Tests bij McDonald’s tonen aan dat E. coli-uitbraak niet verband houdt met rundvleesburgers

McDonald’s zei zondag dat rundvleesburgers niet de oorzaak waren van de E. coli-uitbraak die verband houdt met Quarter Pounder-hamburgers in de VS.

Cesar Pina, Chief Supply Chain Officer van McDonald’s, zei in een verklaring:

Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat alle besmette producten die verband houden met deze uitbraak, uit onze toeleveringsketen zijn verwijderd en niet meer in alle McDonald’s-restaurants te vinden zijn.

Vorige week bracht het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de populaire Quarter Pounder-burgers van het bedrijf in verband met een E. coli-uitbraak in verschillende Amerikaanse staten.

De CDC heeft sindsdien bevestigd dat de uitbraak heeft geleid tot één dode en 10 ziekenhuisopnames, waarbij de meeste ziektes beperkt bleven tot Colorado en Nebraska in de VS. De uitbraak heeft ook 75 personen ziek gemaakt in de VS.

Tests laten negatieve resultaten zien

Het ministerie van Landbouw van Colorado meldde dat alle submonsters van meerdere partijen verse en bevroren rundvleesburgers van het merk McDonald’s negatief testten op E. coli.

Het departement gaf verder aan dat alle tests voor rundvleesmonsters zijn afgerond en dat het niet verwacht dat er nog meer monsters voor tests zullen worden ontvangen.

McDonald’s maakte zondag bekend dat de Quarter Pounder-hamburgers vanaf komende week weer op het menu staan in alle restaurants, zo staat in de verklaring.

Volgens berichten wordt E. coli geëlimineerd in rundvlees als het goed wordt bereid. Volgens Reuters wordt de McDonald’s Quarter Pounder geserveerd met rauwe, gesnipperde uien; de getroffen restaurants serveren de burgers zonder dergelijke uien.

Quarter Pounders hebben geen uien

McDonald’s liet echter in een verklaring weten dat de Quarter Pounder-hamburgers geen rauwe uiensnippers bevatten.

Volgens Amerikaanse toezichthouders zijn uiensnippers waarschijnlijk de boosdoener achter de E. coli-uitbraak.

Volgens de New York Times hebben gezondheidsfunctionarissen in Colorado rundvleesmonsters getest van de twee rundvleesleveranciers die hamburgers leverden aan de 900 getroffen locaties in een dozijn staten.

Wat de uiensnippers betreft, liet McDonald’s vrijdag weten dat het geen uien meer zal kopen van de vestiging in Colorado Springs van zijn grootste regionale leverancier Taylor Farms, een producent van groenten en fruit in meerdere staten, aldus het rapport van de New York Times.

Verschillende andere fastfoodketens, waaronder Taco Bell, KFC en Burger King, bieden uit voorzorg geen uien meer aan op hun menu’s.

Verwijdering van uien om risico’s te verlagen

Volgens Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen zou het verwijderen van uienproducten uit de voedselvoorzieningsketen in de regio het risico voor consumenten verkleinen.

Van de 75 mensen die ziek werden, werd minstens een kwart in het ziekenhuis opgenomen, zo blijkt uit de meest recente gegevens van het Centers for Disease Control and Prevention.

Twee ontwikkelden een ernstige nieraandoening die verband hield met E. coli, aldus het agentschap. De ziekte werd gemeld tussen 27 september en 10 oktober.

Een woordvoerder van McDonald’s zei dat het aantal mensen dat getroffen is door de E. coli-uitbraak zal toenemen naarmate er meer informatie wordt verwerkt, aldus mediaberichten.

De woordvoerder zei echter dat ze er “zeer zeker” van waren dat de bron van de besmetting uit de toeleveringsketen was verwijderd.

Sinds vorige dinsdag, toen de CDC de uitbraak aankondigde, zijn de aandelen van McDonald’s met bijna 7% gedaald.