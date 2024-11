Na een opmerkelijke stijging van 42% in de aandelenkoers sinds het begin van het jaar, heeft T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) zijn aandelenkoers naar recordhoogtes zien stijgen.

Op 25 oktober verlaagden analisten van Raymond James de rating van het bedrijf van ‘Outperform’ naar ‘Market Perform’.

Ondanks de sterke prestaties van T-Mobile na de fusie met Sprint, die de marktpositie verbeterde en de marges vergrootte, uitte het bedrijf zorgen over de snelle waardestijging van het aandeel.

De aandelenkoers heeft de doelstelling van Raymond James voor eind 2025 van $ 221 al overtroffen. Hierdoor twijfelt het bedrijf aan de duurzaamheid van de huidige waardering, gezien de mogelijke risico’s voor het bedrijf, de sector en de macro-economische situatie.

Robuuste winsten in het derde kwartaal en verhoogde verwachtingen

De resultaten van T-Mobile in het derde kwartaal overtroffen de verwachtingen en wezen op een sterke financiële gezondheid.

Het bedrijf rapporteerde een nettowinst van $ 3,06 miljard, of $ 2,61 per aandeel, wat hoger is dan de gemiddelde analistenraming van $ 2,43.

De omzet steeg met bijna 5% op jaarbasis naar $ 20,16 miljard, wat de consensusraming van $ 20,01 miljard overtrof.

In het licht van deze resultaten heeft T-Mobile haar verwachtingen voor het hele jaar op alle fronten verhoogd.

Het bedrijf verwacht nu dat het aantal postpaidklanten tussen de 5,6 en 5,8 miljoen zal toenemen, vergeleken met de vorige verwachting van 5,4 tot 5,7 miljoen.

De aangepaste vrije kasstroomprognoses werden eveneens verhoogd tot tussen de $ 16,7 miljard en $ 17,0 miljard.

Uitbreiding van het klantenbestand en strategische partnerschappen

In het derde kwartaal kreeg T-Mobile er 1,6 miljoen postpaid-nettoklanten bij, waarmee het totale aantal klanten steeg van 117,9 miljoen het jaar ervoor naar 127,5 miljoen.

Deze groei overtreft die van grote concurrenten zoals AT&T en Verizon, en versterkt daarmee de positie van T-Mobile als marktleider op het gebied van het aantal nieuwe abonnees.

Het bedrijf investeert ook in innovatieve technologieën en werkt samen met OpenAI om IntentCX te ontwikkelen, een AI-gestuurd klantenserviceplatform, en met Nvidia om een AI RAN Innovation Center op te zetten.

Deze initiatieven zijn erop gericht de klantervaring te verbeteren en de netwerkprestaties te optimaliseren, waardoor de operationele kosten mogelijk worden verlaagd en nieuwe inkomstenstromen worden geopend.

Bedrijfsfundamenten en concurrentievoordeel

De sterke basis van T-Mobile komt tot uiting in de aanhoudende groei en het toenemende marktaandeel.

De succesvolle integratie van Sprint heeft niet alleen geleid tot een uitbreiding van het klantenbestand, maar ook tot verbeterde operationele efficiëntie en marges.

De focus van het bedrijf op de uitrol van het 5G-netwerk en de lagere kapitaaluitgaven (geschat tussen $ 8,8 miljard en $ 9,0 miljard) geven het een concurrentievoordeel ten opzichte van concurrenten.

Met een verwachte aangepaste EBITDA tussen de $ 31,6 miljard en $ 31,8 miljard laat T-Mobile een robuuste winstgevendheid en cashflowgeneratie zien.

Waarderingsmaatstaven en perspectieven van analisten

Ondanks de positieve financiële vooruitzichten zijn sommige analisten voorzichtig met de waardering van T-Mobile.

De snelle stijging van het aandeel heeft geleid tot een vrije kasstroomrendement van ongeveer 7%, lager dan die van de belangrijkste concurrenten.

Hierdoor is de vraag gerezen of de premiewaardering gerechtvaardigd is zonder een verdere versnelde groei.

Analisten van Raymond James merkten bovendien op dat de aandeleninkopen van het bedrijf trager verliepen dan verwacht. Dit suggereert dat het management mogelijk voorzichtig is vanwege de hoge aandelenkoers.

Nu het fundamentele landschap is geschetst, richten we ons op de mogelijke prestaties van het aandeel T-Mobile in de komende maanden.

Een analyse van de technische aspecten zal meer inzicht verschaffen in de vraag of de aandelen hun opwaartse momentum kunnen vasthouden of dat er een consolidatiefase op komst is.

Er ontstaat een zwakte op korte termijn

Na de snelle stijging dit jaar heeft de koers van T-Mobile eindelijk een kleine drempel bereikt van ongeveer $235.

Of dit op de middellange termijn tot weerstand leidt, is nog maar de vraag.

Beleggers die optimistisch zijn over het aandeel, moeten daarom voorzichtig blijven en geen nieuwe longposities openen, tenzij de dagelijkse slotkoers boven de $ 235 uitkomt.

Handelaren met een pessimistische visie hebben op dit moment een belegging met een laag risico in handen.

Ze kunnen het aandeel shorten op de huidige koers van ongeveer $228 met een stop loss op $236,3.

Als deze zwakte op korte termijn omslaat in een zwakte op middellange termijn, kan het aandeel dalen tot de ondersteuningsniveaus rond de $192, waarop winst kan worden geboekt.