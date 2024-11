Stijgende wereldwijde productie zal suikerprijzen laag houden

Suikerfutures op de Intercontinental Exchange zijn sinds begin oktober met meer dan 4% gedaald, omdat de toegenomen productie het sentiment negatief beïnvloedde.

De prijzen waren maandag met meer dan 2% gedaald, omdat de verwerking van suikerriet in de regio Midden-Zuid in Brazilië in de eerste helft van oktober sterk toenam.

Suikerfutures hebben echter een deel van de verliezen van dinsdag goedgemaakt en stegen met 0,9%, in navolging van de hogere ruwe olieprijzen.

Op het moment van schrijven stond het meest actieve suikercontract op de Intercontinental Exchange op 22,13 Amerikaanse cent per pond.

Hogere ruwe olieprijzen leiden tot hogere benzineprijzen. Dit moedigt bestuurders aan om over te stappen op ethanol, wat betekent dat meer van de biobrandstof wordt afgeleid van suiker, waardoor de aanvoer van sucrose wordt beperkt.

Een zwakkere dollar op dinsdag had ook een positief effect op de suikerprijzen, aangezien een sterkere dollar de grondstof duurder maakt voor kopers in het buitenland.

UNICA meldt toegenomen suikerrietpersen in Brazilië

Vrijdag meldde UNICA, de Braziliaanse branchevereniging voor suikerriet en bio-energie, dat de suikerrietpersing in de regio Midden-Zuid van het land in de eerste helft van oktober 33,8 miljoen ton bedroeg.

Volgens het rapport bedroeg de verwerking van suikerriet in dezelfde periode vorig jaar ongeveer 32,9 miljoen ton.

De totale suikerrietproductie steeg medio oktober met 2,4% op jaarbasis tot 538,8 miljoen ton.

Ondertussen steeg de suikerproductie in de eerste helft van oktober ook met 8% op jaarbasis tot 2,4 miljoen ton, zo blijkt uit het rapport.

De totale suikerproductie bedroeg medio oktober 35,6 miljoen ton, bijna 2% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bumperoogst in India versterkt pessimisme

De verwachting van een recordoogst aan suiker tijdens het seizoen 2024-2025 (oktober-september) heeft ook bijgedragen aan de pessimistische prijsontwikkeling.

Optimisme dat een bovengemiddelde moesson in juni-september in India zal leiden tot een verhoogde productie in de Aziatische reus. India is de op één na grootste producent van suiker na Brazilië.

Volgens de Indiase meteorologische dienst viel er in het land 934,8 millimeter regen tijdens het moessonseizoen dat eindigde op 30 september. Dat is 7,6% meer dan het gemiddelde over een langere periode.

Volgens het weerbureau viel er dit moessonseizoen in India de meeste regen van de afgelopen vier jaar.

Bovendien zei de Indiase minister van Voedsel Pralhad Joshi onlangs dat de regering overweegt het verbod op suikerexport op te heffen. Hij zei dat de regering een beslissing zal nemen zodra de ramingen van de industrie voor de suikerrietproductie en de openingsbalans voor suiker voor het seizoen 2024-25 beschikbaar zijn.

India heeft in oktober 2023 de export van suiker voor onbepaalde tijd beperkt om ervoor te zorgen dat er voldoende suiker op de lokale markten beschikbaar blijft.

Meer suiker uit India zou de komende maanden het aanbod op de wereldmarkt kunnen vergroten, waardoor de prijzen verder onder druk komen te staan.

Thailands hogere suikerproductie

Daarnaast had de hogere productie in een van de grootste suikerproducerende landen, Thailand, ook een negatieve invloed op het sentiment.

Vorige week voorspelde het Thaise Bureau voor de Cane and Sugar Board dat de Thaise suikerproductie in 2024-2025 met 18% op jaarbasis zou stijgen tot 10,35 miljoen ton, aldus Barchart.com in een rapport.

Het land produceerde 8,77 miljoen ton suiker in het seizoen 2023-24 dat eindigde in april. Thailand is ‘s werelds op één na grootste suikerexporteur ter wereld.