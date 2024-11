Bitcoin bereikte maandag de grens van $ 69.000, nadat handelaren posities begonnen in te nemen in aanloop naar de verkiezingsweek in de Verenigde Staten.

Sommige van de grootste altcoins reageerden in natura, maar het waren vooral memecoins en politiek-geïnspireerde tokens die de afgelopen dag de meeste winst boekten.

Van de 99 grootste altcoins stonden SPX, BSV en RUNE bovenaan de lijst.

De totale marktkapitalisatie van cryptovaluta liet een lichte stijging zien en bedroeg op het moment van schrijven iets meer dan $ 2,44 biljoen.

Bitcoin behield zijn positie als dominante asset op de markt, hoewel de dominantie licht daalde naar 55,31%, ten opzichte van 56,02% de vorige dag.

BTC testte voor de tweede keer deze maand de $69.000 opnieuw en bereikte een intraday hoogtepunt van $69.217, voordat het later op de dag weer daalde naar $68.600.

De afgelopen 24 uur werd er voor ongeveer $ 16,0 miljoen aan shortposities geliquideerd, vergeleken met slechts $ 3,1 miljoen aan longliquidaties. Dit bevestigt dat de recente prijsbeweging een short squeeze heeft veroorzaakt, wat wijst op een sterk bullish momentum op de markt.

Ook de open interest van Bitcoin nam toe. Als we dit combineren met de prijsstijging, bevestigt dit dat handelaren erop rekenden dat de rally van Bitcoin zou aanhouden.

Verkiezingen blijven de belangrijkste macro-economische factor die het vertrouwen op de markt opkrikt, maar de komende week brengt ook belangrijke economische updates, waaronder het BBP-rapport over het derde kwartaal, inflatiegerelateerde persoonlijke consumptiegegevens en het laatste banenrapport op vrijdag. Al deze updates kunnen het marktsentiment aanzienlijk beïnvloeden.

Vooraanstaand handelaar Michaël van de Poppe denkt dat BTC binnenkort zijn vorige recordhoogte van $73.737 uit maart opnieuw zal testen.

In zijn laatste analyse van de 4-uurs BTC/USDT-grafiek benadrukte de analist belangrijke weerstandszones rond $71.680 en $73.650. De bulls moeten deze zones doorbreken voordat dat gebeurt.

Hij denkt echter dat dit scenario zich binnen de komende twee weken kan afspelen.

Handelsgenoot en analist Rekt Capital deelde een soortgelijk optimistisch vooruitzicht en merkte op dat Bitcoin succesvol door het kortetermijnweerstandsniveau van ongeveer $ 68.600 heen brak en dit bevestigde als nieuwe steun.

Volgens de analist zou deze nieuwe test een verdere opwaartse beweging kunnen veroorzaken, aangezien de prijs in de nieuwe week verder zal stijgen.

Op het moment van schrijven werd Bitcoin verhandeld net boven het supportniveau van $68.601, een stijging van 1,3% ten opzichte van de afgelopen dag.

Over het geheel genomen was de cryptomarkt zeer positief, met een angst- en hebzuchtindex van 72.

De grootste stijgers van de week waren:

Bitcoin SV

Bitcoin Satoshi Vision (BSV) steeg met 9,2% en bereikte op 28 oktober een weekhoogte van $ 50,40.

De Bitcoin hard fork bewoog de afgelopen twee dagen zijwaarts, voordat er in de late uurtjes van maandag een ‘god candle’ ontstond.

Bron: CoinMarketCap

Hoewel de exacte reden achter de rally van BSV niet kon worden bevestigd, viel deze samen met een aanzienlijke stijging van het openstaande belang, dat met 42,91% steeg tot $ 13,5 miljoen. Dit wijst op een toegenomen handelsactiviteit en toegenomen speculatie die de prijs mogelijk omhoog drijft.

Als je kijkt naar de berichten op X, lijkt het erop dat BSV munt sloeg uit het verhaal dat het de ware belichaming is van Satoshi Nakamoto’s visie. Handelaren benadrukken de mogelijkheid van Bitcoin om op te schalen met lage transactiekosten en om applicaties op ondernemingsniveau te verwerken, in tegenstelling tot Bitcoin, waarvan velen beweren dat het is afgeweken van zijn oorspronkelijke doel als peer-to-peer elektronisch geldsysteem.

SPX6900

SPX6900 (SPX), de meme-munt die de S&P 500 wil overtreffen en een marktkapitalisatiedoelstelling van $ 69 biljoen wil bereiken, zette de rally die eind september begon voort en wist een intraday-hoogtepunt van $ 0,95 te bereiken.

De meme-munt steeg de afgelopen 24 uur met 6,2% en de afgelopen maand zelfs met maar liefst 749%.

Bron: CoinMarketCap

Naast de algemene opwinding rondom meme-munten, kreeg SPX6900 een flinke boost na de recente notering op de gedecentraliseerde beurs van LogX voor permanente handel.

De token kreeg ook momentum door de integratie in het cross-chain protocol Wormhole, waardoor er nieuwe investeringsmogelijkheden ontstonden voor handelaren.

THORChain

THORChain (RUNE) steeg maandag 5% en bereikte het hoogste punt in drie maanden van $ 5,71. De marktkapitalisatie bedroeg op het moment van schrijven 1,88 miljard.

De afgelopen week was een volatiele week voor de altcoin, waarbij de koers schommelde tussen $4,84 en $5,68.

Bron: CoinMarketCap

De recente samenwerking van het project met hardware wallet-fabrikant Ledger lijkt de belangrijkste katalysator te zijn achter de huidige rally.

Ondertussen wezen diverse analisten op robuuste technische signalen die erop duiden dat RUNE zich op korte termijn zou kunnen positioneren voor een bullish uitbraak.