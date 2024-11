De aandelenkoersen van Chinese elektrische voertuigen (EV) stegen in Hongkong nadat er berichten waren binnengekomen over nieuwe overheidsmaatregelen die de ontwikkeling van de sector voor voertuigen op nieuwe energiebronnen moesten versnellen.

Het door de staat gesteunde persbureau Xinhua meldde dinsdag dat overheidsinstanties van plan zijn om de aankoop van voertuigen op nieuwe energiebronnen te verhogen als onderdeel van bredere inspanningen om de industrie te promoten.

De overheid eist dat minimaal 30% van de nieuwe autoaankopen elektrische auto’s zijn

Een belangrijk punt uit de richtlijnen van de overheid van 27 september is de richtlijn dat elektrische auto’s minimaal 30% van alle nieuwe voertuigen die jaarlijks door overheidsinstanties worden gekocht, moeten uitmaken.

Bovendien stimuleert het plan de ontwikkeling van infrastructuur voor elektrische voertuigen, waaronder de bouw van nieuwe laadstations, om de overgang naar elektrische voertuigen voor consumenten soepeler te laten verlopen.

Deze maatregelen maken deel uit van de bredere strategie van China om voorop te lopen op het gebied van groene technologie en zijn doelstellingen voor koolstofneutraliteit te behalen.

De toegenomen focus van de overheid op voertuigen met nieuwe energiebronnen heeft voor optimisme op de markt gezorgd. Dit is terug te zien in de koersontwikkeling van grote Chinese EV-bedrijven.

NIO, Xpeng, Li Auto en BYD zien aandelenwinsten

Na het nieuws steeg de aandelenkoers van NIO Inc. in Hongkong met maar liefst 13%, waarmee het de beste presteerder werd op de MSCI China Index.

Xpeng Inc. steeg eveneens met 8% en Li Auto Inc. zag een stijging van meer dan 2%. BYD Co., een toonaangevende speler in de sector, steeg ook met 1,8% toen het zich voorbereidde om woensdag zijn winstcijfers over het derde kwartaal te publiceren.

Deze rally onderstreept het vertrouwen van investeerders in de Chinese EV-sector, aangewakkerd door verwachtingen van meer overheidssteun en vraag op de markt naar schonere technologieën.

De stijgende aandelenkoersen zijn het gevolg van de aanhoudende inspanningen van de Chinese overheid om de uitstoot te verminderen en de acceptatie van elektrische auto’s in het hele land te vergroten.

Laadinfrastructuur cruciaal voor ondersteuning van EV-acceptatie

Naast het verplicht stellen van de aankoop van elektrische voertuigen, benadrukken de richtlijnen de noodzaak om de oplaadinfrastructuur uit te breiden om een soepeler gebruik van elektrische voertuigen te garanderen.

Verwacht wordt dat dit zowel particuliere als zakelijke gebruikers zal stimuleren om over te stappen op elektrische auto’s, wat de groei van de sector verder zal stimuleren.