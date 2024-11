Apple kondigt nieuwe iMac aan met nieuwste M4-chip: alles wat je moet weten

Apple heeft een vernieuwde iMac geïntroduceerd met de nieuwste M4-chip. Dit markeert de voortdurende inzet van de technologiegigant op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) in zijn hele productassortiment.

De nieuwe iMac is vanaf 8 november te koop voor een prijs vanaf $ 1.299.

De lancering volgt op de recente lancering van nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods door Apple in september. Daarmee is deze iMac de laatste grote productaankondiging van het jaar.

Nu Apple de reikwijdte van AI uitbreidt, zal de iMac met M4 dagelijkse taken efficiënter maken en biedt het verschillende upgrades, van levendige nieuwe kleuren tot ondersteuning voor extra 6K-beeldschermen.

Apple’s AI-mogelijkheden uitgebreid met M4 iMac

In het tweede kwartaal rapporteerde de Mac-divisie van Apple een omzet van 7 miljard dollar, een stijging van 2% op jaarbasis.

Dankzij de M4-chip beschikt de nieuwe iMac van Apple over verbeterde AI-functionaliteit, vergelijkbaar met recente updates in iPhones en iPads.

Met ‘Apple Intelligence’, een reeks nieuwe functies, kunnen gebruikers tekst op hun computer herschrijven, proeflezen of condenseren.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld e-mailconcepten verfijnen met AI-gestuurde suggesties, waardoor de communicatie professioneler en nauwkeuriger wordt.

Typen via Siri is nu ook mogelijk, wat zorgt voor meer flexibiliteit in gebruikersinteracties.

Apple plant in december een extra update voor Apple Intelligence, waarbij ChatGPT van OpenAI wordt geïntegreerd in de schrijf- en Siri-tools.

Deze uitrol past bij de ambitie van de techgigant om AI een integraal onderdeel van de gebruikerservaring te maken en zo te concurreren met Bard van Google en Bing, een technologiebedrijf met AI-technologie van Microsoft.

Verbeterde weergaveopties

De nieuwe iMac, die zijn 24-inch 4,5K Retina-display behoudt, introduceert een antireflecterende ‘nanotextuur’-optie die schittering minimaliseert, een voordeel voor professionals en creatievelingen die onder wisselende lichtomstandigheden werken.

Met tinten in groen, geel, oranje, roze, paars en klassiek zilver biedt Apple een opvallend scala aan afwerkingen.

Deze stap zorgt voor continuïteit in Apple’s op kleur gerichte branding en geeft gebruikers meer keuzemogelijkheden bij het personaliseren van hun werkplek.

De nieuwste Magic Mouse en Magic Keyboard van Apple hebben ook een upgrade gekregen. Beide accessoires ondersteunen nu USB-C-opladen, waardoor de oudere Lightning-poorten worden vervangen en ze aansluiten bij EU-regelgeving en industrietrends richting universele oplaadnormen.

M4-chip: snelheid en energie-efficiëntie

De M4-chip werd in mei voor het eerst geïntroduceerd in de iPad Pro en is gebouwd met behulp van het 3-nanometerproductieproces van TSMC. Dit zorgt voor betere grafische verwerking en verbeterde AI-functies.

Volgens Apple verbruikt de M4 de helft van de energie van zijn voorganger, de M2, die in 2022 uitkwam. Hierdoor gaat de batterij langer mee en is de algehele efficiëntie voor apparaten met hoge prestatie-eisen verbeterd.

De M4-chip zorgt voor soepelere multitasking en snellere laadtijden voor grafisch intensieve toepassingen, waarmee Apple’s Mac-assortiment zich nog meer onderscheidt van de concurrentie.

De vernieuwde iMac voldoet aan de professionele eisen en is voorzien van vier USB-C-poorten, die allemaal Thunderbolt 4 ondersteunen en hoge gegevensoverdrachtssnelheden bieden voor grote bestanden, zoals video’s en afbeeldingen met een hoge resolutie.

Gebruikers kunnen maximaal twee extra 6K-beeldschermen aansluiten. Daarmee voldoen ze aan de eisen van zowel creatieve professionals als technologieliefhebbers die voor hun productiviteit afhankelijk zijn van opstellingen met meerdere beeldschermen.

Aanhoudende dynamiek voor Apple’s hardwarelanceringen

De Mac-familie van Apple levert consequent goede resultaten op, ook al blijft de iPhone het meest waardevolle product van het bedrijf.

Greg Joswiak, hoofdmarketing bij Apple, kondigde aan dat er de komende dagen nog meer updates voor de Mac zullen komen, wat tot speculaties leidde over verdere updates voor de Mac.

De lancering van deze nieuwe iMac volgt op de lancering van de iPhone, Watches en AirPods en onderstreept Apple’s strategie om grote hardwarelanceringen verspreid over het jaar uit te brengen om zo de interesse van de consument vast te houden.

Apple benadrukt de milieuvriendelijke aspecten van zijn nieuwste producten, waaronder de iMac. Deze is gemaakt van gerecyclede materialen en geeft prioriteit aan energie-efficiëntie.

Met de M4-chip en Apple Intelligence wil de techgigant concurrerend blijven in de snel veranderende AI-markt, maar blijft ook duurzaamheid voorop staan.

Deze combinatie zou de positie van Apple als leider op het gebied van consumententechnologie kunnen versterken, vooral omdat consumenten op zoek zijn naar apparaten die zowel krachtig als milieuvriendelijk zijn.