Evoke Pharma Inc (NASDAQ: EVOK) opende maandag ruim 100% hoger nadat het bedrijf positieve resultaten rapporteerde voor een onderzoek naar zijn metoclopramide neusspray.

Het farmaceutische bedrijf zei dat zijn neusspray, algemeen bekend als GIMOTI, aanzienlijke voordelen biedt aan patiënten met diabetische gastroparese (DGP) die GLP-1-receptoragonisten gebruiken.

Evoke voerde dat onderzoek uit in samenwerking met EVERSANA en de resultaten werden vandaag gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van het American College of Gastroenterology (ACG) van 2024.

De aandelen van Evoke Pharma zijn sinds de eerste week van september meer dan verdrievoudigd.

GIMOTI heeft geholpen om het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp bij patiënten met DGP die GLP-1-receptoragonisten gebruikten, met maar liefst 91% te verminderen in de eerder genoemde retrospectieve studie waarin een cohort van 92 patiënten werd geanalyseerd.

Ook het aantal bezoeken aan de huisarts en de poliklinieken in het ziekenhuis daalde met respectievelijk 41% en 89% in de groep die de metoclopramide neusspray van het bedrijf kreeg.

De gegevens die Evoke Pharma vandaag presenteerde zijn bijzonder significant gezien de aanhoudende toename van het aantal diabetespatiënten op GLP-1 receptoragonisten. Matt D’Onofrio – de CEO zei vandaag in een persbericht:

Na de stijging van vandaag als gevolg van de resultaten van het GIMOTI-onderzoek, is de koers van Evoke Pharma terug op het niveau van begin dit jaar (2024).

De aankondiging komt kort nadat Evoke Pharma ongeveer 3,0 miljoen dollar heeft opgehaald via de uitoefening van warrants.

Het bedrijf verwacht dat dit nieuwe kapitaal zal bijdragen aan de commercialisering van GIMOTI.

In augustus rapporteerde het op de Nasdaq genoteerde bedrijf zijn financiële resultaten voor het tweede kwartaal, die lager uitvielen dan de verwachtingen van Wall Street.

Evoke verloor 93 cent per aandeel bij een omzet van 2,55 miljoen dollar.

Analisten gingen daarentegen uit van respectievelijk 6 cent per aandeel en 2,98 miljoen dollar.

CEO D’Onofrio vertelde destijds aan investeerders:

We zien nog steeds groei in alle fasen van onze onderneming, met een toename van het aantal voorschrijvende artsen, meer patiënten die GIMOTI gebruiken en verbeteringen in gedekte voorschriften. In elk van deze fasen lieten we in Q2 onze beste prestatie zien qua groei van kwartaal op kwartaal.