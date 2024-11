In een belangrijke wending meldde de Braziliaanse economie een tekort op de lopende rekening van 6,5 miljard dollar voor september, wat sterk contrasteert met het bescheiden overschot in dezelfde maand het jaar ervoor.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Dit onverwachte tekort, dat hoger is dan verwacht, benadrukt zorgwekkende trends binnen de economische context van het land.

Advertisement

Omdat cruciale sectoren zoals goederen, diensten en primair inkomen in de problemen komen, moet de Braziliaanse economie strategische aanpassingen doorvoeren om risico’s te beperken en duurzame groei te ondersteunen.

Analyse van de factoren achter het tekort op de lopende rekening van Brazilië

Copy link to section

De lopende rekening is een belangrijke indicator voor de economische prestaties van een land en geeft informatie over handelsbalansen, inkomstenstromen en eenzijdige overdrachten.

Het aanzienlijke tekort van Brazilië in september kan worden toegeschreven aan een daling van het overschot aan verhandelde goederen, een toename van het tekort op de dienstenmarkt en een toenemende kloof op de primaire inkomensrekening.

Het goederenoverschot van Brazilië daalde aanzienlijk, van $ 8,5 miljard in september 2023 tot $ 4,8 miljard een jaar later. Dit verlies werd voornamelijk veroorzaakt door een toename van 18,4% in de import, wat de kleine groei van 0,3% in de export over dezelfde periode ruimschoots overtrof.

De toenemende kloof tussen stijgende import en trage export roept vragen op over de handelsbalans van Brazilië.

Het tekort op de lopende rekening van Brazilië bedroeg in augustus 2024 6,6 miljard dollar. Dat is veel meer dan de 1 miljard dollar die in dezelfde maand een jaar geleden werd geregistreerd en meer dan de voorspelde 5,1 miljard dollar.

Dit was het grootste tekort op de lopende rekening sinds december vorig jaar. De handelsbalans bedroeg $4,0 miljard, een vermindering van $4,8 miljard ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, aangezien de export met 6,5% daalde en de import met bijna 12% toenam.

Tegelijkertijd steeg het tekort op de dienstensector met 1,6 miljard dollar, waardoor het totale tekort op 4,7 miljard dollar uitkwam.

Het primaire inkomenstekort was $ 6,2 miljard, een vermindering van $ 851 miljoen, aangezien de netto-uitgaven voor winsten en dividenden van directe en portfolio-investeringen met 18,7% daalden. Het secundaire inkomensoverschot bleef vrijwel onveranderd op $ 259 miljoen.

Het tekort in de dienstensector is toegenomen

Copy link to section

Het tekort in de dienstensector groeide van 3,5 miljard dollar naar 5 miljard dollar op jaarbasis.

Deze stijging onderstreept de zwakke punten van de Braziliaanse dienstverlenende sector en wijst op een dringende behoefte aan verbetering van het concurrentievermogen om buitenlandse investeringen aan te trekken en de dynamiek van de dienstensector te versterken.

Primaire inkomensrekening : Het gat in de primaire inkomensrekening liep op van 5,1 miljard dollar naar 6,5 miljard dollar, waardoor de financiële situatie van Brazilië nog ingewikkelder werd.

Deze toename wijst op een toenemende uitstroom van inkomsten uit buitenlandse investeringen. Dit onderstreept de noodzaak voor Brazilië om binnenlandse inkomstenbronnen te ontwikkelen en zo minder afhankelijk te worden van internationale instroom.

Impact op de economische stabiliteit van Brazilië

Copy link to section

Het onevenwicht op de lopende rekening leidt tot zorgen over de economische stabiliteit en het groeipotentieel van Brazilië op de lange termijn.

Een toenemend tekort kan leiden tot een toenemende vraag naar externe financiering, wat een negatief effect kan hebben op de wisselkoers van de Braziliaanse real.

Als het onevenwicht aanhoudt, kan Brazilië te maken krijgen met devaluatie van de Braziliaanse munt, wat kan leiden tot stijgende importkosten en zelfs tot toenemende inflatie. Dit alles zou de koopkracht van consumenten schaden.

Het verschil tussen import en export heeft niet alleen gevolgen voor de lopende rekening van Brazilië, maar onderstreept ook de dringende behoefte aan diversificatie en toegevoegde waarde in het exportaanbod van het land.

Door sectoren als landbouw, productie en technologie te versterken, kan het concurrentievermogen van de export worden verbeterd en de afhankelijkheid van import worden verminderd, wat leidt tot een gezondere handelsbalans.

Structurele uitdagingen

Copy link to section

Het toenemende tekort op de dienstensector en het tekort op de primaire inkomensrekening onthullen dieperliggende structurele problemen in de Braziliaanse economische structuur.

Om deze obstakels aan te pakken, zijn gerichte beleidsmaatregelen nodig die gericht zijn op het vergroten van het concurrentievermogen van de dienstensector, het stimuleren van buitenlandse directe investeringen en het stimuleren van de binnenlandse inkomensgroei.

Om effectief om te kunnen gaan met externe economische schokken en om te kunnen omgaan met wereldwijde onzekerheden, moet Brazilië zijn economische veerkracht versterken door middel van zorgvuldige beleidsbeslissingen en strategische hervormingen.

Het diversifiëren van inkomstenstromen, het stimuleren van groei in exportgerichte sectoren en het verhogen van de productiviteit in verschillende industrieën zijn cruciale stappen die nodig zijn om de negatieve effecten van tekorten op de lopende rekening te compenseren en een duurzame economische ontwikkeling te waarborgen.

Samenvattend onderstreept het tekort op de lopende rekening van Brazilië van 6,5 miljard dollar in september de absolute noodzaak van proactieve maatregelen om handelsonevenwichtigheden op te lossen en de economische fundamenten van het land te versterken.

Inspanningen om de exportconcurrentiekracht te verbeteren, buitenlandse investeringen aan te trekken en de binnenlandse inkomsten te vergroten, zijn van cruciaal belang om de risico’s die samenhangen met tekorten op de lopende rekening te verminderen en het kader voor economische groei op de lange termijn te creëren.

Brazilië kan de obstakels succesvol overwinnen en op de lange termijn succes boeken door zich te richten op structurele veranderingen en het verbeteren van de veerkracht in belangrijke economische sectoren.