Heeft Taiwan echt de Amerikaanse chipindustrie ‘gejat’, zoals Trump beweert?

In een recent interview met The Joe Rogan Experience wakkerde oud-president Donald Trump een verhit debat aan door te beweren dat Taiwan de Amerikaanse halfgeleiderindustrie had “gestolen”.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Trumps opmerkingen sluiten aan bij eerdere beschuldigingen die hij heeft geuit, namelijk dat Taiwan de controle heeft overgenomen over een technologie die cruciaal is voor de Amerikaanse economie.

Advertisement

Deskundigen beweren echter dat de dominante positie van Taiwan op het gebied van halfgeleiderproductie niet het gevolg is van diefstal, maar eerder van een innovatief bedrijfsmodel en tientallen jaren van investeringen.

Nu de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 in volle gang zijn, ligt de focus op de halfgeleiderindustrie in Taiwan, onder leiding van Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), en rijzen er vragen over wat Trumps mogelijke terugkeer naar het Witte Huis zou kunnen betekenen voor de wereldwijde chipsector.

Trumps perspectief: tarieven en ‘beschermingskosten’

Copy link to section

Trumps opmerkingen weerspiegelen zijn zorgen over de Amerikaanse afhankelijkheid van de halfgeleiderproductie uit Taiwan.

Tijdens het interview bekritiseerde hij de CHIPS Act en stelde hij voor dat Amerikaanse fondsen niet gebruikt zouden moeten worden ten gunste van buitenlandse bedrijven die in eigen land fabrieken opzetten.

Als Trump herkozen wordt, stelt hij voor om importheffingen in te voeren op Taiwanese chips, met name die van TSMC, dat chips produceert voor techgiganten als Apple en Nvidia.

Hij stelde zelfs voor dat Taiwan de VS zou moeten betalen voor zijn verdediging, een idee dat Taiwans functionarissen afdeden als een ongewenste ‘beschermingsvergoeding’, aldus CNN .

De aandelen van TSMC daalden als reactie hierop met 4,3%, wat aangeeft hoe gevoelig de markt is voor geopolitieke spanningen.

Taiwans halfgeleidersucces

Copy link to section

Deskundigen weerleggen Trumps beschuldigingen en benadrukken dat de Taiwanese halfgeleiderindustrie tot stand is gekomen door vooruitziende blik en strategische planning, en niet door het ‘stelen’ van Amerikaanse technologie.

TSMC, opgericht door Morris Chang in 1987, was een pionier op het gebied van het ‘pure-play foundry’-model.

In plaats van het ontwerpen van eigen chips, richtte TSMC zich uitsluitend op de productie voor andere bedrijven. Dat was destijds een geheel nieuwe aanpak.

Hierdoor kon TSMC de productie opschalen, klanten uit verschillende sectoren aantrekken en een spil worden in de wereldwijde halfgeleidertoeleveringsketen.

“Het succes van TSMC komt voort uit een focus op productie-uitmuntendheid en schaalvoordelen, niet uit het afnemen van iets uit de VS”, aldus Christopher Miller, auteur van Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology , geciteerd door CNN.

Deze op productie gerichte aanpak, gecombineerd met het Taiwanese ecosysteem van bekwame ingenieurs, heeft ervoor gezorgd dat Taiwan de grootste leverancier van geavanceerde chips ter wereld is geworden. Volgens de Semiconductor Industry Association is het bedrijf verantwoordelijk voor meer dan 90% van de wereldwijde productie.

Pogingen van Intel en Samsung om het foundry-model van TSMC te kopiëren, benadrukken dat de opkomst van de halfgeleiderindustrie in Taiwan organisch was en niet opportunistisch.

Waarom Amerikaanse bedrijven afhankelijk zijn van TSMC

Copy link to section

Ondanks Trumps kritiek zijn Amerikaanse technologiegiganten als Amazon, Microsoft en Google sterk afhankelijk van de geavanceerde productie van TSMC.

De dreiging van een mogelijk conflict tussen China en Taiwan heeft de Amerikaanse interesse in het verminderen van deze afhankelijkheid vergroot. Dit heeft geleid tot initiatieven zoals de CHIPS Act, die in 2022 door president Joe Biden werd ondertekend en gericht is op het stimuleren van de Amerikaanse chipproductie.

Het opzetten van een binnenlandse productiebasis voor halfgeleiders is echter geen eenvoudige opgave. Intel en andere bedrijven kampen met hoge kosten, een tekort aan arbeidskrachten en uitdagingen op het gebied van regelgeving in de VS. Dit onderstreept de complexiteit van Trumps streven om de productie van chips naar eigen land te halen.

Voor TSMC brengt de uitbreiding naar de VS ook uitdagingen met zich mee.

Het bedrijf is bezig met de bouw van drie vestigingen in Arizona, maar ondervindt vertragingen als gevolg van verschillen in de werkcultuur en arbeidsvoorschriften.

“TSMC moet zijn activiteiten aanpassen aan de lokale cultuur en arbeidssystemen als het echt een wereldwijd bedrijf wil worden”, aldus Konrad Young, voormalig R&D-directeur van TSMC, volgens CNN .

VS-Taiwan chipdilemma

Copy link to section

Als Trump invoerrechten op Taiwanese halfgeleiders zou opleggen, zou dat de toeleveringsketens kunnen compliceren en de kosten in de technologiesector kunnen verhogen.

Analisten van Citi merkten op dat de invoerrechten uitgebreide audits met zich mee zouden brengen, gezien de complexe samenstelling van chips in elektronische apparaten.

Uit de geschiedenis blijkt dat een handelsconflict tot represailles van China zou kunnen leiden. Dat bleek bijvoorbeeld toen Peking de toegang van de Amerikaanse chipfabrikant Micron tot de Chinese markt beperkte tijdens eerdere spanningen.

Aan de andere kant zou een Trump-presidentschap gunstig kunnen uitpakken voor Amerikaanse chipfabrikanten zoals Intel en Texas Instruments, wat mogelijk het concurrentielandschap in de sector zou kunnen veranderen.

Terwijl de VS worstelt met het veiligstellen van de chiptoevoer, blijft de rol van Taiwan onmisbaar.

Trumps opmerkingen benadrukken de uitdagingen die gepaard gaan met het verminderen van de afhankelijkheid van buitenlandse chipfabrikanten en het tegelijkertijd in evenwicht brengen van geopolitieke overwegingen.

Ondertussen blijft de invloed van TSMC in het wereldwijde technologielandschap groeien.

Maar volgens Konrad Young ligt de sleutel tot succesvolle uitbreiding in samenwerking in plaats van concurrentie. Zo ontstaat een omgeving waarin zowel Amerikaanse als Taiwanese bedrijven kunnen floreren en kunnen bouwen aan een duurzame toekomst in de halfgeleiderindustrie.

In het bredere debat illustreert Taiwans pad naar dominantie in de halfgeleidersector een strategisch model dat concurrenten eerder willen kopiëren dan vervangen.

Hoewel Trumps beweringen voor de krantenkoppen zorgen, zijn experts uit de industrie het erover eens: Taiwan heeft de Amerikaanse chipindustrie niet gestolen, maar er een opgebouwd waar de hele wereld jaloers op is.