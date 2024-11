Musk’s Department of Government Efficiency (DOGE) token bereikt waarde van $52 miljoen

De Department of Government Efficiency (DOGE) token steeg en bereikte zijn hoogste punt ooit na de enorm succesvolle Donald Trump rally in Madison Square Garden. De token steeg naar een hoogtepunt van $0,05345, wat hem een marktkapitalisatie van meer dan $52 miljoen opleverde.

Trump Madison Square Garden-bijeenkomst

De stijging van de DOGE-tokens vond plaats nadat Donald Trump samen met Elon Musk en andere vooraanstaande conservatieven verscheen in Madison Square Garden, de populaire ontmoetingsplek in de diepblauwe staat New York.

Trump probeert hiermee een staat te veranderen die al tientallen jaren geen Republikeinse president meer heeft gekozen en die over het algemeen als zeer liberaal wordt gezien.

Peilingen laten zien dat Trump in New York aanzienlijk achter Kamala Harris staat. Het feit dat hij de 19.500 MSG-arena zou kunnen vullen, is echter een mooi schouwspel dat meer mensen ertoe zou kunnen aanzetten op hem te stemmen.

In zijn verklaring zei Elon Musk, die meer dan 130 miljoen dollar in Trumps herverkiezingsbod heeft gestoken, dat hij graag in de regering zou dienen. Als hoofd van het Department of Government Efficiency zei hij dat hij zou werken aan het terugdringen van meer dan 2 biljoen dollar aan overheidsverspilling.

Een dergelijk overheidsbeleid zou indrukwekkend zijn, aangezien de overheid elk jaar biljoenen dollars meer uitgeeft dan ze binnenkrijgt. Als gevolg hiervan laten gegevens zien dat de Amerikaanse staatsschuld is gestegen tot meer dan $ 35,8 biljoen, een paar maanden nadat het de $ 35 biljoen-grens passeerde.

De uitdaging is echter dat de VS weinig ruimte heeft om deze uitgaven te verlagen, aangezien het grootste deel naar Medicare en Medicaid, sociale zekerheid, defensie en rente op de staatsschuld gaat. Als zodanig zouden eventuele bezuinigingen in de discretionaire uitgaven zitten, wat een klein bedrag is.

De andere uitdaging is dat Donald Trumps beleid tot meer tekorten zou leiden, wat een toch al slechte situatie nog erger zou maken. Hij heeft bijvoorbeeld beloofd om meer belastingverlagingen door te voeren, waarvan verwacht wordt dat ze het tekort in tien jaar met meer dan $ 7,5 biljoen zullen doen toenemen.

Hoewel Elon Musks doelstellingen voor het ministerie van overheidsefficiëntie goed zijn, zullen ze waarschijnlijk niet werken.

Bedenk dat het runnen van een overheid anders is dan het runnen van een privébedrijf als X, waar Musk ruim 6.000 werknemers ontsloeg.

Donald Trump-tokens zijn miljoenen waard

Het Department of Government Efficiency is niet de enige politieke token die het dit jaar goed heeft gedaan. MAGA (TRUMP) token is omhooggeschoten, waardoor de marktkapitalisatie op meer dan $172 miljoen is gekomen.

Op dezelfde manier is de MAGA Hat (MAGA) token met 21% gestegen in de laatste zeven dagen, waardoor de waardering op $80 miljoen is gekomen. Doland Tremp (TREMP) en Super Trump (STRUMP) hebben een marktkapitalisatie van meer dan $31 miljoen en $18 miljoen gekregen.

Kamala Horris (KAMA) en Kumala Herris (MAWA) hebben daarentegen een marktkapitalisatie van respectievelijk $ 7,6 miljoen en $ 4,4 miljoen.

Deze divergentie is vooral omdat Donald Trump gunstiger wordt bekeken door cryptohandelaren. Ten eerste laten gegevens op Polymarket zien dat zijn kansen om de algemene verkiezingen in november te winnen de laatste tijd blijven stijgen.

Hij heeft een kans van 65,6% om de verkiezingen te winnen, tegenover Harris’ 34,3%. Zijn kansen op Kalshi zijn gestegen tot 62%, terwijl die in PredictIt zijn gestegen tot 61%.

Toch is het nog te vroeg om te zeggen of hij gaat winnen, aangezien peilingen aantonen dat de race tussen de twee veel spannender is dan verwacht. Gegevens van de New York Times plaatsen de kansen in de meeste staten waar de strijd om de overwinning is afgenomen.

De opkomst van meme-munten

De opkomst van de Department of Government Efficiency-token is onderdeel van de aanhoudende vraag naar meme-coins.

Uit gegevens van CoinGecko blijkt dat deze tokens nu een waarde hebben van meer dan 60 miljard dollar. Daarmee zijn ze groter dan populaire bedrijven als AIG, Fortinet, Public Storage, Energy Transfers en Norfork Southern.

De grootste van deze meme-munten hebben thema’s als katten, honden en zelfs geiten. De laatste tijd is het, geholpen door meme-muntgeneratoren als Pump.fun en Sunpump, voor mensen makkelijk geworden om hun eigen tokens te genereren.

Als gevolg hiervan zijn tokens gebaseerd op het nieuws dat de headlines haalt populair geworden. Zo lanceerden ontwikkelaars de Moo Deng-token, die gebaseerd was op een dwergnijlpaard dat een paar maanden geleden viraal ging.

Deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten, aangezien meme-coins tegenwoordig de makkelijkste manier zijn geworden voor mensen om geld te verdienen.

Deze meme-munten hebben het ook goed gedaan vanwege de toenemende kans dat de Bitcoin-prijs naar een nieuw record zal stijgen. Polymarket-gegevens voorspellen dat de munt de weerstand bij $ 73.800 opnieuw zal testen en dit jaar zal passeren.