en $ 2,5 miljard had opgehaald.

Ruth Porat, CFO van Alphabet, maakte in juli bekend dat het moederbedrijf een meerjarige investering van maximaal 5 miljard dollar in Waymo zou doen.

Waymo ziet een gestage groei in de vraag naar zijn robotaxidiensten.

De voertuigen van het bedrijf maken momenteel meer dan 100.000 ritten per week door Los Angeles, Phoenix en San Francisco en trekken een breed scala aan passagiers, met name vrouwen en ouders, die de voorkeur geven aan de verhoogde veiligheid die een zelfrijdende auto met zich meebrengt.

Dankzij de Waymo One-app kunnen reizigers deze autonome ritten eenvoudig reserveren, waardoor ze steeds populairder worden in deze steden.

Partnerschappen en concurrentie in het AV-landschap

De opkomst van Waymo is niet zonder uitdagingen. Hoewel Tesla en GM’s Cruise allebei hebben geïnvesteerd in AV-technologie, is Waymo momenteel de enige die op grote schaal opereert in meerdere grootstedelijke gebieden.

Cruise, de grootste concurrent van Waymo in de VS, moest de activiteiten in San Francisco stopzetten na een ongeluk in oktober 2023. Het bedrijf werkt er echter aan om de dienst te hervatten.

Waymo heeft onlangs haar bereik vergroot door middel van partnerschappen.

Een uitgebreide overeenkomst met Uber lanceerde Waymo robotaxis in Austin, Texas. Waymo werkt ook samen met autofabrikanten om nieuwe voertuigen aan zijn vloot toe te voegen, waaronder Hyundai’s Ioniq 5 elektrische auto en Geely’s Zeekr, beide uitgerust met aangepaste AI “Driver”-sensoren die zijn ontworpen voor verbeterde navigatie en veiligheid van passagiers.

Het aanpakken van uitdagingen op het gebied van veiligheid en regelgeving

Ondanks Waymo’s prestaties, zijn er nog steeds zorgen onder het publiek.

Uit een onderzoek van het Pew Research Center blijkt dat bijna tweederde van de Amerikaanse respondenten terughoudend is om zelfrijdende auto’s te gebruiken.

Veiligheidsincidenten trokken ook de aandacht. De autonome voertuigen van Waymo kregen te maken met verkeersproblemen en er vonden kleine botsingen plaats, maar deze incidenten resulteerden niet in ernstig letsel.

Waymo heeft proactief gewerkt om deze zorgen aan te pakken.

Het bedrijf meldde dat zijn voertuigen veel minder vaak crashen dan door mensen bestuurde auto’s, op basis van gegevens die met het publiek zijn gedeeld.

Daarnaast heeft Waymo software-updates doorgevoerd om de veiligheid van haar voertuigen verder te verbeteren en onderzoekt het bedrijf de mogelijkheid om zelfrijdende voertuigen te exploiteren onder moeilijke weersomstandigheden, ter voorbereiding op uitbreiding buiten de Sunbelt.

Een visie voor wereldwijde expansie

De ambities van Waymo reiken verder dan de huidige markt.

Het bedrijf kondigde aan dat het zijn AV-technologie binnenkort gaat testen in koudere klimaten, waaronder Michigan en het noorden van de staat New York. Het bedrijf wil hiermee de veelzijdigheid van zijn voertuigen onder zwaardere omstandigheden aantonen.

Waymo hoopt op termijn internationaal voet aan de grond te krijgen door te profiteren van de wereldwijde groei van de infrastructuur voor zelfrijdende voertuigen.

Met een bedrag van 11,1 miljard dollar opgehaald in meerdere financieringsrondes beschikt Waymo over de middelen om de toekomst van autonoom transport te versnellen, maar het bedrijf kampt met een complex regelgevings- en concurrentielandschap.

Naarmate Waymo verder groeit, blijft het de toekomst van mobiliteit vormgeven en baant het de weg naar veiliger en toegankelijker autonoom rijden.