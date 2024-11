Na jarenlang immigranten te hebben verwelkomd om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken en de economische groei te stimuleren, schakelt Canada nu een versnelling hoger.

Op 24 oktober maakte de regering van premier Justin Trudeau plannen bekend om de immigratie te beperken. Als reden werd aangevoerd dat de druk op de huisvesting, de werkgelegenheid en de openbare diensten te groot was.

Dit is een belangrijke beleidswijziging voor een land dat bekendstaat om het verwelkomen van nieuwkomers als essentiële bijdragers aan de economie.

Immigratieverandering in Canada: wat was de aanleiding voor deze verandering?

Canada heeft een snelle bevolkingsgroei gezien, aangewakkerd door recordimmigratieniveaus. De instroom is vergelijkbaar met het toevoegen van een hele stad ter grootte van San Diego aan de Canadese bevolking elk jaar.

Met een bevolking van slechts 40 miljoen mensen heeft deze toename de infrastructuur onder druk gezet, de huizenprijzen opgedreven en de werkloosheid doen toenemen.

De druk op hulpbronnen heeft geleid tot een verandering in de publieke opinie.

Uit een recent onderzoek van het Environics Institute blijkt dat bijna 60% van de Canadezen nu van mening is dat de immigratieniveaus te hoog zijn. Dat is een stijging ten opzichte van slechts 27% in 2022.

Deze verandering in sentiment heeft geleid tot meer druk op Trudeau’s regering om in actie te komen, vooral omdat de oppositiepartij Conservatieve Partij terrein wint in de aanloop naar de verkiezingen van 2025.

Een verschuiving ten opzichte van het immigratiebeleid uit het verleden

Historisch gezien is het Canadese immigratiebeleid goed gereguleerd en positief beoordeeld.

Canada grenst slechts aan de VS en de overheid stelt jaarlijkse immigratiedoelstellingen vast om een gelijkmatige bevolkingsgroei te garanderen.

De toestroom na de pandemie, veroorzaakt door versoepelde reisbeperkingen en een tekort aan arbeidskrachten, overtrof echter de verwachtingen en bracht scheuren in het systeem aan het licht.

De groei zorgde voor het herstel van verschillende sectoren, zoals de woningbouw, de detailhandel en de telecommunicatie. Maar het snelle tempo overtrof al snel de capaciteit van het land om nieuwe inwoners op te nemen.

Dit heeft ervoor gezorgd dat het BBP per hoofd van de bevolking, een belangrijke indicator van de levensstandaard, kwartalen achtereen is gedaald. Jongere volwassenen en recente immigranten, cruciaal voor de arbeidsmarkt, voelen de druk het meest.

Het immigratiesysteem ontmantelen

Het Canadese immigratiesysteem is in principe verdeeld in twee groepen.

Permanente inwoners: Deze immigranten worden geselecteerd via een puntensysteem dat factoren zoals opleiding, taalvaardigheden en werkervaring beoordeelt. Deze groep heeft traditioneel gediend als de belangrijkste bron van nieuwe burgers en economische migranten.

Deze immigranten worden geselecteerd via een puntensysteem dat factoren zoals opleiding, taalvaardigheden en werkervaring beoordeelt. Deze groep heeft traditioneel gediend als de belangrijkste bron van nieuwe burgers en economische migranten. Tijdelijke bewoners: Deze groep bestaat uit internationale studenten, buitenlandse werknemers en asielzoekers. Hoewel deze groepen vroeger minimaal bijdroegen aan de bevolkingsgroei, hebben recente beleidsmaatregelen die gemakkelijker toegang tot werkvisa mogelijk maken, geleid tot een toename van hun aantallen.

Tijdelijke inwoners willen vaak overstappen naar een permanente verblijfsvergunning. Ze gebruiken hun werk- of studie-ervaring in Canada om een voorsprong te krijgen in de aanvraagprocedure.

De plotselinge groei van deze groep zorgt echter voor extra druk op de huizenmarkt en de publieke dienstverlening.

Trudeau’s plan om immigratie te verminderen

Om de uitdagingen van de hoge immigratie aan te pakken, heeft de overheid strengere beperkingen aangekondigd voor zowel permanente als tijdelijke inwoners.

Canada zal het aantal nieuwe permanente inwoners in 2025 terugbrengen tot 395.000, vergeleken met 485.000 in 2023.

De overheid gaat ook voor het eerst een maximum instellen voor tijdelijke inwoners, met als doel om hun aantal de komende drie jaar met 20% te verminderen.

Het plafond omvat beperkingen op studentenvisa en beperkingen op buitenlandse arbeid. Deze maatregel is bedoeld om de druk op huisvesting en openbare diensten te verlichten.

Canada verwacht tegen 2027 een bescheiden bevolkingsgroei van slechts 0,8%, een groot contrast met de jaarlijkse groei van 3% van de afgelopen jaren.

Economische gevolgen van het terugdringen van immigratie

Hoewel het nieuwe immigratiebeleid gericht is op het stabiliseren van de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, brengt het ook economische risico’s met zich mee.

Immigratie is verantwoordelijk voor bijna de gehele groei van de beroepsbevolking in Canada. Een afname van het aantal nieuwe aankomsten kan de economische prestaties op de lange termijn negatief beïnvloeden.

Canada heeft altijd op immigratie vertrouwd om de consumentenbestedingen te stimuleren. Dit speelde een belangrijke rol bij het voorkomen van een recessie toen de Bank of Canada de rente flink verhoogde.

Een afname van immigratie kan het arbeidsaanbod verkleinen, wat de economische groei belemmert en zelfs de inflatie weer doet oplaaien, omdat bedrijven moeite hebben om vacatures in te vullen.

Het in evenwicht brengen van het publieke sentiment en de economische behoeften

Het besluit van de overheid om de immigratiedoelstellingen te verlagen is deels ingegeven door de groeiende ontevredenheid onder de bevolking, maar het kan ook de toekomstige economische stabiliteit in gevaar brengen.

Immigratie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het behoud van de Canadese beroepsbevolking. Een aanzienlijke daling kan de productiviteit en groei verminderen.

Minister van Immigratie Marc Miller erkende de noodzaak van een evenwichtige aanpak.

Hoewel we de stroom nieuwkomers moeten beheren, blijft immigratie een essentieel onderdeel van onze economische strategie op de lange termijn.

Wat zijn de vooruitzichten voor het Canadese immigratiebeleid?

Het nieuwe immigratiebeleid weerspiegelt een voorzichtige aanpak van het beheer van de bevolkingsgroei, waarbij het publieke sentiment in evenwicht wordt gebracht met economische behoeften. Analisten waarschuwen echter dat de veranderingen onbedoelde gevolgen kunnen hebben.

Een vertraging in de groei van de beroepsbevolking kan schadelijk zijn voor sectoren als de gezondheidszorg, de bouw en de technologie. Deze sectoren zijn allemaal sterk afhankelijk van geschoolde immigranten.

Bovendien kan een lagere immigratiegraad leiden tot minder consumentenbestedingen, wat het economisch herstel mogelijk vertraagt.

Hoewel Trudeau’s regering de directe uitdagingen wil aanpakken, zijn de gevolgen voor de Canadese economie op de lange termijn nog onzeker.

Of het land de juiste balans kan vinden tussen bevolkingsbeheersing en economische groei, zal bepalend zijn voor het succes van dit nieuwe beleid.