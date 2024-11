Wekenlang wachtte de oliemarkt met ingehouden adem op de reactie van Israël op de Iraanse aanval op Tel Aviv begin deze maand.

De olieprijzen schommelden omdat handelaren vreesden dat Israël de Iraanse ruwe-oliefaciliteiten zou aanvallen en daarmee de aanvoer uit de regio zou beperken.

De prijzen daalden maandag echter met maar liefst 6% nadat de Israëlische aanval op Iran afgelopen weekend olie- en nucleaire installaties buiten beschouwing liet.

Hierdoor is de kans kleiner dat de energievoorziening vanuit Iran en het Midden-Oosten de komende maanden wordt verstoord.

Op het moment van schrijven bedroeg de prijs van West Texas Intermediate ruwe olie op de New York Mercantile Exchange $ 67,94 per vat, een daling van 5,3%.

Brent-ruwe olie op de Intercontinental Exchange daalde met $ 71,81 per vat, een daling van 5,1% ten opzichte van de vorige sluiting.

Beide benchmarks bevinden zich op het laagste niveau sinds begin deze maand.

Israël mijdt olie- en nucleaire sites

De Israëlische aanval op zaterdagochtend was gericht op verschillende Iraanse militaire locaties, maar sloeg niet op olie- en nucleaire locaties.

Warren Patterson, hoofd grondstoffenstrategie bij ING Group, zei in een notitie:

De gerichtere reactie van Israël biedt mogelijkheden voor de-escalatie en de olieprijsontwikkeling vanmorgen suggereert duidelijk dat de markt dezelfde mening is toegedaan.

Hoewel het nog steeds onduidelijk is of en hoe Iran zal terugslaan, heeft de regering de schade die de Israëlische reactie heeft veroorzaakt, gebagatelliseerd.

De hoogste leider van Iran, Al Khamenei, zei dat de aanval niet “overdreven” of “gebagatelliseerd” moet worden.

“Het is duidelijk dat als we enige de-escalatie zien, dit de fundamentals weer de prijsrichting zou laten bepalen. En met een overschotmarkt in 2025 zou dit betekenen dat de olieprijzen waarschijnlijk onder druk blijven staan”, aldus Patterson.

Is de olie-uitverkoop voorbarig?

De beperkte aanval van Israël afgelopen weekend heeft ervoor gezorgd dat de geopolitieke risicopremie op de olieprijzen is afgenomen.

Sommige analisten betwijfelen echter of de marktreactie voorbarig was.

Zain Vawda, marktanalist bij OANDA, merkte dit op.

Er zijn analisten die mijn mening delen en zeggen dat een staakt-het-vuren in het Midden-Oosten helaas nog ver weg is.

Zelfs met de beperkte Israëlische aanval afgelopen weekend is de oorlog tussen Israël en Hamas in Gaza nog lang niet voorbij.

Bovendien heeft Saoedi-Arabië, een van de grootste olie-exporterende landen ter wereld, de Israëlische aanval op Iran krachtig veroordeeld.

Dit roept zorgen op over een breder conflict, waarbij een van de machtigste economieën in de regio zich bij de oorlog mengt.

Het Midden-Oosten beschikt over meer dan de helft van de wereldwijde oliereserves, waardoor het kwetsbaar is voor elke vorm van escalatie.

Het OPEC+-dilemma

Olieprijzen liggen momenteel ver van de cruciale niveaus van $ 80 per vat. Omdat de economieën van de Organisatie van Olie-exporterende Landen en bondgenoten sterk afhankelijk zijn van de export van ruwe olie, wil het kartel prijzen boven de $ 80 per vat, wat voor hen het break-evenniveau is.

De olieprijsdaling van maandag betekent dat het voor de OPEC+ alliantie lastig wordt om de productie vanaf december te verhogen.

Saoedi-Arabië en OPEC+ zullen naar verwachting een deel van hun vrijwillige productieverlagingen van olie uit december terugdraaien om marktaandeel terug te winnen.

Als de prijzen in het huidige scenario blijven dalen, is het verhogen van de productie vanaf december echter mogelijk niet in het belang van OPEC.

Nu het aanbod van olie van buiten de OPEC toeneemt en de groei volgend jaar waarschijnlijk de vraag zal overtreffen, kan een hogere productie van OPEC de ruwe olieprijzen verder drukken.

Vawda zei:

Als de olieprijzen rond de lage 70 dollar per vat blijven hangen, verwacht ik niet dat OPEC+ de productie in december zal verhogen.

Technische prognose voor olieprijzen

Analisten zijn op dit moment van mening dat de steun voor Brent-olie, bij afwezigheid van de geopolitieke risicopremies, rond de $ 70 per vat ligt.

“Daaronder hebben we het YTD-dieptepunt net onder de 69,00, waar we op moeten letten”, aldus Vawda.

“Hoezeer ik ook zou willen dat de olieprijzen herstellen en de kloof dichten, ik weet niet zeker of we daar op dit moment de juiste omstandigheden voor hebben.”

Wat de WTI-prijzen betreft, ligt de ondersteuning rond de $ 65 per vat.

Volgens Fxempire.com zou een prijsdaling onder de $65 per vat extreem negatief zijn.

“De spanningen in het Midden-Oosten beginnen tenminste een beetje af te koelen, dus misschien helpt dat, maar uiteindelijk zal de grootste zorg hier de vraag zijn”, aldus Christopher Lewis, auteur bij Fxempire.com, in een rapport.