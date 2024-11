De aandelen van Olympus Corp daalden maandag met ruim 7%. Dit is de grootste intraday-daling in bijna drie maanden. Dit is het gevolg van de aankondiging dat CEO Stefan Kaufmann per direct is afgetreden.

Volgens berichten trad Kaufmann af na beschuldigingen van illegale drugsaankopen.

Olympus, dat ooit bekend stond om zijn camera’s en beeldtechnologie voordat het bedrijf overstapte op medische apparatuur zoals endoscopen, wilde geen verder commentaar geven en verwees daarbij naar een lopend onderzoek.

Volgens Kyodo News is de Japanse politie bezig met een onderzoek.

Kaufmann, een Duitser die in april vorig jaar de rol van CEO op zich nam, richtte zich op de uitbreiding van de divisie medische apparatuur van Olympus. Hij volgde Yasuo Takeuchi op, die het bedrijf had geleid door middel van uitgebreide verkopen van activa.

Olympus bevestigde dat Takeuchi tijdelijk de taken van CEO op zich zal nemen.

“Toen Olympus beschuldigingen ontving over de betrokkenheid van de heer Kaufmann bij illegale drugsaankopen, hebben we samen met een extern juridisch adviseur direct een onderzoek ingesteld”, aldus het bedrijf.

“De Raad van Bestuur concludeerde unaniem dat de heer Kaufmann waarschijnlijk in strijd heeft gehandeld met onze wereldwijde gedragscode, kernwaarden en bedrijfscultuur”, aldus de verklaring.

Olympus meldde dat Kaufmann, 56, werd gevraagd af te treden en dat dit verzoek werd geaccepteerd.

De daling van 7% is de grootste daling op één dag voor Olympus in bijna drie maanden.

Desondanks zijn de aandelen van Olympus het afgelopen jaar met 35% gestegen. Daarmee overtreffen ze de winst van 24% van de Nikkei 225-index aanzienlijk.

Er zijn nog maar weinig details bekend over de beschuldigingen tegen Kaufmann, een van de weinige buitenlandse bestuurders van een groot Japans bedrijf.

Japan hanteert strenge regels voor drugsgebruik en -import. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de zaak uit 2015, waarin een bestuurder van Toyota werd gearresteerd wegens de import van oxycodon.

Olympus heeft in het verleden te maken gehad met bedrijfsschandalen. Dertien jaar geleden onthulde de eerste buitenlandse CEO, Michael Woodford, een grote boekhoudfraude die verband hield met te veel betaalde bedragen bij overnames, waardoor verliezen werden verhuld.

Kort daarna werd Woodford ontslagen en verloor hij de poging om de controle over het bedrijf terug te krijgen.

In augustus verlaagde Olympus zijn prognose voor de operationele winst over het hele jaar vanwege de groeiproblemen van de afgelopen jaren.

Analisten van Citigroup verklaarden dat hoewel de situatie ongelukkig was, Olympus er op de juiste manier mee omging. Ze voegden toe dat het nominatiecomité van het bedrijf opties onderzoekt voor een nieuwe CEO, waarbij Takeuchi, een leider van het Transform Olympus-initiatief, als een sterke keuze wordt beschouwd.