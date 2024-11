Amerikaanse aandelenbenchmarks stegen maandag, omdat handelaren wachtten op de winstresultaten van megacaptechnologiebedrijven later deze week.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Ook de afnemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en een sterke uitverkoop op de oliemarkten zorgden maandag voor een positiever sentiment.

Advertisement

Op het moment van schrijven was de Dow Jones Industrial Average met 0,8% gestegen, terwijl de S&P 5oo-index met 0,5% steeg.

De Nasdaq Composite-index steeg eerder in de sessie ook met 0,6%.

Wall Street had vorige week flinke verliezen geleden.

De benchmarks boekten maandag echter winst en maakten een deel van hun verliezen goed.

De nadruk lag vooral op de gebeurtenissen in de komende week, met name de bedrijfsresultaten. Volgens een rapport van Reuters zouden ongeveer 169 S&P 500-bedrijven deze week hun resultaten bekendmaken.

Beperkte aanval van Israël op Iran

Copy link to section

De Israëlische aanval op zaterdag in de vroege ochtend was gericht op militaire faciliteiten in Iran. Kerncentrales en olievelden werden gemeden.

Hierdoor nam de angst voor een groter conflict tussen de twee landen af.

De markt verwachtte dat Israël olie- en kerncentrales in Iran zou aanvallen, waardoor de aanvoer vanuit het land zou worden lamgelegd.

De beperkte staking van zaterdag werd door de markt echter gezien als een verlichting van de spanningen.

Bovendien minimaliseerde Iran de impact van de Israëlische aanvallen, waardoor de spanningen in de regio verder afnamen.

De olieprijzen daalden maandag met 6%, omdat handelaren zagen dat de geopolitieke risicopremies afnamen na de beperkte aanval op Israël.

Omdat er geen direct leveringsrisico is vanuit Iran en het Midden-Oosten, hebben de olieprijzen alle winst die ze sinds de raketaanval van Iran op Tel Aviv op 1 oktober hadden opgebouwd, weer ingeleverd.

Op het moment van schrijven was de West Texas Intermediate met 5,3% gedaald tot $67,91 per vat, terwijl Brent op $71,65 per vat stond, ook een daling van 5,3% ten opzichte van de vorige slotkoers.

Winst in beeld

Copy link to section

Deze week worden ook diverse winstresultaten van toonaangevende Amerikaanse technologiebedrijven bekendgemaakt.

Vijf van de zeven prachtige bedrijven, namelijk Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon en Apple, zullen naar verwachting hun laatste financiële resultaten bekendmaken.

De aandelen van Apple stegen maandag met 0,6%, terwijl die van Alphabet met ruim 1% stegen.

Mike Dickson, hoofd onderzoek en kwantitatieve strategieën bij Horizon Investments, vertelde aan CNBC:

Gezien de hoge waarderingen in het algemeen, zal er veel aandacht zijn voor de vraag of ze die groeicijfers kunnen blijven halen.

Aandelen Aaon stijgen met meer dan 8%

Copy link to section

De aandelen van Aaon stegen maandag met meer dan 8% nadat het bedrijf vrijdag aankondigde een order van 175 miljoen dollar te hebben ontvangen.

Het bedrijf zei dat het een order van een datacenterklant had ontvangen voor de levering van vloeistofkoelapparatuur ter waarde van 175 miljoen dollar.

De ontwikkeling van datacenters wordt gestimuleerd door kunstmatige intelligentie.

Bedrijven die chips koel kunnen houden terwijl ze AI-modellen trainen, zullen er waarschijnlijk baat bij hebben.

De aandelen van Aaon zijn sinds het begin van het jaar met bijna 60% gestegen.

Als de koers $130 bereikt, is de koers met 17% gestegen ten opzichte van de slotkoers van vrijdag.

Ondertussen stegen de aandelen van Spotify Technology SA maandag met bijna 2% nadat Wells Fargo het aandeel tot topkeuze benoemde.

De bank heeft een overwogen rating voor de audiostreaminggigant en heeft bovendien haar koersdoel verhoogd.

Analist Steven Cahall werd door CNBC geciteerd in een rapport:

De stijgende brutomarges van premiumproducten impliceren dat de veranderende productmix en de relaties met labels van Spotify de winstgevendheid verbeteren.

Aandelen McDonald’s herstellen zich

Copy link to section

De aandelen van McDonald’s stegen maandag nadat het bedrijf aankondigde dat de Quarter Pounder-hamburgers deze week weer in de restaurants verkrijgbaar zouden zijn.

De Quarter Pounder-burgers werden vorige week van het menu van het restaurant gehaald na een dodelijke E. coli-uitbraak.

De fastfoodketen meldde zondag dat uit tests is gebleken dat de rundvleesburgers geen verband houden met de E. coli-uitbraak.

Restaurants serveren de burger echter zonder de gesnipperde uien, wat vermoedelijk de bron van de uitbraak is.

De aandelen van McDonald’s daalden vorige week met bijna 8%, de slechtste weekprestatie sinds 2020. Maandag stegen de aandelen met ongeveer 1,5%.