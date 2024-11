Xpeng start met de bouw van een nieuwe fabriek om jaarlijks 10.000 vliegende auto’s te produceren

De vliegende autodivisie van Xpeng, Xpeng AeroHT, is begonnen met de bouw van een 180.000 vierkante meter grote productielocatie in Guangzhou. Deze locatie is bedoeld voor de productie van de onlangs onthulde modulaire vliegende auto, de Land Aircraft Carrier (LAC).

De fabriek moet in 2026 klaar zijn en kan jaarlijks maximaal 10.000 eenheden produceren.

Nadat er sinds de lancering in september al meer dan 3.000 pre-orders zijn binnengehaald, positioneert Xpeng zijn geavanceerde transportinnovatie als koploper in de Chinese modulaire vliegende autosector.

Wat is het vliegdekschip van Xpeng?

Het Land Aircraft Carrier van Xpeng werd in september geïntroduceerd en kost ongeveer 2 miljoen yuan. Het is een tweedelig voertuig dat zowel over de grond als door de lucht kan vliegen.

De LAC bestaat uit een drie-assig vliegdekschip en een grote drone die autonoom op het vliegdekschip kan landen en aanmeren.

Na de eerste openbare demonstratie op de komende Zhuhai Air Show in november 2024 biedt het modulaire ontwerp van het voertuig veelzijdigheid voor meerdere toepassingen, van hulpdiensten tot privévervoer.

Hoewel de vraag onder individuele kopers mogelijk beperkt is, verwacht Xpeng veel belangstelling vanuit sectoren als reddingsdiensten en openbare diensten, waar mobiliteit van cruciaal belang is.

Xpeng is niet de enige Chinese autofabrikant die de vliegende automarkt betreedt. Onlangs onthulde Chery ook zijn modulaire vliegende voertuig, waarmee de toenemende interesse in vliegende auto’s in de Chinese auto-industrie werd benadrukt.

Het potentieel van vliegende auto’s past bij de ambitie van China om voorop te lopen op het gebied van nieuwe transportoplossingen.

De ontwikkeling van ondersteunende regelgeving voor het veilige, alledaagse gebruik van deze voertuigen zal waarschijnlijk van invloed zijn op een bredere acceptatie.

De LAC is 5,5 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog, met een minimalistische, aerodynamische styling. Gebouwd op Xpeng’s 800V EREV-platform, kan de drager een gemengd bereik van 1.000 km per lading bereiken.

Het vliegtuigonderdeel, een volledig elektrische drone, kan automatisch aanmeren bij de drager en is uitgerust om 5-6 vluchten op een volle lading te verwerken. Het hoogspanningssysteem zorgt ervoor dat de drone in slechts 18 minuten van 30% tot 80% kan worden opgeladen.

Nieuwe fabriek van Xpeng in Guangzhou

De nieuwe fabriek van Xpeng, gelegen in de Guangzhou Development Zone, zal vier productiewerkplaatsen huisvesten, waar alle processen van assemblage tot schilderen worden uitgevoerd.

Hoewel de bouw aanvankelijk gepland stond voor september, wordt nu verwacht dat de fabriek op tijd operationeel zal zijn voor de productiedoelstellingen van Xpeng voor 2026.

De fabriek zal zich uitsluitend richten op de productie van het vliegtuigonderdeel van de LAC, terwijl de assemblage van het vliegdekschip plaatsvindt in de bestaande faciliteiten van Xpeng.

Ondanks het aanvankelijke enthousiasme kampt de commercialisering van vliegende auto’s met uitdagingen op het gebied van regelgeving en prijsstelling.

De hoge kosten van de LAC, in combinatie met het veranderende juridische kader voor vliegende voertuigen in China, kunnen de massale acceptatie ervan belemmeren.

Bovendien is het behalen van een vliegbrevet nog steeds een vereiste voor het commercieel exploiteren van deze voertuigen.

Toch zou de focus van Xpeng op partnerschappen met institutionele klanten, waaronder reddingsdiensten, de vraagrisico’s onder particuliere consumenten kunnen beperken.

Het succes van het Land Aircraft Carrier kan de positie van Xpeng op de wereldwijde automarkt opnieuw definiëren.

De stap naar vliegende voertuigen sluit aan bij de opkomst van hightech mobiliteitsoplossingen. Velen verwachten dat deze oplossingen de toekomst van stedelijk en spoedtransport zullen bepalen.

Omdat Xpeng een pionier is op het gebied van vliegende autotechnologie, kan de opening van haar fabriek een signaal zijn voor verdere ontwikkelingen en de leidende positie van China op het gebied van geavanceerde autoproductie.