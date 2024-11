Analisten zijn optimistisch over de bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal van Chipotle Mexican Grill op dinsdag. Ze verwachten dat het bedrijf een solide omzet- en winstgroei zal rapporteren.

De winstcijfers worden nauwlettend in de gaten gehouden, omdat het de eerste winstpublicatie is van de restaurantketen na het vertrek van top-CEO Brian Niccol, die in augustus vertrok om leiding te geven aan Starbucks. Het nieuws over zijn vertrek zorgde destijds voor een daling van 14% in de aandelenkoers van CMG.

Sinds augustus, zelfs na Niccol, is de aandelenkoers echter hersteld en blijven stijgen. Verwacht wordt dat de winstcijfers deze trend voortzetten.

“Chipotle lijkt een overtuigende kandidaat voor een winstovertreffende trap”, aldus Zacks Investment Research.

Volgens The Street zal Chipotle een winst van 25 cent per aandeel rapporteren, een stijging van 8,7% op jaarbasis, bij een omzet van 2,8 miljard dollar, wat 13,9% meer is dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De verwachting is dat de omzet in vergelijkbare winkels met 6,3% zal stijgen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden, wat wijst op een aanhoudende interesse van consumenten.

Terugkeer van gerookte borstlap zal de sterke verkoopcijfers vergroten

Het vertrek van Brian Niccol bij de fastfood-burritoketen was een belangrijke stap. In de zes jaar dat hij er werkte, slaagde hij erin om de keten weer op de rails te krijgen. De keten kampte met een terugval nadat het vertrouwen van de consument was verloren vanwege een reeks door voedsel overgedragen ziekten.

Onder zijn leiding verdubbelde de omzet van het bedrijf en steeg de aandelenkoers met ongeveer 800%. De aandelen waren met wel 14% gedaald na het nieuws van zijn vertrek, maar hebben de verliezen inmiddels hersteld.

Het vertrouwen van The Street in Chipotle is gebaseerd op de sterke marktpositie van het bedrijf in de fastfoodsector, de innovatieve technologische mogelijkheden en het efficiënte beheer van de toeleveringsketen.

Volgens UBS-analist Dennis Geiger hebben deze elementen de aantrekkingskracht van Chipotle op alle inkomensniveaus versterkt, aldus een rapport van Barron’s:

Wij zijn van mening dat CMG nog steeds goed gepositioneerd is voor betere verkeersprestaties en hogere marges in 2024 en 2025, zelfs tegen een lastige macro-economische achtergrond.

De prestaties van dit kwartaal zullen waarschijnlijk profiteren van de terugkeer van de gerookte brisket, een favoriet product dat in het verleden de verkoop heeft gestimuleerd.

Chipotle ontkomt niet aan uitdagingen die de hele sector aangaan, waaronder hogere voedsel- en arbeidskosten.

Terwijl sommige analisten de stijgende kosten als een potentiële uitdaging voor de marges zien, gelooft Geiger dat de operationele efficiëntie van Chipotle deze kosten kan helpen opvangen.

Naarmate de economie stabiliseert, overweegt Chipotle mogelijk ook strategische prijsverhogingen om deze druk te compenseren.

Beleggerstoespraak van Boatwright om de reactie van het aandeel na de winstcijfers te sturen

Deze winstpresentatie is voor interim-CEO Scott Boatwright de eerste kans om de visie van het bedrijf aan investeerders te presenteren.

Boatwright werkt al zeven jaar bij Chipotle en wordt door sommigen gezien als een potentiële kandidaat voor de functie van CEO op de lange termijn.

Stifel-analist Chris O’Cull gaf commentaar op de invloed van Boatwright en schreef: “Dit kwartaal is de eerste kans voor interim-CEO Scott Boatwright om investeerders rechtstreeks aan te spreken, en wij geloven dat zijn vermogen om vertrouwen te wekken in de vooruitzichten van het bedrijf een rol zal spelen in de reactie van het aandeel na de winstcijfers.”

Zowel investeerders als analisten zijn benieuwd naar Boatwrights visie op duurzame groei en strategische positionering nu Chipotle een nieuwe leiderschapsfase ingaat.

De aandelen van Chipotle hebben dit jaar een sterke prestatie geleverd, met een stijging van 33%. Onlangs sloot het bedrijf 2% hoger op $60,60.

Volgens Barron’s zijn de aandelen sindsdien met nog eens 14% gestegen, na een aanbeveling van de publicatie in augustus, terwijl de aandelenkoersen twee maanden lang daalden en de daaropvolgende 50-voor-1-splitsing plaatsvond. Dit onderstreept het vertrouwen van de markt in de vooruitzichten van Chipotle.

Analisten verwachten dat het bedrijf na de winstcijfers veerkrachtig zal blijven, dankzij een sterke omzet en een groeiende trouwe klantenkring.