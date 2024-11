De GRASS-token heeft een opmerkelijke stijging doorgemaakt en steeg de afgelopen 24 uur met 27,25% naar $ 1,03.

Deze toename volgt op de voltooiing van een uitgebreide airdrop op het Solana-netwerk, wat een belangrijke mijlpaal was voor het project en de community.

Het handelsvolume steeg met 125% tot $280,94 miljoen en de GRASS-token trok de aandacht nadat deze de psychologische grens van $1 doorbrak.

GRASS heeft zijn Airdrop-uitdagingen overwonnen

Grass wil een revolutie teweegbrengen in het webcrawlinglandschap, dat momenteel wordt gedomineerd door slechts twee bedrijven.

Door de kracht van meer dan 3 miljoen gebruikers die knooppunten gebruiken om petabytes aan data te verzamelen, creëert Grass de eerste door gebruikers beheerde knowledge graph van het hele internet.

Deze innovatieve aanpak is niet alleen een technische prestatie, maar biedt ook een unieke waardepropositie in de snel evoluerende blockchain- en AI-sector.

Ondanks technische uitdagingen tijdens de airdrop, met name voor gebruikers van de Phantom-wallet, die moeite hadden met het verkrijgen van toegang tot hun tokens, is het project erin geslaagd het vertrouwen van de community te winnen.

De airdrop, die bedoeld was om de eerste supporters te belonen met 10% van de totale voorraad (100 miljoen GRASS), kreeg te maken met operationele tegenslagen die kritiek opleverden en zorgen opriepen over de gereedheid van het project.

De distributie is inmiddels afgerond en de tokens zijn nu veilig in handen van de deelnemers.

De toekomstige vooruitzichten voor GRASS-token

Technische analyse laat veelbelovende vooruitzichten zien voor de GRASS-token.

Na een enorme bullish candle heeft de altcoin een zijwaartse trend binnen een stijgend kanaalpatroon aangehouden, waarbij kortetermijnweerstandsniveaus werden uitgedaagd.

Bovendien is de GRASS-token onlangs genoteerd op grote beurzen, waaronder ByBit, Crypto.com en KuCoin, wat heeft bijgedragen aan de indrukwekkende groei van bijna 500% sinds de oprichting.

Na de piekprijs van $1,0512 is de huidige waardering van de token gunstig voor verdere winst, vooral met speculaties over een mogelijke notering op Binance.

Een dergelijke notering zou nog meer interesse en investeringen kunnen veroorzaken, wat zou kunnen leiden tot een explosieve prijsstijging.

Naast de handelsdynamiek heeft Grass het Get Grass-netwerk geïntroduceerd, een op AI gericht blockchaininitiatief dat erop gericht is om prikkelstructuren opnieuw te definiëren door gebruikers in staat te stellen ongebruikte internetbandbreedte te delen.

Deze nieuwe aanpak ondersteunt niet alleen de groei van decentrale applicaties, maar levert gebruikers ook tastbare voordelen op.

Nu het Solana-netwerk zijn betrouwbaarheid blijft bewijzen en 100% uptime handhaaft tijdens de GRASS-airdrop, blijven de bredere marktuitzichten positief.

Analisten zijn optimistisch over de ontwikkeling van de token en de community is benieuwd of GRASS de komende weken inderdaad de felbegeerde drempel van $ 1 kan doorbreken.

Naarmate de spanning toeneemt, staat de GRASS-token klaar om de aandacht te trekken van zowel investeerders als liefhebbers.