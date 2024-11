Indiase iPhone-export stijgt naar $ 6 miljard te midden van Apple’s wending van China

De iPhone-export van Apple uit India steeg met een derde in de zes maanden tot en met september. Dit onderstreept de strategische zet van de techgigant om de productie in India op te voeren en tegelijkertijd de afhankelijkheid van China te verminderen.

De export van in India geproduceerde iPhones bedroeg bijna 6 miljard dollar, wat een flinke stijging is ten opzichte van vorig jaar.

De robuuste groei wijst erop dat Apple op koers ligt om in het fiscale jaar 2024 meer dan 10 miljard dollar te exporteren met iPhones.

Deze stijging is het gevolg van de bredere inspanningen van Apple om de Indiase beroepsbevolking, subsidies en het groeiende technologische ecosysteem te benutten, nu de spanningen tussen de VS en China toenemen.

Apple’s push voor Indiase productie om $10 miljard te bereiken

De strategische verschuiving van Apple naar productie in India is versneld door drie van zijn belangrijkste leveranciers: Foxconn Technology Group, Pegatron Corp. en Tata Electronics.

Samen versnellen ze de iPhone-assemblage in de zuidelijke regio’s van India, met name rond Chennai en Karnataka.

Foxconn, Apple’s grootste leverancier in India, is goed voor de helft van de iPhone-export van het land. Tata Electronics, dat vorig jaar zijn iPhone-productie-eenheid van Wistron overnam, exporteerde van april tot september ongeveer $ 1,7 miljard aan iPhones uit Karnataka en werd daarmee Apple’s eerste Indiase assemblagepartner.

De snelle groei van Apple in India sluit goed aan bij het ‘Make in India’-initiatief van premier Narendra Modi, dat internationale bedrijven heeft aangemoedigd om te investeren in lokale productie.

Dankzij de subsidies van de Indiase overheid kon Apple in eigen land hoogwaardige iPhone-modellen produceren, zoals de iPhone 16 Pro en Pro Max.

De drang om de productie te lokaliseren heeft niet alleen de export van Apple naar India een impuls gegeven, maar heeft er ook voor gezorgd dat smartphones de belangrijkste exportcategorie van het land naar de VS zijn geworden. In slechts vijf maanden tijd werd er dit fiscale jaar een omzet van 2,88 miljard dollar gegenereerd.

Indiase middenklasse stimuleert vraag

Ondanks deze winst heeft Apple nog maar 7% van de smartphonemarkt in India in handen, een segment dat grotendeels wordt gedomineerd door Chinese merken als Xiaomi, Oppo en Vivo.

De populariteit van Apple neemt toe onder de Indiase middenklasse, die over steeds meer besteedbaar inkomen en koopkracht beschikt.

Om aan de vraag te voldoen, heeft Apple flagshipstores geopend in Mumbai en New Delhi. Er staan er nog meer gepland in Bangalore en Pune. Daarmee vergroot Apple zijn winkelnetwerk en speelt het in op de wensen van de opkomende consumentenklasse in India.

Apple’s focus op India werpt nu al vruchten af: de jaarlijkse omzet in de regio bereikte een record van 8 miljard dollar in het jaar dat eindigde in maart 2024.

De uitbreiding van Apple’s aanwezigheid in India, aangevuld met gerichte marketinginspanningen en online verkoop, heeft de inkomsten verder doen toenemen.

Analisten schatten dat de omzet van Apple in India tegen 2030 de 33 miljard dollar kan bereiken, dankzij de opkomst van de middenklasse en de groei van betalingsplannen die de toegang tot geavanceerde apparaten vergemakkelijken.

Terwijl Apple zijn productiebasis blijft diversifiëren, blijft China het grootste productiecentrum.

De verschuiving naar India onderstreept de groeiende afhankelijkheid van een alternatieve toeleveringsketen, nu China worstelt met economische onzekerheid.

Dit jaar verdubbelde Apple de iPhone-productie in India tot 14 miljard dollar, terwijl de export 10 miljard dollar bedroeg. Dit illustreert de toewijding van het bedrijf aan India als een essentieel onderdeel van zijn langetermijnstrategie.

Maar ondanks deze winst is het onwaarschijnlijk dat India op korte termijn de dominante positie van China in het productiesysteem van Apple kan evenaren.