Volgens het Hurun Research Institute is de oprichter van ByteDance, Zhang Yiming, gekroond tot de rijkste persoon van China. Daarmee neemt hij de plaats in van Zhong Shanshan van Nongfu Spring, die de afgelopen drie jaar aan de macht was.

Het fortuin van Zhang van 49,3 miljard dollar overtreft Zhongs vermogen van 47,9 miljard dollar, na een tumultueus jaar voor Zhongs flessenwaterbedrijf, dat begin 2024 met publieke kritiek te maken kreeg.

Zhang, wereldwijd bekend van TikTok, zag zijn vermogen toenemen toen de winst van ByteDance met bijna 30% steeg. Daarmee staat hij bovenaan de Chinese welvaartshiërarchie.

De ranglijsten van dit jaar benadrukken de veranderingen in het Chinese welvaartslandschap, waarbij de sectoren technologie en energie nu de boventoon voeren, een verschuiving ten opzichte van de ooit dominante vastgoedsector.

Techmiljardairs domineren China’s rijkste landen

De opkomst van ByteDance-oprichter Zhang Yiming markeert een belangrijke verschuiving in de welvaartssamenstelling van China, waarbij techmiljardairs steeds vaker bovenaan de lijst staan.

Pony Ma, CEO van Tencent en goed voor een waarde van 44,4 miljard dollar, staat op de derde plaats, en Colin Huang, de oprichter van Pinduoduo, op de vierde plaats.

De internationale expansie en omzetgroei van Tencent en Pinduoduo hebben de positie van hun oprichters versterkt.

Het wereldwijde succes van ByteDance met TikTok is een voorbeeld van de trend waarbij Chinese ondernemers zich op internationale markten richten. Deze strategie onderscheidt de nieuwe generatie miljardairs van hun voorgangers.

Het aantal miljardairs in China is aanzienlijk gedaald. Er zijn 142 miljardairs minder dan vorig jaar. Het totaal komt hiermee op 753.

Deze daling van 16% is het gevolg van de uitdagingen in de Chinese economie en de tegenvallende prestaties op de aandelenmarkten.

Het aantal miljardairs is sinds het hoogtepunt van 1.185 in 2021 met meer dan 30% gedaald, wat de economische vertraging en de volatiliteit van de Chinese markt onderstreept.

Het gezamenlijke vermogen van de rijkste mensen in China bedraagt inmiddels 3 biljoen dollar, een daling van 10% ten opzichte van vorig jaar.

Focus verschuift van vastgoed naar technologie en energie

De Hurun China Rich List weerspiegelt een verschuiving in Chinese rijkdom van onroerend goed naar technologie, consumentenelektronica en hernieuwbare energiesectoren.

Terwijl voormalige vermogende leiders in de vastgoedsector wegkwijnen, vertegenwoordigen ondernemers in de technologie- en energiesector nu de economische toekomst van het land.

Bestuurders van bedrijven als ByteDance en Pinduoduo zijn een goed voorbeeld van deze verschuiving. Zij benutten internationale markten om hun vermogen te vergroten.

De samenstelling van de lijst is een goede indicatie van de verwachte economische groei van China in de komende jaren, met minder ontwikkelaars maar meer vernieuwers in de digitale en groene sectoren.

Volgens Hurun Research zijn de huidige Chinese miljardairs duidelijk meer internationaal georiënteerd.

ByteDance van Zhang Yiming en Pinduoduo van Colin Huang hebben zich opvallend genoeg ook buiten China ontwikkeld, waarbij respectievelijk TikTok en Temu internationaal veel aandacht kregen.

Deze strategische focus op buitenlandse markten sluit aan bij bredere economische doelstellingen nu de groei van de Chinese binnenlandse markt afneemt. Dit stimuleert ondernemers om kansen in het buitenland te zoeken en hun fortuin veilig te stellen door middel van wereldwijde activiteiten.

Volgens de Hurun China Rich List zijn technologie en energie nu belangrijke bronnen van welvaart in China en veranderen ze het economische landschap van het land.

Pony Ma van Tencent en Zhang Yiming van ByteDance zijn voorbeelden van deze transitie: zij bouwen fortuinen op met snelgroeiende, digitaal georiënteerde ondernemingen.

De verschuiving van onroerend goed naar technologie onderstreept een transformatief moment voor de Chinese economie, waarbij innovatie en internationalisering worden gezien als cruciale factoren voor vermogensopbouw.